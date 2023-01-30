Рейтинг@Mail.ru
ДНР передала в СК России тысячи доказательств преступлений ВСУ - РИА Новости, 30.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230130/dnr-1848301388.html
ДНР передала в СК России тысячи доказательств преступлений ВСУ
ДНР передала в СК России тысячи доказательств преступлений ВСУ - РИА Новости, 30.01.2023
ДНР передала в СК России тысячи доказательств преступлений ВСУ
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, передало следователям документы о... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T07:38
2023-01-30T09:27
специальная военная операция на украине
безопасность
донбасс
донецкая народная республика
киев
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1d/1848176001_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_807b0ecf0796d78f7b86cd8ce5bb1f8b.jpg
ДОНЕЦК, 30 янв — РИА Новости. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, передало следователям документы о военных преступлениях украинских силовиков в Донбассе, сообщила РИА Новости замруководителя представительства СЦКК Наталья Шуткина. Так, речь идет не только об артиллерийских и ракетных обстрелах гражданских объектов и инфраструктуры, но и об убийствах мирных жителей в Мариуполе, Волновахе и других городах на освобожденных территориях."Все имеющиеся факты переданы в следственные органы Российской Федерации", — заключила Шуткина.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230130/tankist-1848297922.html
донбасс
донецкая народная республика
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1d/1848176001_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_19f47267eebdeb955e5b9a1dadb8d766.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, донбасс, донецкая народная республика, киев, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Киев, Владимир Путин, Россия
07:38 30.01.2023 (обновлено: 09:27 30.01.2023)
 
ДНР передала в СК России тысячи доказательств преступлений ВСУ

СЦКК: с начала спецоперации ДНР передала в СК России тысячи доказательств преступлений ВСУ

© AP Photo / Andriy DubchakСолдаты ВСУ на БТР
Солдаты ВСУ на БТР - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© AP Photo / Andriy Dubchak
Солдаты ВСУ на БТР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 30 янв — РИА Новости. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, передало следователям документы о военных преступлениях украинских силовиков в Донбассе, сообщила РИА Новости замруководителя представительства СЦКК Наталья Шуткина.

"Только с начала специальной военной операции нашими специалистами были задокументированы десятки сотен фактов военных преступлений украинских вооруженных формирований в Донбассе", — пояснила собеседница агентства.

Так, речь идет не только об артиллерийских и ракетных обстрелах гражданских объектов и инфраструктуры, но и об убийствах мирных жителей в Мариуполе, Волновахе и других городах на освобожденных территориях.
"Все имеющиеся факты переданы в следственные органы Российской Федерации", — заключила Шуткина.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Награжденный за отвагу танкист о спасении окруженных десантников и раненых товарищей - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
07:03Специальная военная операция на Украине
Российский танкист рассказал, как вывозил раненых на броне
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонбассДонецкая Народная РеспубликаКиевВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала