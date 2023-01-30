https://ria.ru/20230130/dnr-1848301388.html

ДНР передала в СК России тысячи доказательств преступлений ВСУ

ДНР передала в СК России тысячи доказательств преступлений ВСУ - РИА Новости, 30.01.2023

ДНР передала в СК России тысячи доказательств преступлений ВСУ

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, передало следователям документы о... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T07:38

2023-01-30T07:38

2023-01-30T09:27

специальная военная операция на украине

безопасность

донбасс

донецкая народная республика

киев

владимир путин

россия

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ДОНЕЦК, 30 янв — РИА Новости. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, передало следователям документы о военных преступлениях украинских силовиков в Донбассе, сообщила РИА Новости замруководителя представительства СЦКК Наталья Шуткина. Так, речь идет не только об артиллерийских и ракетных обстрелах гражданских объектов и инфраструктуры, но и об убийствах мирных жителей в Мариуполе, Волновахе и других городах на освобожденных территориях."Все имеющиеся факты переданы в следственные органы Российской Федерации", — заключила Шуткина.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230130/tankist-1848297922.html

донбасс

донецкая народная республика

киев

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безопасность, донбасс, донецкая народная республика, киев, владимир путин, россия