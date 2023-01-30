https://ria.ru/20230130/delo-1848316746.html

В Алтайском крае возбудили дело из-за смерти мальчика в больнице

В Алтайском крае возбудили дело из-за смерти мальчика в больнице - РИА Новости, 30.01.2023

В Алтайском крае возбудили дело из-за смерти мальчика в больнице

Уголовное дело возбудили в Алтайском крае из-за смерти семилетнего мальчика в Волчихинской больнице, региональный минздрав проводит проверку. РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T09:37

2023-01-30T09:37

2023-01-30T09:40

происшествия

алтайский край

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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БАРНАУЛ, 30 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Алтайском крае из-за смерти семилетнего мальчика в Волчихинской больнице, региональный минздрав проводит проверку. "Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). По данным следствия, ночью 28 января 2023 года при оказании медицинской помощи 7-летнему мальчику в Волчихинской центральной районной больнице у ребенка остановилось дыхание, и была констатирована смерть", - говорится в сообщении СУСК по региону. Причиной смерти, по предварительным данным СУСК, стала вирусная инфекция. "В настоящее время следователями СК проводятся необходимые следственные мероприятия, назначен ряд судебных экспертиз, которые позволят установить точную причину смерти ребенка. Изъята и изучается медицинская документация", - отметили в СУСК. Расследование уголовного дела контролирует прокуратура, которая также проводит собственную проверку. Организовал проверку и региональной минздрав. "Министерство здравоохранения Алтайского края приносит искренние соболезнования родным и близким ребенка. По данному случаю назначена ведомственная проверка с привлечением профильных специалистов. О причинах происшедшего говорить рано, так как проведение судебно-медицинской экспертизы - это длительный процесс, который регламентирован нормативными документами", - сообщили РИА Новости в ведомстве. Между тем местные жители отмечают в соцсетях, что у них накопилось много жалоб на работу больницы: люди сообщают, что в учреждении не хватает специалистов, по их утверждению, в день смерти мальчика на дежурстве якобы была только медсестра, которая помочь ребёнку никак не могла. По данным местных СМИ, жители провели встречу, намерены собирать подписи и запросили разрешение на митинг у больницы, чтобы отправить руководство учреждения в отставку. При этом главврач больницы Татьяна Харлова в защиту подчиненных отметила, что они боролись за жизнь мальчика полтора часа. "До окончания проверки нельзя давать оценку действиям медицинских работников нашей больницы, которые до последнего боролись за жизнь ребенка. Они в течение 1,5 часов оказывали помощь. Мы тоже заинтересованы в том, чтобы эксперты разобрались в этом случае", - цитирует Харлову пресс-служба минздрава Алтайского края.

https://ria.ru/20230126/mladenets-1847499462.html

https://ria.ru/20220111/shkolnitsa-1767262758.html

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происшествия, алтайский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)