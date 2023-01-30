https://ria.ru/20230130/deklaratsii-1848443553.html
СФ поддержал закон о публикации деклараций парламентариев без личных данных
СФ поддержал закон о публикации деклараций парламентариев без личных данных - РИА Новости, 30.01.2023
СФ поддержал закон о публикации деклараций парламентариев без личных данных
Комитет Совфеда по федеративному устройству и региональной политике на заседании в понедельник поддержал закон о публикации деклараций о доходах и расходах... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T15:29
2023-01-30T15:29
2023-01-30T15:29
политика
александр башкин
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Комитет Совфеда по федеративному устройству и региональной политике на заседании в понедельник поддержал закон о публикации деклараций о доходах и расходах депутатов и сенаторов в обобщенном виде, без персональных данных, с 1 марта 2023 года. Сенаторы рассмотрят закон на пленарном заседании в среду. Согласно документу, в сети не будут публиковаться персональные данные депутатов и сенаторов в отчетной информации по доходам и расходам, а только обобщенная, статистическая информация о предоставлении депутатами этих сведений. Член конституционного комитета СФ Александр Башкин ранее сообщил РИА Новости, что парламентарии по-прежнему будут направлять декларации в компетентные органы, просто документы не будут размещаться публично с персональными данными народных избранников. По мнению законодателя, эта мера временная, чтобы данные политиков "не попали к врагу". Закон также содержит поправки о возможности непредоставления деклараций муниципальными и региональными депутатами, которые осуществляют полномочия на непостоянной основе, а также об основании прекращения полномочий депутатов за отсутствие без уважительных причин на заседаниях законодательного органа региона. Уточняется, что если региональный или муниципальный депутат отсутствует без уважительных причин на заседаниях заксобрания шесть месяцев подряд, это может стать основанием для прекращения его полномочий.
https://ria.ru/20230126/voyna-1847715911.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, александр башкин
Политика, Александр Башкин
СФ поддержал закон о публикации деклараций парламентариев без личных данных
Совфед поддержал закон о публикации деклараций о доходах парламентариев без личных данных
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Комитет Совфеда по федеративному устройству и региональной политике на заседании в понедельник поддержал закон о публикации деклараций о доходах и расходах депутатов и сенаторов в обобщенном виде, без персональных данных, с 1 марта 2023 года.
Сенаторы рассмотрят закон на пленарном заседании в среду.
Согласно документу, в сети не будут публиковаться персональные данные депутатов и сенаторов в отчетной информации по доходам и расходам, а только обобщенная, статистическая информация о предоставлении депутатами этих сведений.
Член конституционного комитета СФ Александр Башкин
ранее сообщил РИА Новости, что парламентарии по-прежнему будут направлять декларации в компетентные органы, просто документы не будут размещаться публично с персональными данными народных избранников. По мнению законодателя, эта мера временная, чтобы данные политиков "не попали к врагу".
Закон также содержит поправки о возможности непредоставления деклараций муниципальными и региональными депутатами, которые осуществляют полномочия на непостоянной основе, а также об основании прекращения полномочий депутатов за отсутствие без уважительных причин на заседаниях законодательного органа региона.
Уточняется, что если региональный или муниципальный депутат отсутствует без уважительных причин на заседаниях заксобрания шесть месяцев подряд, это может стать основанием для прекращения его полномочий.