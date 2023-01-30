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"Укрэнерго" заявило о значительном дефиците электроэнергии - РИА Новости, 30.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
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"Укрэнерго" заявило о значительном дефиците электроэнергии
"Укрэнерго" заявило о значительном дефиците электроэнергии - РИА Новости, 30.01.2023
"Укрэнерго" заявило о значительном дефиците электроэнергии
На Украине увеличилось потребление электроэнергии, дефицит в энергосистеме является значительным, заявили в понедельник в национальной энергетической компании... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T12:51
2023-01-30T17:42
специальная военная операция на украине
украина
владимир зеленский
укрэнерго
вооруженные силы рф
в мире
андрей герус
верховная рада украины
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. На Украине увеличилось потребление электроэнергии, дефицит в энергосистеме является значительным, заявили в понедельник в национальной энергетической компании "Укрэнерго". "Потребление электроэнергии увеличилось, что характерно для начала рабочей недели. Дефицит в энергосистеме значителен", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале. Также в сообщении говорится, что до всех областных энергораспределительных компаний доведены лимиты потребления, которые действуют на протяжении суток, однако, по состоянию на утро 30 января, аварийные отключения из-за превышения лимитов не применяются ни в одном регионе. Как сообщила пресс-служба Верховной рады, глава комитета парламента Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус позднее указал, что производство электроэнергии на Украине составляет около 12 тысячи МВт, дефицит мощности остается существенным - на уровне 4,5 тысячи МВт, в связи с этим операторы систем распределения продолжают применять графики отключений.Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем произведенной электроэнергии в системе на Украине снизился из-за выхода из строя одного из блоков тепловых электростанций.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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украина, владимир зеленский, укрэнерго, вооруженные силы рф, в мире, андрей герус, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Зеленский, Укрэнерго, Вооруженные силы РФ, В мире, Андрей Герус, Верховная Рада Украины
12:51 30.01.2023 (обновлено: 17:42 30.01.2023)
 
"Укрэнерго" заявило о значительном дефиците электроэнергии

В "Укрэнерго" сообщили, что дефицит в энергосистеме остается значительным

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. На Украине увеличилось потребление электроэнергии, дефицит в энергосистеме является значительным, заявили в понедельник в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
"Потребление электроэнергии увеличилось, что характерно для начала рабочей недели. Дефицит в энергосистеме значителен", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале.
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Также в сообщении говорится, что до всех областных энергораспределительных компаний доведены лимиты потребления, которые действуют на протяжении суток, однако, по состоянию на утро 30 января, аварийные отключения из-за превышения лимитов не применяются ни в одном регионе.
Как сообщила пресс-служба Верховной рады, глава комитета парламента Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус позднее указал, что производство электроэнергии на Украине составляет около 12 тысячи МВт, дефицит мощности остается существенным - на уровне 4,5 тысячи МВт, в связи с этим операторы систем распределения продолжают применять графики отключений.
Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем произведенной электроэнергии в системе на Украине снизился из-за выхода из строя одного из блоков тепловых электростанций.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВладимир ЗеленскийУкрэнергоВооруженные силы РФВ миреАндрей ГерусВерховная Рада Украины
 
 
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