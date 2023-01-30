12:51 30.01.2023 (обновлено: 17:42 30.01.2023)
"Укрэнерго" заявило о значительном дефиците электроэнергии
В "Укрэнерго" сообщили, что дефицит в энергосистеме остается значительным
© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. На Украине увеличилось потребление электроэнергии, дефицит в энергосистеме является значительным, заявили в понедельник в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
"Потребление электроэнергии увеличилось, что характерно для начала рабочей недели. Дефицит в энергосистеме значителен", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале.
Также в сообщении говорится, что до всех областных энергораспределительных компаний доведены лимиты потребления, которые действуют на протяжении суток, однако, по состоянию на утро 30 января, аварийные отключения из-за превышения лимитов не применяются ни в одном регионе.
Как сообщила пресс-служба Верховной рады, глава комитета парламента Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус позднее указал, что производство электроэнергии на Украине составляет около 12 тысячи МВт, дефицит мощности остается существенным - на уровне 4,5 тысячи МВт, в связи с этим операторы систем распределения продолжают применять графики отключений.
Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем произведенной электроэнергии в системе на Украине снизился из-за выхода из строя одного из блоков тепловых электростанций.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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