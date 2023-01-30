https://ria.ru/20230130/dannye-1848542213.html

СК изучит данные Минобороны о военно-биологических исследованиях на Украине

СК изучит данные Минобороны о военно-биологических исследованиях на Украине - РИА Новости, 30.01.2023

СК изучит данные Минобороны о военно-биологических исследованиях на Украине

Следственный комитет России изучит данные Минобороны о военно-биологической деятельности других стран на территории Украины. РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T22:59

2023-01-30T22:59

2023-01-30T22:59

в мире

россия

украина

сша

игорь кириллов

следственный комитет россии (ск рф)

войска рхбз

министерство обороны сша

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Следственный комитет России изучит данные Минобороны о военно-биологической деятельности других стран на территории Украины. "Все приведенные министерством обороны РФ сведения будут изучены и проанализированы следователями СК России в рамках расследуемых уголовных дел", - пишет ведомство в телеграм-канале. В понедельник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов на брифинге по анализу документов, касающихся военно-биологической деятельности США заявил, что российские военные получили новую информацию о ключевых фигурантах военно-биологических проектов США на Украине, которые до сих пор были в тени. Он отметил, что благодаря Минобороны РФ удалось остановить американские военно-биологические программы на Украине, в результате Пентагон переносит незавершенные там исследования в государства Центральной Азии и Восточной Европы. Также Минобороны России получило сведения о многочисленных фактах применения украинскими военными психостимуляторов и наркотических препаратов - метадона и амфетаминов. Кириллов на брифинге подчеркнул, что действия должностных лиц, проводивших биологические исследования на украинских военнослужащих, требуют правовой оценки. Из данных, обнародованных министерством обороны РФ, также следует, что на украинских военных незаконно исследовали препараты от мышечной усталости, созданные на основе нанотехнологий. Ранее ученые сочли эти препараты мутагенными.

https://ria.ru/20230130/oglaska-1848461413.html

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в мире, россия, украина, сша, игорь кириллов, следственный комитет россии (ск рф), войска рхбз, министерство обороны сша