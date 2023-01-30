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В Узбекистане из-за холодов начался дефицит местной туалетной бумаги - РИА Новости, 30.01.2023
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В Узбекистане из-за холодов начался дефицит местной туалетной бумаги
В Узбекистане из-за холодов начался дефицит местной туалетной бумаги - РИА Новости, 30.01.2023
В Узбекистане из-за холодов начался дефицит местной туалетной бумаги
Туалетная бумага местного производства исчезла с прилавков крупных магазинов в Ташкенте из-за отключения производителей от газа в прошедшие холода, некоторые из РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T16:34
2023-01-30T16:34
экономика
жкх
ташкент
узбекистан
в мире
россия
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ТАШКЕНТ, 30 янв – РИА Новости. Туалетная бумага местного производства исчезла с прилавков крупных магазинов в Ташкенте из-за отключения производителей от газа в прошедшие холода, некоторые из них планируют перейти на альтернативные виды топлива, чтобы в следующую зиму не испытывать проблем с выпуском продукции. Ранее в местных соцсетях пользователи в массовом порядке стали сообщать об исчезновении в Ташкенте с прилавков магазинов туалетной бумаги местного производства. В Узбекистане на рынке туалетной бумаги местная продукция из вторсырья (картона и макулатуры) доминирует в ценовом сегменте до 1 доллара (за упаковку из шести рулонов), продукция из целлюлозы (более 1 доллара) практически полностью импортируется. "Мы прекратили свое производство еще 9 декабря, когда наступили холода и нам был отключен газ", - сообщил РИА Новости представитель одного из местных предприятий по производству бумажной гигиенической продукции. На ряде предприятий агентству также сообщили о приостановке своих мощностей с декабря прошлого года из-за отключения газа. "Мы не знаем, когда нам снова подключат газ, может быть в феврале, когда проблемы с дефицитом газа уже не будет", - добавил собеседник агентства. Представитель производителя туалетной бумаги Elma, самого популярного местного бренда в Узбекистане, сообщил, что их предприятие было отключено от газа в начале 2023 года. "Запасы бумаги закончились в крупных супермаркетах, которые не очень активно работают с местными производителями", - сказал собеседник агентства. По его словам, предприятие в этом году планирует модернизировать свое производство на работу с альтернативными видами топлива, чтобы в следующую зиму уже не испытывать проблем с выпуском продукции. В условиях дефицита газа с 1 ноября 2020 года в республике была введена практика перевода зимой на альтернативные виды топлива (уголь, сжиженный газ, биогаз) кирпичных заводов, предприятий по производству извести и гипса, объектов общественного питания.
https://ria.ru/20230126/pozhar-1847488063.html
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экономика, жкх, ташкент, узбекистан, в мире, россия
Экономика, ЖКХ, Ташкент, Узбекистан, В мире, Россия
16:34 30.01.2023
 
В Узбекистане из-за холодов начался дефицит местной туалетной бумаги

В Ташкенте в магазинах из-за остановки производства исчезла местная туалетная бумага

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкДевушка идет с покупками из магазина
Девушка идет с покупками из магазина - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Девушка идет с покупками из магазина. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 30 янв – РИА Новости. Туалетная бумага местного производства исчезла с прилавков крупных магазинов в Ташкенте из-за отключения производителей от газа в прошедшие холода, некоторые из них планируют перейти на альтернативные виды топлива, чтобы в следующую зиму не испытывать проблем с выпуском продукции.
Ранее в местных соцсетях пользователи в массовом порядке стали сообщать об исчезновении в Ташкенте с прилавков магазинов туалетной бумаги местного производства. В Узбекистане на рынке туалетной бумаги местная продукция из вторсырья (картона и макулатуры) доминирует в ценовом сегменте до 1 доллара (за упаковку из шести рулонов), продукция из целлюлозы (более 1 доллара) практически полностью импортируется.
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"Мы прекратили свое производство еще 9 декабря, когда наступили холода и нам был отключен газ", - сообщил РИА Новости представитель одного из местных предприятий по производству бумажной гигиенической продукции.
На ряде предприятий агентству также сообщили о приостановке своих мощностей с декабря прошлого года из-за отключения газа. "Мы не знаем, когда нам снова подключат газ, может быть в феврале, когда проблемы с дефицитом газа уже не будет", - добавил собеседник агентства.
Представитель производителя туалетной бумаги Elma, самого популярного местного бренда в Узбекистане, сообщил, что их предприятие было отключено от газа в начале 2023 года. "Запасы бумаги закончились в крупных супермаркетах, которые не очень активно работают с местными производителями", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, предприятие в этом году планирует модернизировать свое производство на работу с альтернативными видами топлива, чтобы в следующую зиму уже не испытывать проблем с выпуском продукции.
В условиях дефицита газа с 1 ноября 2020 года в республике была введена практика перевода зимой на альтернативные виды топлива (уголь, сжиженный газ, биогаз) кирпичных заводов, предприятий по производству извести и гипса, объектов общественного питания.
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