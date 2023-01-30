https://ria.ru/20230130/bolnitsa-1848540633.html

Постпред в Женеве призвал Красный Крест осудить удар ВСУ по больнице в ЛНР

Постпред в Женеве призвал Красный Крест осудить удар ВСУ по больнице в ЛНР - РИА Новости, 30.01.2023

Постпред в Женеве призвал Красный Крест осудить удар ВСУ по больнице в ЛНР

Постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов призвал Международный комитет Красного Креста, Всемирную организацию... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T22:44

2023-01-30T22:44

2023-01-30T22:44

специальная военная операция на украине

в мире

россия

новоайдар

женева (город)

геннадий гатилов

оон

вооруженные силы украины

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ЖЕНЕВА, 30 янв - РИА Новости. Постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов призвал Международный комитет Красного Креста, Всемирную организацию здравоохранения и структуры СПЧ ООН осудить удар украинских военных по больнице в Новоайдаре в Луганской Народной Республике. Украинские войска 28 января нанесли удар по больнице в Новоайдаре из американских реактивных систем залпового огня HIMARS, погибли 14 человек, еще 24 получили ранения, сообщало Минобороны РФ. В ведомстве отмечали, что удар по гражданскому объекту является военным преступлением. По словам Гатилова, несмотря на то что с момента трагедии прошло уже два дня, профильные международные структуры продолжают "стыдливо отмалчиваться, вновь делая вид, что не замечают очередного вопиющего преступления ВСУ". "Когда же ставится цель демонизировать Россию, комментарии от них выдаются "на-гора", мгновенно, причем со ссылками на непроверенные и сомнительные источники", - говорится в заявлении российского дипломата, которое было распространено в понедельник. "Призываем Верховного комиссара ООН по правам человека, спецпроцедуры СПЧ, Международный комитет Красного Креста и Всемирную организацию здравоохранения публично осудить варварство ВСУ в Новоайдаре", - заявил Гатилов. В противном случае, по его словам, молчание этих организаций будет расценено как подтверждение их растущей политизации и предвзятости.

https://ria.ru/20230129/moskalkova-1848217102.html

россия

новоайдар

женева (город)

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, россия, новоайдар, женева (город), геннадий гатилов, оон, вооруженные силы украины, красный крест