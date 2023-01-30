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Постпред в Женеве призвал Красный Крест осудить удар ВСУ по больнице в ЛНР - РИА Новости, 30.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230130/bolnitsa-1848540633.html
Постпред в Женеве призвал Красный Крест осудить удар ВСУ по больнице в ЛНР
Постпред в Женеве призвал Красный Крест осудить удар ВСУ по больнице в ЛНР - РИА Новости, 30.01.2023
Постпред в Женеве призвал Красный Крест осудить удар ВСУ по больнице в ЛНР
Постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов призвал Международный комитет Красного Креста, Всемирную организацию... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T22:44
2023-01-30T22:44
специальная военная операция на украине
в мире
россия
новоайдар
женева (город)
геннадий гатилов
оон
вооруженные силы украины
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ЖЕНЕВА, 30 янв - РИА Новости. Постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов призвал Международный комитет Красного Креста, Всемирную организацию здравоохранения и структуры СПЧ ООН осудить удар украинских военных по больнице в Новоайдаре в Луганской Народной Республике. Украинские войска 28 января нанесли удар по больнице в Новоайдаре из американских реактивных систем залпового огня HIMARS, погибли 14 человек, еще 24 получили ранения, сообщало Минобороны РФ. В ведомстве отмечали, что удар по гражданскому объекту является военным преступлением. По словам Гатилова, несмотря на то что с момента трагедии прошло уже два дня, профильные международные структуры продолжают "стыдливо отмалчиваться, вновь делая вид, что не замечают очередного вопиющего преступления ВСУ". "Когда же ставится цель демонизировать Россию, комментарии от них выдаются "на-гора", мгновенно, причем со ссылками на непроверенные и сомнительные источники", - говорится в заявлении российского дипломата, которое было распространено в понедельник. "Призываем Верховного комиссара ООН по правам человека, спецпроцедуры СПЧ, Международный комитет Красного Креста и Всемирную организацию здравоохранения публично осудить варварство ВСУ в Новоайдаре", - заявил Гатилов. В противном случае, по его словам, молчание этих организаций будет расценено как подтверждение их растущей политизации и предвзятости.
https://ria.ru/20230129/moskalkova-1848217102.html
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в мире, россия, новоайдар, женева (город), геннадий гатилов, оон, вооруженные силы украины, красный крест
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Новоайдар, Женева (город), Геннадий Гатилов, ООН, Вооруженные силы Украины, Красный Крест
22:44 30.01.2023
 
Постпред в Женеве призвал Красный Крест осудить удар ВСУ по больнице в ЛНР

Постпред в Женеве Гатилов призвал Красный Крест и ВОЗ осудить удар ВСУ по больнице в ЛНР

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкПоследствия ракетного удара ВСУ по больнице в ЛНР
Последствия ракетного удара ВСУ по больнице в ЛНР - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Последствия ракетного удара ВСУ по больнице в ЛНР
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 30 янв - РИА Новости. Постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов призвал Международный комитет Красного Креста, Всемирную организацию здравоохранения и структуры СПЧ ООН осудить удар украинских военных по больнице в Новоайдаре в Луганской Народной Республике.
Украинские войска 28 января нанесли удар по больнице в Новоайдаре из американских реактивных систем залпового огня HIMARS, погибли 14 человек, еще 24 получили ранения, сообщало Минобороны РФ. В ведомстве отмечали, что удар по гражданскому объекту является военным преступлением.
По словам Гатилова, несмотря на то что с момента трагедии прошло уже два дня, профильные международные структуры продолжают "стыдливо отмалчиваться, вновь делая вид, что не замечают очередного вопиющего преступления ВСУ".
"Когда же ставится цель демонизировать Россию, комментарии от них выдаются "на-гора", мгновенно, причем со ссылками на непроверенные и сомнительные источники", - говорится в заявлении российского дипломата, которое было распространено в понедельник.
"Призываем Верховного комиссара ООН по правам человека, спецпроцедуры СПЧ, Международный комитет Красного Креста и Всемирную организацию здравоохранения публично осудить варварство ВСУ в Новоайдаре", - заявил Гатилов.
В противном случае, по его словам, молчание этих организаций будет расценено как подтверждение их растущей политизации и предвзятости.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
29 января, 14:18Специальная военная операция на Украине
Москалькова обратилась в ООН после обстрела Украиной больницы в ЛНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияНовоайдарЖенева (город)Геннадий ГатиловООНВооруженные силы УкраиныКрасный Крест
 
 
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