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Больница в Новоайдаре продолжает работать после обстрела ВСУ - РИА Новости, 30.01.2023
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Больница в Новоайдаре продолжает работать после обстрела ВСУ
Больница в Новоайдаре продолжает работать после обстрела ВСУ - РИА Новости, 30.01.2023
Больница в Новоайдаре продолжает работать после обстрела ВСУ
Больница в Новоайдаре продолжает работать, несмотря на повреждения в различных корпусах в результате украинского обстрела, регион-шеф Тамбовская область уже... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T11:21
2023-01-30T11:21
новоайдар
тамбовская область
луганская народная республика
россия
вооруженные силы украины
здоровье - общество
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Больница в Новоайдаре продолжает работать, несмотря на повреждения в различных корпусах в результате украинского обстрела, регион-шеф Тамбовская область уже выразила готовность начать работы по ее восстановлению, заявила сенатор от ЛНР Дарья Лантратова. Украинские войска 28 января нанесли удар по больнице в Новоайдаре из американских реактивных систем залпового огня HIMARS, погибли 14 человек, еще 24 получили ранения, сообщало Минобороны РФ. В ведомстве отмечали, что удар по гражданскому объекту является военным преступлением. "Это чудовищное преступление, безусловно, удар был целенаправленный", - сказала в эфире телеканала "Россия 24" Лантратова, по словам которой больница продолжает работать в тех непростых условиях, которые сложились, "в очередной раз спасибо нашим врачам". Она рассказала, что разрушено 80% детского корпуса, повреждено соответствующее оборудование, также повреждения получили хирургический корпус и здание поликлиники. Лантратова выразила благодарность региону-шефу - Тамбовской области, "которая уже выразила готовность, в самое ближайшее время начнутся работы по восстановлению больницы".
https://ria.ru/20230130/initsiator-1848329738.html
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тамбовская область
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новоайдар, тамбовская область, луганская народная республика, россия, вооруженные силы украины, здоровье - общество
Новоайдар, Тамбовская область, Луганская Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Здоровье - Общество
11:21 30.01.2023
 
Больница в Новоайдаре продолжает работать после обстрела ВСУ

Сенатор от ЛНР Лантратова: больница в Новоайдаре продолжает работать после обстрела ВСУ

© Фото : Представительство ЛНР в СЦККПоследствия обстрела Новоайдара, ЛНР
Последствия обстрела Новоайдара, ЛНР - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© Фото : Представительство ЛНР в СЦКК
Последствия обстрела Новоайдара, ЛНР
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Больница в Новоайдаре продолжает работать, несмотря на повреждения в различных корпусах в результате украинского обстрела, регион-шеф Тамбовская область уже выразила готовность начать работы по ее восстановлению, заявила сенатор от ЛНР Дарья Лантратова.
Украинские войска 28 января нанесли удар по больнице в Новоайдаре из американских реактивных систем залпового огня HIMARS, погибли 14 человек, еще 24 получили ранения, сообщало Минобороны РФ. В ведомстве отмечали, что удар по гражданскому объекту является военным преступлением.
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"Это чудовищное преступление, безусловно, удар был целенаправленный", - сказала в эфире телеканала "Россия 24" Лантратова, по словам которой больница продолжает работать в тех непростых условиях, которые сложились, "в очередной раз спасибо нашим врачам".
Она рассказала, что разрушено 80% детского корпуса, повреждено соответствующее оборудование, также повреждения получили хирургический корпус и здание поликлиники.
"Больница продолжает работать, затянули пленкой, фанерой", - сказала парламентарий.
Лантратова выразила благодарность региону-шефу - Тамбовской области, "которая уже выразила готовность, в самое ближайшее время начнутся работы по восстановлению больницы".
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