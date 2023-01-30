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В Роспотребнадзоре оценили риск завоза смертельной болезни из Кот-д'Ивуара

В Роспотребнадзоре оценили риск завоза смертельной болезни из Кот-д'Ивуара - РИА Новости, 30.01.2023

В Роспотребнадзоре оценили риск завоза смертельной болезни из Кот-д'Ивуара

Роспотребнадзор внимательно следит за сообщениями о неизвестной болезни в Кот-д'Ивуаре, от которой за последние 2 месяца скончались не менее 12 детей, риск... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T13:19

2023-01-30T13:19

2023-01-30T13:19

здоровье - общество

кот-д'ивуар

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Роспотребнадзор внимательно следит за сообщениями о неизвестной болезни в Кот-д'Ивуаре, от которой за последние 2 месяца скончались не менее 12 детей, риск завоза заболевания в Россию оценивается как крайне низкий, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что не менее 12 детей скончались от загадочной болезни в центральной части Кот-д'Ивуара за последние два месяца. "Роспотребнадзор внимательно следит за сообщениями о случаях заболеваний неустановленной этиологии, проводит мониторинг эпидемиологической обстановки в мире. Вспышка заболевания находится на контроле специалистов Службы с момента появления первых сообщений", - говорится в сообщении. В России Роспотребнадзором организована система охраны территории страны от завоза опасных инфекционных заболеваний. Кроме того, прямое авиасообщение с Кот-д'Ивуаром отсутствует, поэтому риск завоза расценивается как крайне низкий, подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20230125/kor-1847291988.html

кот-д'ивуар

россия

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здоровье - общество, кот-д'ивуар, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)