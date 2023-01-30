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В Роспотребнадзоре оценили риск завоза смертельной болезни из Кот-д'Ивуара
В Роспотребнадзоре оценили риск завоза смертельной болезни из Кот-д'Ивуара - РИА Новости, 30.01.2023
В Роспотребнадзоре оценили риск завоза смертельной болезни из Кот-д'Ивуара
Роспотребнадзор внимательно следит за сообщениями о неизвестной болезни в Кот-д'Ивуаре, от которой за последние 2 месяца скончались не менее 12 детей, риск... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T13:19
2023-01-30T13:19
2023-01-30T13:19
здоровье - общество
кот-д'ивуар
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Роспотребнадзор внимательно следит за сообщениями о неизвестной болезни в Кот-д'Ивуаре, от которой за последние 2 месяца скончались не менее 12 детей, риск завоза заболевания в Россию оценивается как крайне низкий, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что не менее 12 детей скончались от загадочной болезни в центральной части Кот-д'Ивуара за последние два месяца. "Роспотребнадзор внимательно следит за сообщениями о случаях заболеваний неустановленной этиологии, проводит мониторинг эпидемиологической обстановки в мире. Вспышка заболевания находится на контроле специалистов Службы с момента появления первых сообщений", - говорится в сообщении. В России Роспотребнадзором организована система охраны территории страны от завоза опасных инфекционных заболеваний. Кроме того, прямое авиасообщение с Кот-д'Ивуаром отсутствует, поэтому риск завоза расценивается как крайне низкий, подчеркнули в ведомстве.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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здоровье - общество, кот-д'ивуар, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Кот-д'Ивуар, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Роспотребнадзоре оценили риск завоза смертельной болезни из Кот-д'Ивуара
Роспотребнадзор: риск завоза неизвестной болезни из Кот-д'Ивуара крайне низкий
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Роспотребнадзор внимательно следит за сообщениями о неизвестной болезни в Кот-д'Ивуаре, от которой за последние 2 месяца скончались не менее 12 детей, риск завоза заболевания в Россию оценивается как крайне низкий, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что не менее 12 детей скончались от загадочной болезни в центральной части Кот-д'Ивуара за последние два месяца.
"Роспотребнадзор внимательно следит за сообщениями о случаях заболеваний неустановленной этиологии, проводит мониторинг эпидемиологической обстановки в мире. Вспышка заболевания находится на контроле специалистов Службы с момента появления первых сообщений", - говорится в сообщении.
В России Роспотребнадзором организована система охраны территории страны от завоза опасных инфекционных заболеваний. Кроме того, прямое авиасообщение с Кот-д'Ивуаром отсутствует, поэтому риск завоза расценивается как крайне низкий, подчеркнули в ведомстве.