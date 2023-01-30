https://ria.ru/20230130/bochkarev-1848351964.html
Бочкарев: мост через затон Новинки на ЗИЛе готов на 80%
Бочкарев: мост через затон Новинки на ЗИЛе готов на 80% - РИА Новости, 30.01.2023
Бочкарев: мост через затон Новинки на ЗИЛе готов на 80%
Автомобильный мост через затон Новинки на территории ЗИЛа в Москве готов на 80%, сообщила пресс-служба столичного стройкомплекса. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T11:51
2023-01-30T11:51
2023-01-30T11:51
москва
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Автомобильный мост через затон Новинки на территории ЗИЛа в Москве готов на 80%, сообщила пресс-служба столичного стройкомплекса."В настоящее время ведутся работы по опусканию пролетного строения моста в проектное положение. Ранее строители завершили сборку и надвижку центрального пролета общей протяженностью более 290 метров. Идет поэтапное опускание металлоконструкций по проектным отметкам на постоянные опорные части и демонтаж всех временных опор", – приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по строительству Андрея Бочкарева.По его словам, строительную часть моста выполнят к началу лета. После завершения основного конструктива планируется приступить к монтажу барьерного ограждения, устройству дорожного полотна и наружного освещения.Сейчас на объекте завершаются работы по возведению последних двух опор, которые были задействованы непосредственно при надвижке пролетного строения, добавляется в сообщении.Строительство моста – часть проекта по развитию дорожно-транспортного каркаса на территории бывшего завода имени Лихачева (ЗИЛа).
https://ria.ru/20230124/bochkarev-1847013869.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы
Москва, Андрей Бочкарев, Стройкомплекс Москвы
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Автомобильный мост через затон Новинки на территории ЗИЛа в Москве готов на 80%, сообщила пресс-служба столичного стройкомплекса.
"В настоящее время ведутся работы по опусканию пролетного строения моста в проектное положение. Ранее строители завершили сборку и надвижку центрального пролета общей протяженностью более 290 метров. Идет поэтапное опускание металлоконструкций по проектным отметкам на постоянные опорные части и демонтаж всех временных опор", – приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по строительству Андрея Бочкарева
.
По его словам, строительную часть моста выполнят к началу лета. После завершения основного конструктива планируется приступить к монтажу барьерного ограждения, устройству дорожного полотна и наружного освещения.
Сейчас на объекте завершаются работы по возведению последних двух опор, которые были задействованы непосредственно при надвижке пролетного строения, добавляется в сообщении.
Строительство моста – часть проекта по развитию дорожно-транспортного каркаса на территории бывшего завода имени Лихачева (ЗИЛа).