Рейтинг@Mail.ru
Бочкарев: мост через затон Новинки на ЗИЛе готов на 80% - РИА Новости, 30.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230130/bochkarev-1848351964.html
Бочкарев: мост через затон Новинки на ЗИЛе готов на 80%
Бочкарев: мост через затон Новинки на ЗИЛе готов на 80% - РИА Новости, 30.01.2023
Бочкарев: мост через затон Новинки на ЗИЛе готов на 80%
Автомобильный мост через затон Новинки на территории ЗИЛа в Москве готов на 80%, сообщила пресс-служба столичного стройкомплекса. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T11:51
2023-01-30T11:51
москва
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229619_0:0:2313:1302_1920x0_80_0_0_fd959a6080c64676f4f50c664912f4bc.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Автомобильный мост через затон Новинки на территории ЗИЛа в Москве готов на 80%, сообщила пресс-служба столичного стройкомплекса."В настоящее время ведутся работы по опусканию пролетного строения моста в проектное положение. Ранее строители завершили сборку и надвижку центрального пролета общей протяженностью более 290 метров. Идет поэтапное опускание металлоконструкций по проектным отметкам на постоянные опорные части и демонтаж всех временных опор", – приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по строительству Андрея Бочкарева.По его словам, строительную часть моста выполнят к началу лета. После завершения основного конструктива планируется приступить к монтажу барьерного ограждения, устройству дорожного полотна и наружного освещения.Сейчас на объекте завершаются работы по возведению последних двух опор, которые были задействованы непосредственно при надвижке пролетного строения, добавляется в сообщении.Строительство моста – часть проекта по развитию дорожно-транспортного каркаса на территории бывшего завода имени Лихачева (ЗИЛа).
https://ria.ru/20230124/bochkarev-1847013869.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229619_0:0:2313:1736_1920x0_80_0_0_e975966e9d96bcd451227285e6eb2c70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы
Москва, Андрей Бочкарев, Стройкомплекс Москвы
11:51 30.01.2023
 

Бочкарев: мост через затон Новинки на ЗИЛе готов на 80%

© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Автомобильный мост через затон Новинки на территории ЗИЛа в Москве готов на 80%, сообщила пресс-служба столичного стройкомплекса.
"В настоящее время ведутся работы по опусканию пролетного строения моста в проектное положение. Ранее строители завершили сборку и надвижку центрального пролета общей протяженностью более 290 метров. Идет поэтапное опускание металлоконструкций по проектным отметкам на постоянные опорные части и демонтаж всех временных опор", – приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по строительству Андрея Бочкарева.
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
24 января, 11:23
Бочкарев: власти Москвы одобрили крупный проект застройки в Печатниках
По его словам, строительную часть моста выполнят к началу лета. После завершения основного конструктива планируется приступить к монтажу барьерного ограждения, устройству дорожного полотна и наружного освещения.
Сейчас на объекте завершаются работы по возведению последних двух опор, которые были задействованы непосредственно при надвижке пролетного строения, добавляется в сообщении.
Строительство моста – часть проекта по развитию дорожно-транспортного каркаса на территории бывшего завода имени Лихачева (ЗИЛа).
 
МоскваАндрей БочкаревСтройкомплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала