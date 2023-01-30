https://ria.ru/20230130/bochkarev-1848351964.html

Бочкарев: мост через затон Новинки на ЗИЛе готов на 80%

Бочкарев: мост через затон Новинки на ЗИЛе готов на 80% - РИА Новости, 30.01.2023

Бочкарев: мост через затон Новинки на ЗИЛе готов на 80%

Автомобильный мост через затон Новинки на территории ЗИЛа в Москве готов на 80%, сообщила пресс-служба столичного стройкомплекса. РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T11:51

2023-01-30T11:51

2023-01-30T11:51

москва

андрей бочкарев

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Автомобильный мост через затон Новинки на территории ЗИЛа в Москве готов на 80%, сообщила пресс-служба столичного стройкомплекса."В настоящее время ведутся работы по опусканию пролетного строения моста в проектное положение. Ранее строители завершили сборку и надвижку центрального пролета общей протяженностью более 290 метров. Идет поэтапное опускание металлоконструкций по проектным отметкам на постоянные опорные части и демонтаж всех временных опор", – приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по строительству Андрея Бочкарева.По его словам, строительную часть моста выполнят к началу лета. После завершения основного конструктива планируется приступить к монтажу барьерного ограждения, устройству дорожного полотна и наружного освещения.Сейчас на объекте завершаются работы по возведению последних двух опор, которые были задействованы непосредственно при надвижке пролетного строения, добавляется в сообщении.Строительство моста – часть проекта по развитию дорожно-транспортного каркаса на территории бывшего завода имени Лихачева (ЗИЛа).

https://ria.ru/20230124/bochkarev-1847013869.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы