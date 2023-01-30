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Госсекретарь США призвал Египет освободить больше политзаключенных
Госсекретарь США призвал Египет освободить больше политзаключенных - РИА Новости, 30.01.2023
Госсекретарь США призвал Египет освободить больше политзаключенных
Находящийся с визитом в Египте госсекретарь США Энтони Блинкен призвал власти этой страны освободить "большее количество политических заключенных". РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T14:48
2023-01-30T14:48
2023-01-30T14:48
в мире
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сша
каир (город)
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самех шукри
политика
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КАИР, 30 янв - РИА Новости. Находящийся с визитом в Египте госсекретарь США Энтони Блинкен призвал власти этой страны освободить "большее количество политических заключенных". Глава госдепартамента США в понедельник находится с визитом в египетской столице. В Каире он провел встречу с президентом Египта Абдель Фатахом ас-Сиси, а также с главой МИД этой страны Самехом Шукри. В четверг госдепартамент США сообщил, что Блинкен 29-31 января посетит Египет, Израиль и палестинские территории для обсуждения конфликта на Украине, проблематики Ирана и перспектив ближневосточного урегулирования.
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в мире, египет, сша, каир (город), энтони блинкен, самех шукри, политика
В мире, Египет, США, Каир (город), Энтони Блинкен, Самех Шукри, Политика
Госсекретарь США призвал Египет освободить больше политзаключенных
Госсекретарь США Блинкен призвал Египет освободить больше политзаключенных