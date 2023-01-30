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Госсекретарь США призвал Египет освободить больше политзаключенных

Госсекретарь США призвал Египет освободить больше политзаключенных - РИА Новости, 30.01.2023

Госсекретарь США призвал Египет освободить больше политзаключенных

Находящийся с визитом в Египте госсекретарь США Энтони Блинкен призвал власти этой страны освободить "большее количество политических заключенных". РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T14:48

2023-01-30T14:48

2023-01-30T14:48

в мире

египет

сша

каир (город)

энтони блинкен

самех шукри

политика

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КАИР, 30 янв - РИА Новости. Находящийся с визитом в Египте госсекретарь США Энтони Блинкен призвал власти этой страны освободить "большее количество политических заключенных". Глава госдепартамента США в понедельник находится с визитом в египетской столице. В Каире он провел встречу с президентом Египта Абдель Фатахом ас-Сиси, а также с главой МИД этой страны Самехом Шукри. В четверг госдепартамент США сообщил, что Блинкен 29-31 января посетит Египет, Израиль и палестинские территории для обсуждения конфликта на Украине, проблематики Ирана и перспектив ближневосточного урегулирования.

https://ria.ru/20230127/buduschee-1847691913.html

египет

сша

каир (город)

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в мире, египет, сша, каир (город), энтони блинкен, самех шукри, политика