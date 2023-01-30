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Госсекретарь США призвал Египет освободить больше политзаключенных - РИА Новости, 30.01.2023
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Госсекретарь США призвал Египет освободить больше политзаключенных
Госсекретарь США призвал Египет освободить больше политзаключенных - РИА Новости, 30.01.2023
Госсекретарь США призвал Египет освободить больше политзаключенных
Находящийся с визитом в Египте госсекретарь США Энтони Блинкен призвал власти этой страны освободить "большее количество политических заключенных". РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T14:48
2023-01-30T14:48
в мире
египет
сша
каир (город)
энтони блинкен
самех шукри
политика
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КАИР, 30 янв - РИА Новости. Находящийся с визитом в Египте госсекретарь США Энтони Блинкен призвал власти этой страны освободить "большее количество политических заключенных". Глава госдепартамента США в понедельник находится с визитом в египетской столице. В Каире он провел встречу с президентом Египта Абдель Фатахом ас-Сиси, а также с главой МИД этой страны Самехом Шукри. В четверг госдепартамент США сообщил, что Блинкен 29-31 января посетит Египет, Израиль и палестинские территории для обсуждения конфликта на Украине, проблематики Ирана и перспектив ближневосточного урегулирования.
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в мире, египет, сша, каир (город), энтони блинкен, самех шукри, политика
В мире, Египет, США, Каир (город), Энтони Блинкен, Самех Шукри, Политика
14:48 30.01.2023
 
Госсекретарь США призвал Египет освободить больше политзаключенных

Госсекретарь США Блинкен призвал Египет освободить больше политзаключенных

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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КАИР, 30 янв - РИА Новости. Находящийся с визитом в Египте госсекретарь США Энтони Блинкен призвал власти этой страны освободить "большее количество политических заключенных".
Глава госдепартамента США в понедельник находится с визитом в египетской столице. В Каире он провел встречу с президентом Египта Абдель Фатахом ас-Сиси, а также с главой МИД этой страны Самехом Шукри.
"США продолжат призывать Каир делать больше в области прав человека, в том числе освободить большее число политических заключенных и реформировать систему предварительного заключения", - заявил Блинкен.
В четверг госдепартамент США сообщил, что Блинкен 29-31 января посетит Египет, Израиль и палестинские территории для обсуждения конфликта на Украине, проблематики Ирана и перспектив ближневосточного урегулирования.
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В миреЕгипетСШАКаир (город)Энтони БлинкенСамех ШукриПолитика
 
 
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