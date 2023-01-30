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В Лисичанске обнаружили массовое захоронение остатков биоматериалов
В Лисичанске обнаружили массовое захоронение остатков биоматериалов - РИА Новости, 30.01.2023
В Лисичанске обнаружили массовое захоронение остатков биоматериалов
Масштабное захоронение остатков биоматериалов было обнаружено в начале 2023 года на территории Лисичанска, украинцы ликвидировали улики в крайней спешке,... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T15:42
2023-01-30T15:42
2023-01-30T15:42
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Масштабное захоронение остатков биоматериалов было обнаружено в начале 2023 года на территории Лисичанска, украинцы ликвидировали улики в крайней спешке, сообщил генерал-лейтенант, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов."В начале 2023 года на территории Лисичанска местными жителями обнаружено масштабное захоронение остатков биоматериалов, принадлежащих компании "Фармбиотест". Клинические образцы и амбулаторные карты пациентов с их персональными данными были закопаны, а не кремированы и уничтожены установленным порядком, как это предписывают правила. Это говорит о том, что ликвидация данных улик проводилась в крайней спешке", - сказал Кириллов.
https://ria.ru/20221224/uchastniki-1841024311.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, лисичанск, луганская народная республика, вооруженные силы рф, украина, ситуация в днр и лнр
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В Лисичанске обнаружили массовое захоронение остатков биоматериалов
Генерал Кириллов: в Лисичанске обнаружили массовое захоронение остатков биоматериалов