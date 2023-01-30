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В Лисичанске обнаружили массовое захоронение остатков биоматериалов - РИА Новости, 30.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230130/biomaterialy-1848448223.html
В Лисичанске обнаружили массовое захоронение остатков биоматериалов
В Лисичанске обнаружили массовое захоронение остатков биоматериалов - РИА Новости, 30.01.2023
В Лисичанске обнаружили массовое захоронение остатков биоматериалов
Масштабное захоронение остатков биоматериалов было обнаружено в начале 2023 года на территории Лисичанска, украинцы ликвидировали улики в крайней спешке,... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T15:42
2023-01-30T15:42
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
лисичанск
луганская народная республика
вооруженные силы рф
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Масштабное захоронение остатков биоматериалов было обнаружено в начале 2023 года на территории Лисичанска, украинцы ликвидировали улики в крайней спешке, сообщил генерал-лейтенант, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов."В начале 2023 года на территории Лисичанска местными жителями обнаружено масштабное захоронение остатков биоматериалов, принадлежащих компании "Фармбиотест". Клинические образцы и амбулаторные карты пациентов с их персональными данными были закопаны, а не кремированы и уничтожены установленным порядком, как это предписывают правила. Это говорит о том, что ликвидация данных улик проводилась в крайней спешке", - сказал Кириллов.
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лисичанск
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безопасность, россия, лисичанск, луганская народная республика, вооруженные силы рф, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Лисичанск, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:42 30.01.2023
 
В Лисичанске обнаружили массовое захоронение остатков биоматериалов

Генерал Кириллов: в Лисичанске обнаружили массовое захоронение остатков биоматериалов

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкУлица в Лисичанске
Улица в Лисичанске - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Улица в Лисичанске. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Масштабное захоронение остатков биоматериалов было обнаружено в начале 2023 года на территории Лисичанска, украинцы ликвидировали улики в крайней спешке, сообщил генерал-лейтенант, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
"В начале 2023 года на территории Лисичанска местными жителями обнаружено масштабное захоронение остатков биоматериалов, принадлежащих компании "Фармбиотест". Клинические образцы и амбулаторные карты пациентов с их персональными данными были закопаны, а не кремированы и уничтожены установленным порядком, как это предписывают правила. Это говорит о том, что ликвидация данных улик проводилась в крайней спешке", - сказал Кириллов.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЛисичанскЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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