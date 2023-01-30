https://ria.ru/20230130/biomaterialy-1848448223.html

В Лисичанске обнаружили массовое захоронение остатков биоматериалов

В Лисичанске обнаружили массовое захоронение остатков биоматериалов - РИА Новости, 30.01.2023

В Лисичанске обнаружили массовое захоронение остатков биоматериалов

Масштабное захоронение остатков биоматериалов было обнаружено в начале 2023 года на территории Лисичанска, украинцы ликвидировали улики в крайней спешке,... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T15:42

2023-01-30T15:42

2023-01-30T15:42

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Масштабное захоронение остатков биоматериалов было обнаружено в начале 2023 года на территории Лисичанска, украинцы ликвидировали улики в крайней спешке, сообщил генерал-лейтенант, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов."В начале 2023 года на территории Лисичанска местными жителями обнаружено масштабное захоронение остатков биоматериалов, принадлежащих компании "Фармбиотест". Клинические образцы и амбулаторные карты пациентов с их персональными данными были закопаны, а не кремированы и уничтожены установленным порядком, как это предписывают правила. Это говорит о том, что ликвидация данных улик проводилась в крайней спешке", - сказал Кириллов.

https://ria.ru/20221224/uchastniki-1841024311.html

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Кирилл Волков

безопасность, россия, лисичанск, луганская народная республика, вооруженные силы рф, украина, ситуация в днр и лнр