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Минобороны: США меняют организацию военно-биологической деятельности - РИА Новости, 30.01.2023
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Минобороны: США меняют организацию военно-биологической деятельности
Минобороны: США меняют организацию военно-биологической деятельности - РИА Новости, 30.01.2023
Минобороны: США меняют организацию военно-биологической деятельности
Под давлением мирового сообщества Вашингтон меняет организацию военно-биологической деятельности и перекладывает заказы на гражданские ведомства, заявил... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T16:13
2023-01-30T16:28
в мире
войска рхбз
сша
украина
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Под давлением мирового сообщества Вашингтон меняет организацию военно-биологической деятельности и перекладывает заказы на гражданские ведомства, заявил начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Под давлением мирового сообщества Вашингтон меняет подходы к организации военно-биологической деятельности, перекладывая функции заказчика на сугубо гражданские ведомства – министерство здравоохранения, министерство энергетики, агентство по международному развитию. Это позволит администрации США избежать критики на международных площадках и вывести из-под удара министерство обороны и DITRA", - сообщил Кириллов.
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в мире, войска рхбз, сша, украина
В мире, Войска РХБЗ, США, Украина
16:13 30.01.2023 (обновлено: 16:28 30.01.2023)
 
Минобороны: США меняют организацию военно-биологической деятельности

РХБЗ: США меняют организацию военно-биологической деятельности, чтобы избежать критики

© AP Photo / EFREM LUKATSKYУкраинские военные в защитных костюмах
Украинские военные в защитных костюмах - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© AP Photo / EFREM LUKATSKY
Украинские военные в защитных костюмах. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Под давлением мирового сообщества Вашингтон меняет организацию военно-биологической деятельности и перекладывает заказы на гражданские ведомства, заявил начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Под давлением мирового сообщества Вашингтон меняет подходы к организации военно-биологической деятельности, перекладывая функции заказчика на сугубо гражданские ведомства – министерство здравоохранения, министерство энергетики, агентство по международному развитию. Это позволит администрации США избежать критики на международных площадках и вывести из-под удара министерство обороны и DITRA", - сообщил Кириллов.
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