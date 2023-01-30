https://ria.ru/20230130/biolaboratorii-1848458355.html
Минобороны: США меняют организацию военно-биологической деятельности
Минобороны: США меняют организацию военно-биологической деятельности - РИА Новости, 30.01.2023
Минобороны: США меняют организацию военно-биологической деятельности
Под давлением мирового сообщества Вашингтон меняет организацию военно-биологической деятельности и перекладывает заказы на гражданские ведомства, заявил... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T16:13
2023-01-30T16:13
2023-01-30T16:28
в мире
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Под давлением мирового сообщества Вашингтон меняет организацию военно-биологической деятельности и перекладывает заказы на гражданские ведомства, заявил начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Под давлением мирового сообщества Вашингтон меняет подходы к организации военно-биологической деятельности, перекладывая функции заказчика на сугубо гражданские ведомства – министерство здравоохранения, министерство энергетики, агентство по международному развитию. Это позволит администрации США избежать критики на международных площадках и вывести из-под удара министерство обороны и DITRA", - сообщил Кириллов.
https://ria.ru/20230130/biolaboratorii-1848456412.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, войска рхбз, сша, украина
В мире, Войска РХБЗ, США, Украина
16:13 30.01.2023 (обновлено: 16:28 30.01.2023)
Минобороны: США меняют организацию военно-биологической деятельности
РХБЗ: США меняют организацию военно-биологической деятельности, чтобы избежать критики