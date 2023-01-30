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РХБЗ: США переносят работу биолабораторий с Украины в Польшу и Прибалтику - РИА Новости, 30.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230130/biolaboratorii-1848456412.html
РХБЗ: США переносят работу биолабораторий с Украины в Польшу и Прибалтику
РХБЗ: США переносят работу биолабораторий с Украины в Польшу и Прибалтику - РИА Новости, 30.01.2023
РХБЗ: США переносят работу биолабораторий с Украины в Польшу и Прибалтику
США сворачивают военно-биологические работы на Украине, задействуют Польшу и Прибалтику, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T16:08
2023-01-30T16:40
специальная военная операция на украине
украина
польша
сша
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
прибалтика
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. США сворачивают военно-биологические работы на Украине, задействуют Польшу и Прибалтику, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов Польский Институт ветеринарной медицины участвовал в исследованиях вируса бешенства на Украине совместно с американским институтом Бэттел - одним из подрядчиков Пентагона, заявлял Кириллов в мае 2022 года.Тема военно-биологических работ для Польши не нова. Эта страна еще в 1920-х годах начала собственные разработки бактериологического оружия и продвинулась в них настолько, что японские военные приезжали в Варшаву перенимать бесчеловечный опыт заражения людей; ряд польских разработчиков биооружия затем перебрались в США и Великобританию, рассказывал РИА Новости в апреле 2022 года военный микробиолог, главный специалист 27-го научного центра министерства обороны России, полковник в отставке Михаил Супотницкий.
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украина, польша, сша, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), прибалтика
Специальная военная операция на Украине, Украина, Польша, США, В мире, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Прибалтика
16:08 30.01.2023 (обновлено: 16:40 30.01.2023)
 
РХБЗ: США переносят работу биолабораторий с Украины в Польшу и Прибалтику

РХБЗ: США сворачивают биолаборатории на Украине, переключаясь на Польшу и Прибалтику

© AP Photo / Patrick SemanskyКостюмы биологической защиты в лаборатории США
Костюмы биологической защиты в лаборатории США - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Костюмы биологической защиты в лаборатории США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. США сворачивают военно-биологические работы на Украине, задействуют Польшу и Прибалтику, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов

"В рамках мероприятий по сворачиванию военно-биологической деятельности на Украине Соединенные Штаты активно задействуют материальную базу химических и фармакологических предприятий Польши и прибалтийских государств, кроме того, туда доставлено оборудование с украинской территории".

Игорь Кириллов
Начальник войск РХБЗ
Польский Институт ветеринарной медицины участвовал в исследованиях вируса бешенства на Украине совместно с американским институтом Бэттел - одним из подрядчиков Пентагона, заявлял Кириллов в мае 2022 года.
Тема военно-биологических работ для Польши не нова. Эта страна еще в 1920-х годах начала собственные разработки бактериологического оружия и продвинулась в них настолько, что японские военные приезжали в Варшаву перенимать бесчеловечный опыт заражения людей; ряд польских разработчиков биооружия затем перебрались в США и Великобританию, рассказывал РИА Новости в апреле 2022 года военный микробиолог, главный специалист 27-го научного центра министерства обороны России, полковник в отставке Михаил Супотницкий.
Знак биологической опасности - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
Вчера, 15:50Специальная военная операция на Украине
Россия получила более 20 тысяч документов о биопрограмме США на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаПольшаСШАВ миреМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Прибалтика
 
 
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