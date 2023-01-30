https://ria.ru/20230130/biolaboratorii-1848456412.html

РХБЗ: США переносят работу биолабораторий с Украины в Польшу и Прибалтику

РХБЗ: США переносят работу биолабораторий с Украины в Польшу и Прибалтику - РИА Новости, 30.01.2023

РХБЗ: США переносят работу биолабораторий с Украины в Польшу и Прибалтику

США сворачивают военно-биологические работы на Украине, задействуют Польшу и Прибалтику, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T16:08

2023-01-30T16:08

2023-01-30T16:40

специальная военная операция на украине

украина

польша

сша

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

прибалтика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777537740_0:0:3192:1796_1920x0_80_0_0_6c0a901ef004d0c035f04bcf8e63e683.jpg

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. США сворачивают военно-биологические работы на Украине, задействуют Польшу и Прибалтику, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов Польский Институт ветеринарной медицины участвовал в исследованиях вируса бешенства на Украине совместно с американским институтом Бэттел - одним из подрядчиков Пентагона, заявлял Кириллов в мае 2022 года.Тема военно-биологических работ для Польши не нова. Эта страна еще в 1920-х годах начала собственные разработки бактериологического оружия и продвинулась в них настолько, что японские военные приезжали в Варшаву перенимать бесчеловечный опыт заражения людей; ряд польских разработчиков биооружия затем перебрались в США и Великобританию, рассказывал РИА Новости в апреле 2022 года военный микробиолог, главный специалист 27-го научного центра министерства обороны России, полковник в отставке Михаил Супотницкий.

https://ria.ru/20230130/dokumenty-1848450675.html

украина

польша

сша

прибалтика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, польша, сша, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), прибалтика