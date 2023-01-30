https://ria.ru/20230130/belgorod-1848440929.html

Из приграничных районов Белгородской области отселили семь тысяч человек

Из приграничных районов Белгородской области отселили семь тысяч человек - РИА Новости, 30.01.2023

Из приграничных районов Белгородской области отселили семь тысяч человек

Власти Белгородской области отселили из приграничных территорий, которые регулярно подвергаются обстрелам, около 7 тысяч человек, для них созданы все условия... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T15:21

2023-01-30T15:21

2023-01-30T15:21

белгородская область

белгородская область

белгород

белгородский район

владимир путин

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БЕЛГОРОД, 30 янв – РИА Новости. Власти Белгородской области отселили из приграничных территорий, которые регулярно подвергаются обстрелам, около 7 тысяч человек, для них созданы все условия для комфортного проживания, однако необходимы дополнительные средства на строительство домов, сообщила пресс-служба правительства региона. "С момента начала спецоперации с приграничных территорий Белгородской области отселены около 7 тысяч человек. Это прежде всего населенные пункты, в которых введен режим ЧС, плюс люди, пострадавшие из-за обстрелов в других населенных пунктах, а также те, кто боятся жить в приграничье", - говорится в сообщении. Как отметили в правительстве, в Белгороде для отселенных жителей организовали пункты временного размещения в гостиницах и санаториях. Почти сразу после начала специальной военной операции под удары украинских войск попали приграничные сёла Нехотеевка и Журавлёвка Белгородского района. Именно оттуда эвакуировали первых людей. Все они с тех пор живут в разных гостиницах. Им бесплатно предоставили проживание и питание, однако, по их словам, жизнь в своём доме ни с чем не сравнится. "Хочется свой огород, сараи свои, телевизор. Не в номере спать, а в комнате своей. У меня ещё пять гектаров земли. И у супруги столько же. Хорошо здесь всё, но дом есть дом", - приводятся в сообщении слова одного из жителей, выехавшего из опасной зоны. Некоторые белгородцы уехали за пределы региона - в Тульскую и Московскую области. Губернатор Белгородской области на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 24 января рассказал о разрушенных домах в приграничных районах из‑за постоянных обстрелов со стороны украинских военных и попросил поддержки для строительства домов жителям приграничных районов. Сейчас пострадавшими от обстрелов числятся более 2,8 тысячи жилых помещений – квартир и частных домов. Уже восстановлено более 2 тысяч объектов, на сотнях других идут работы, но к ним прибавляются те дома, жители которых отселены. Они находятся вдоль границы, и доступ к ним невозможен из-за обстрелов. По словам Гладкова, в бюджете региона недостаточно средств для строительства новых домов.

https://ria.ru/20230124/bezopasnost-1847214620.html

https://ria.ru/20230124/mery-1847189885.html

белгородская область

белгород

белгородский район

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белгородская область, белгород, белгородский район, владимир путин