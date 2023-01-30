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Эксперт назвал потенциальных покупателей "Билайна"

Эксперт назвал потенциальных покупателей "Билайна" - РИА Новости, 30.01.2023

Эксперт назвал потенциальных покупателей "Билайна"

Потенциальными покупателями "Вымпелкома" (бренд "Билайн") в случае, если сделка по его выкупу у Veon топ-менеджментом не состоится, могли бы выступить "Сбер"... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T15:37

2023-01-30T15:37

2023-01-30T15:37

экономика

россия

карен казарян

александр торбахов

ростелеком

сбер

вымпелком

билайн

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Потенциальными покупателями "Вымпелкома" (бренд "Билайн") в случае, если сделка по его выкупу у Veon топ-менеджментом не состоится, могли бы выступить "Сбер" или "Ростелеком", поделился мнением с РИА Новости директор по аналитике АНО "Цифровая экономика" Карен Казарян. Нидерландский Veon в начале ноября объявил, что продаст свой бизнес в России - компанию "Вымпелком". Вскоре после этого было объявлено, что компанию выкупит ее топ-менеджмент во главе с гендиректором Александром Торбаховым за 130 миллиардов рублей. Правкомиссия по иностранным инвестициям должна была рассмотреть сделку в январе, однако, как сообщил РИА Новости источник в отрасли, в итоге она была направлена на доработку до следующего заседания, дата которого пока неизвестна. "На мой взгляд, такая сделка сейчас возможна со стороны буквально нескольких компаний - и одна из них, кажется, ведет переговоры по покупке конкурента "Билайна". Речь идет о "Ростелекоме", который может купить "Мегафон". Остаются госбанки, которые могли бы профинансировать сделку за счет заемных средств, такие как "Сбер", который уже сейчас является крупным кредитором компании", - прокомментировал Казарян вопрос о возможных потенциальных покупателях "Вымпелкома", если сделка с топ-менеджментом не состоится. Что касается "Ростелекома", эксперт отметил, что компания ранее неоднократно фигурировала в качестве потенциального покупателя "крупных игроков на рынке". Несмотря на это, "очевидно, обоих операторов он ("Ростелеком" - ред.) покупать не будет", добавил он. Сейчас "Ростелеком" владеет долей в 100% в другом мобильном операторе - Tele2. Ранее в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники написала, что "Ростелеком" ведет переговоры по приобретению "Мегафона" у холдинга USM Group, вопрос якобы поступил на согласование в правительство в конце 2022 года. Газета также уточняла, что, по данным источников, несмотря на то, что продажа "Вымпелкома" все еще в процессе обсуждения, в итоге актив выкупят либо структуры "Газпрома", либо "Сбер". РИА Новости направило запросы в "Ростелеком", "Вымпелком", "Сбер" и "Газпром".

https://ria.ru/20230130/apple-1848440482.html

https://ria.ru/20230116/bilayn-1844640360.html

https://ria.ru/20230128/utechki-1848094949.html

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экономика, россия, карен казарян, александр торбахов, ростелеком, сбер, вымпелком, билайн