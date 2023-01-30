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В Краснодаре в жилом доме взорвался баллончик с газом
В Краснодаре в жилом доме взорвался баллончик с газом - РИА Новости, 30.01.2023
В Краснодаре в жилом доме взорвался баллончик с газом
Часть балкона в многоэтажке Краснодара обрушилась из-за взрыва газового туристического баллончика, обошлось без пострадавших, сообщает городская полиция. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T17:34
2023-01-30T17:34
2023-01-30T19:27
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КРАСНОДАР, 30 янв – РИА Новости. Часть балкона в многоэтажке Краснодара обрушилась из-за взрыва газового туристического баллончика, обошлось без пострадавших, сообщает городская полиция.Информация о случившемся появилась в социальных сетях в понедельник днем: по данным полиции, ЧП произошло в квартире на улице Бородинской в краевой столице. В результате обрушения была повреждена иномарка, стоявшая под окнами.По данным краевой прокуратуры, предварительно, в понедельник днем в квартире на 10 этаже 22-летняя девушка с её 18-летним братом решили приготовить еду после отключения света. Они использовали газ из туристического баллончика, но потом не убрали прибор с электрической плиты. При подаче электроэнергии плита включилась, произошёл нагрев и подрыв баллончика.По данному факту органы полиции организовали доследственную проверку, ход и результаты которой прокуратура поставила на контроль, добавляют в надзорном ведомстве.
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17:34 30.01.2023 (обновлено: 19:27 30.01.2023)
В Краснодаре в жилом доме взорвался баллончик с газом
В Краснодаре из-за взрыва туристического газового баллончика обрушился балкон многоэтажки
КРАСНОДАР, 30 янв – РИА Новости. Часть балкона в многоэтажке Краснодара обрушилась из-за взрыва газового туристического баллончика, обошлось без пострадавших, сообщает городская полиция.
Информация о случившемся появилась в социальных сетях в понедельник днем: по данным полиции, ЧП произошло в квартире на улице Бородинской в краевой столице. В результате обрушения была повреждена иномарка, стоявшая под окнами.
"По предварительной информации, причиной обрушения части балкона и значительных повреждений квартиры стал взрыв туристического газового баллончика, находившегося на кухне", - сказал начальник пресс-службы управления Артём Коноваленко, чьи слова процитированы в релизе.
По данным краевой прокуратуры, предварительно, в понедельник днем в квартире на 10 этаже 22-летняя девушка с её 18-летним братом решили приготовить еду после отключения света. Они использовали газ из туристического баллончика, но потом не убрали прибор с электрической плиты. При подаче электроэнергии плита включилась, произошёл нагрев и подрыв баллончика.
По данному факту органы полиции организовали доследственную проверку, ход и результаты которой прокуратура поставила на контроль, добавляют в надзорном ведомстве.