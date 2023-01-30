https://ria.ru/20230130/balkon-1848487503.html

В Краснодаре в жилом доме взорвался баллончик с газом

В Краснодаре в жилом доме взорвался баллончик с газом - РИА Новости, 30.01.2023

В Краснодаре в жилом доме взорвался баллончик с газом

Часть балкона в многоэтажке Краснодара обрушилась из-за взрыва газового туристического баллончика, обошлось без пострадавших, сообщает городская полиция. РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T17:34

2023-01-30T17:34

2023-01-30T19:27

происшествия

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КРАСНОДАР, 30 янв – РИА Новости. Часть балкона в многоэтажке Краснодара обрушилась из-за взрыва газового туристического баллончика, обошлось без пострадавших, сообщает городская полиция.Информация о случившемся появилась в социальных сетях в понедельник днем: по данным полиции, ЧП произошло в квартире на улице Бородинской в краевой столице. В результате обрушения была повреждена иномарка, стоявшая под окнами.По данным краевой прокуратуры, предварительно, в понедельник днем в квартире на 10 этаже 22-летняя девушка с её 18-летним братом решили приготовить еду после отключения света. Они использовали газ из туристического баллончика, но потом не убрали прибор с электрической плиты. При подаче электроэнергии плита включилась, произошёл нагрев и подрыв баллончика.По данному факту органы полиции организовали доследственную проверку, ход и результаты которой прокуратура поставила на контроль, добавляют в надзорном ведомстве.

https://ria.ru/20230130/uzbekistan-1848296688.html

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