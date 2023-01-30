Рейтинг@Mail.ru
Тактический багги, собранный для СВО в Хабаровске, назвали Ерофей - РИА Новости, 30.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хабаровский край
Хабаровский край
https://ria.ru/20230130/baggi-1848387955.html
Тактический багги, собранный для СВО в Хабаровске, назвали Ерофей
Тактический багги, собранный для СВО в Хабаровске, назвали Ерофей - РИА Новости, 30.01.2023
Тактический багги, собранный для СВО в Хабаровске, назвали Ерофей
Вездеход высокой проходимости (багги) для нужд военной спецоперации, собранный в Хабаровске, назвали Ерофей, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T13:21
2023-01-30T13:21
хабаровский край
хабаровск
хабаровский край
дальний восток
михаил дегтярев
безопасность
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848387399_0:50:1280:770_1920x0_80_0_0_170f116cbfd08f37b9891954dae06f81.jpg
ХАБАРОВСК, 30 янв - РИА Новости. Вездеход высокой проходимости (багги) для нужд военной спецоперации, собранный в Хабаровске, назвали Ерофей, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. Ранее сообщалось, что инженеры в Хабаровске собрали первую партию тактических багги, скоро они направятся для испытания на полигоны Восточного военного округа (ВВО). Глава региона объявил конкурс по выбору названия для машины. "Жители Хабаровского края выбрали название для легкого тактического автовездехода. Голосование проходило на интернет-площадке "Голос27". С большим отрывом победил вариант "Ерофей". Он обогнал Амура и Тигрёнка", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале. Глава региона напомнил, что единственное на Дальнем Востоке производство багги при выходе на полную мощность планируется довести до 20 единиц в месяц. "Это позволит обеспечить маневренным и неприхотливым транспортом целый ряд ведомств: лесоохрану, охотнадзор, спасательные службы. Но главное - снабдить армию, которая выполняет цели СВО... А Ерофей - это имя русского землепроходца Хабарова, присоединившего к России новые земли по реке Амур. С таким названием хабаровские багги непременно станут настоящим брендом региона", - заключил губернатор.
https://ria.ru/20230126/raketa-1847570180.html
https://ria.ru/20230126/robot-1847486160.html
хабаровск
хабаровский край
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848387399_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9b6d32ab1a4e511077662f701e3bf6f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
хабаровск, хабаровский край, дальний восток, михаил дегтярев, безопасность, технологии
Хабаровский край, Хабаровск, Хабаровский край, Дальний Восток, Михаил Дегтярев, Безопасность, Технологии
13:21 30.01.2023
 
Тактический багги, собранный для СВО в Хабаровске, назвали Ерофей

Губернатор Дегтярев: тактический багги, собранный для СВО в Хабаровске, назвали Ерофей

© Фото : ПУЛЕМЁТ ДЕГТЯРЁВА Z/TelegramЖители Хабаровского края выбрали название для легкого тактического автовездехода
Жители Хабаровского края выбрали название для легкого тактического автовездехода - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© Фото : ПУЛЕМЁТ ДЕГТЯРЁВА Z/Telegram
Жители Хабаровского края выбрали название для легкого тактического автовездехода
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 30 янв - РИА Новости. Вездеход высокой проходимости (багги) для нужд военной спецоперации, собранный в Хабаровске, назвали Ерофей, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.
Ранее сообщалось, что инженеры в Хабаровске собрали первую партию тактических багги, скоро они направятся для испытания на полигоны Восточного военного округа (ВВО). Глава региона объявил конкурс по выбору названия для машины.
Военнослужащие готовят к запуску БПЛА Орлан-10 - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
26 января, 13:18Новое оружие России
В России создали ракету для запуска с беспилотников и кораблей
"Жители Хабаровского края выбрали название для легкого тактического автовездехода. Голосование проходило на интернет-площадке "Голос27". С большим отрывом победил вариант "Ерофей". Он обогнал Амура и Тигрёнка", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале.
Глава региона напомнил, что единственное на Дальнем Востоке производство багги при выходе на полную мощность планируется довести до 20 единиц в месяц.
"Это позволит обеспечить маневренным и неприхотливым транспортом целый ряд ведомств: лесоохрану, охотнадзор, спасательные службы. Но главное - снабдить армию, которая выполняет цели СВО... А Ерофей - это имя русского землепроходца Хабарова, присоединившего к России новые земли по реке Амур. С таким названием хабаровские багги непременно станут настоящим брендом региона", - заключил губернатор.
Кадры работы перспективного робота Маркер
26 января, 08:03Специальная военная операция на Украине
Робот "Маркер" подготовят для уничтожения танков НАТО
 
Хабаровский крайХабаровскХабаровский крайДальний ВостокМихаил ДегтяревБезопасностьТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала