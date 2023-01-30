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Тактический багги, собранный для СВО в Хабаровске, назвали Ерофей
Тактический багги, собранный для СВО в Хабаровске, назвали Ерофей - РИА Новости, 30.01.2023
Тактический багги, собранный для СВО в Хабаровске, назвали Ерофей
Вездеход высокой проходимости (багги) для нужд военной спецоперации, собранный в Хабаровске, назвали Ерофей, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T13:21
2023-01-30T13:21
2023-01-30T13:21
хабаровский край
хабаровск
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дальний восток
михаил дегтярев
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технологии
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ХАБАРОВСК, 30 янв - РИА Новости. Вездеход высокой проходимости (багги) для нужд военной спецоперации, собранный в Хабаровске, назвали Ерофей, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. Ранее сообщалось, что инженеры в Хабаровске собрали первую партию тактических багги, скоро они направятся для испытания на полигоны Восточного военного округа (ВВО). Глава региона объявил конкурс по выбору названия для машины. "Жители Хабаровского края выбрали название для легкого тактического автовездехода. Голосование проходило на интернет-площадке "Голос27". С большим отрывом победил вариант "Ерофей". Он обогнал Амура и Тигрёнка", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале. Глава региона напомнил, что единственное на Дальнем Востоке производство багги при выходе на полную мощность планируется довести до 20 единиц в месяц. "Это позволит обеспечить маневренным и неприхотливым транспортом целый ряд ведомств: лесоохрану, охотнадзор, спасательные службы. Но главное - снабдить армию, которая выполняет цели СВО... А Ерофей - это имя русского землепроходца Хабарова, присоединившего к России новые земли по реке Амур. С таким названием хабаровские багги непременно станут настоящим брендом региона", - заключил губернатор.
https://ria.ru/20230126/raketa-1847570180.html
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хабаровск, хабаровский край, дальний восток, михаил дегтярев, безопасность, технологии
Хабаровский край, Хабаровск, Хабаровский край, Дальний Восток, Михаил Дегтярев, Безопасность, Технологии
Тактический багги, собранный для СВО в Хабаровске, назвали Ерофей
Губернатор Дегтярев: тактический багги, собранный для СВО в Хабаровске, назвали Ерофей