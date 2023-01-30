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На Кубани сотрудник ДПС на ходу остановил лихача, зацепившись за дверь
На Кубани сотрудник ДПС на ходу остановил лихача, зацепившись за дверь - РИА Новости, 30.01.2023
На Кубани сотрудник ДПС на ходу остановил лихача, зацепившись за дверь
Уголовное дело завели на жителя Кубани, который протащил сотрудника ДПС по проезжей части, но тот все-таки смог выжать ручник и остановить лихача, сообщили в... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T12:45
2023-01-30T12:45
2023-01-30T12:45
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КРАСНОДАР, 30 янв - РИА Новости. Уголовное дело завели на жителя Кубани, который протащил сотрудника ДПС по проезжей части, но тот все-таки смог выжать ручник и остановить лихача, сообщили в СУСК по региону. Инцидент произошел еще в ночь на 22 января, однако известно о нем стало только сейчас. По данным следствия, в Тихорецке сотрудники ДПС увидели водителя, который "создавал опасность для других участников дорожного движения". На требование остановить водитель не обратил внимания и далее выжал тормоз только на красном сигнале светофора. Один из полицейских подбежал к автомобилю и открыл водительскую дверь машины, но в этот момент лихач резко дал по газам. Полицейский упал, но продолжил держаться за открытую дверь движущегося автомобиля и смог затянуть рычаг ручного тормоза, остановив машину. "Возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя. Он подозревается в применении насилия в отношении инспектора дорожно-патрульной службы ОМВД по Тихорецкому району (часть 1 статьи 318 УК РФ)", - говорится в релизе.
https://ria.ru/20230130/mkad-1848338499.html
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происшествия, авто, тихорецк, тихорецкий район, россия, гибдд мвд рф, краснодарский край
Происшествия, Авто, Тихорецк, Тихорецкий район, Россия, ГИБДД МВД РФ, Краснодарский край
На Кубани сотрудник ДПС на ходу остановил лихача, зацепившись за дверь
В Краснодарском крае сотрудник ДПС на ходу остановил машину лихача, дернув ручник