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СК расследует ДТП на Кубани, где полицейский сбил мужчину и скрылся - РИА Новости, 30.01.2023
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СК расследует ДТП на Кубани, где полицейский сбил мужчину и скрылся
СК расследует ДТП на Кубани, где полицейский сбил мужчину и скрылся - РИА Новости, 30.01.2023
СК расследует ДТП на Кубани, где полицейский сбил мужчину и скрылся
Следователи проводят проверку после ДТП на Кубани, где полицейский сбил мужчину и скрылся, сообщили в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T14:30
2023-01-30T15:35
происшествия
авто
россия
усть-лабинск
усть-лабинский район
следственный комитет россии (ск рф)
kia rio
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КРАСНОДАР, 30 янв - РИА Новости. Следователи проводят проверку после ДТП на Кубани, где полицейский сбил мужчину и скрылся, сообщили в СУСК РФ по региону. "Проводится доследственная проверка по факту ДТП с участием принадлежащего сотруднику полиции автомобиля, в результате которого пострадал 60-летний мужчина", - говорится в сообщении. Ранее правоохранительные органы сообщали, что ДТП произошло в минувшую субботу по улице Вольной в Усть-Лабинске. Водитель автомобиля Kia Rio, предварительно, не предоставил преимущество и допустил наезд на 60-летнего мужчину, переходящего проезжую часть по пешеходному переходу, после чего скрылся. Однако, по данным СК, водитель не уступил дорогу мужчине вне пешеходного перехода. Установлено, что автомобиль принадлежит сотруднику отдела МВД России по Усть-Лабинскому району. Уточняется, что пострадавший был доставлен в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести, его жизнь вне опасности. По факту происшествия полицейские возбудили административное расследование по статье 12.24 "Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшие причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего" и статье 12.27 КоАП РФ "Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием", добавили в полицейском главке. Ход проверки и её результаты находятся на контроле краевого следственного управления СК России.
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россия
усть-лабинск
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происшествия, авто, россия, усть-лабинск, усть-лабинский район, следственный комитет россии (ск рф), kia rio
Происшествия, Авто, Россия, Усть-Лабинск, Усть-Лабинский район, Следственный комитет России (СК РФ), Kia Rio
14:30 30.01.2023 (обновлено: 15:35 30.01.2023)
 
СК расследует ДТП на Кубани, где полицейский сбил мужчину и скрылся

СК расследует ДТП в Усть-Лабинске на Кубани, где полицейский сбил мужчину и скрылся

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 30 янв - РИА Новости. Следователи проводят проверку после ДТП на Кубани, где полицейский сбил мужчину и скрылся, сообщили в СУСК РФ по региону.
"Проводится доследственная проверка по факту ДТП с участием принадлежащего сотруднику полиции автомобиля, в результате которого пострадал 60-летний мужчина", - говорится в сообщении.
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
28 января, 15:03
В Подмосковье задержали водителя, скрывшегося после смертельного ДТП
Ранее правоохранительные органы сообщали, что ДТП произошло в минувшую субботу по улице Вольной в Усть-Лабинске. Водитель автомобиля Kia Rio, предварительно, не предоставил преимущество и допустил наезд на 60-летнего мужчину, переходящего проезжую часть по пешеходному переходу, после чего скрылся.
Однако, по данным СК, водитель не уступил дорогу мужчине вне пешеходного перехода. Установлено, что автомобиль принадлежит сотруднику отдела МВД России по Усть-Лабинскому району. Уточняется, что пострадавший был доставлен в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести, его жизнь вне опасности.
По факту происшествия полицейские возбудили административное расследование по статье 12.24 "Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшие причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего" и статье 12.27 КоАП РФ "Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием", добавили в полицейском главке.
Ход проверки и её результаты находятся на контроле краевого следственного управления СК России.
ДТП с участием Hyundai Solaris и грузовика Shacman в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
28 января, 08:18
В ДТП с грузовиком в Нижнем Новгороде погибли четыре человека
 
ПроисшествияАвтоРоссияУсть-ЛабинскУсть-Лабинский районСледственный комитет России (СК РФ)Kia Rio
 
 
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