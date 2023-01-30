https://ria.ru/20230130/avariya-1848412205.html

СК расследует ДТП на Кубани, где полицейский сбил мужчину и скрылся

СК расследует ДТП на Кубани, где полицейский сбил мужчину и скрылся - РИА Новости, 30.01.2023

СК расследует ДТП на Кубани, где полицейский сбил мужчину и скрылся

Следователи проводят проверку после ДТП на Кубани, где полицейский сбил мужчину и скрылся, сообщили в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T14:30

2023-01-30T14:30

2023-01-30T15:35

происшествия

авто

россия

усть-лабинск

усть-лабинский район

следственный комитет россии (ск рф)

kia rio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_0:321:3044:2033_1920x0_80_0_0_b77bd27099f0859c3f8be045ebbc13a3.jpg

КРАСНОДАР, 30 янв - РИА Новости. Следователи проводят проверку после ДТП на Кубани, где полицейский сбил мужчину и скрылся, сообщили в СУСК РФ по региону. "Проводится доследственная проверка по факту ДТП с участием принадлежащего сотруднику полиции автомобиля, в результате которого пострадал 60-летний мужчина", - говорится в сообщении. Ранее правоохранительные органы сообщали, что ДТП произошло в минувшую субботу по улице Вольной в Усть-Лабинске. Водитель автомобиля Kia Rio, предварительно, не предоставил преимущество и допустил наезд на 60-летнего мужчину, переходящего проезжую часть по пешеходному переходу, после чего скрылся. Однако, по данным СК, водитель не уступил дорогу мужчине вне пешеходного перехода. Установлено, что автомобиль принадлежит сотруднику отдела МВД России по Усть-Лабинскому району. Уточняется, что пострадавший был доставлен в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести, его жизнь вне опасности. По факту происшествия полицейские возбудили административное расследование по статье 12.24 "Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшие причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего" и статье 12.27 КоАП РФ "Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием", добавили в полицейском главке. Ход проверки и её результаты находятся на контроле краевого следственного управления СК России.

https://ria.ru/20230128/zaderzhanie-1848095092.html

https://ria.ru/20230128/dtp-1848051986.html

россия

усть-лабинск

усть-лабинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, россия, усть-лабинск, усть-лабинский район, следственный комитет россии (ск рф), kia rio