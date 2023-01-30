16:32 30.01.2023 (обновлено: 17:54 30.01.2023)
Российский танкист рассказал о наглых атаках украинских войск
Командир танкового подразделения с позывным Арцах рассказал об атаках украинских войск
© РИА Новости / Перейти в медиабанкБоец у одного из танков Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции
Боец у одного из танков Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции. Архивное фото
КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 30 янв — РИА Новости. Украинские войска атакуют нагло и по шаблону, рассказал РИА Новости командир танкового подразделения с позывным Арцах.
"Они (подразделения ВСУ. — Прим. ред.) очень близко подъезжают, не жалеют ни технику, ни людей", — пояснил собеседник агентства.
Говоря о тактике ведения танкового боя, он уточнил, что противник ведет себя более однотипно, чем российские военнослужащие.
Танкист подчеркнул, что российским бойцам приходится принимать нешаблонные решения, чтобы удивить и запутать украинскую сторону.
Как отметил собеседник РИА Новости, россияне, в отличие от противника, заботятся о своих сослуживцах.
"Меня всегда учили: в первую очередь личный состав, на втором месте — вооружение, на третьем — секретные документы. Танки — это техника, ее можно заменить, а человеческую жизнь не вернуть", — добавил Арцах.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.