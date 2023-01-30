https://ria.ru/20230130/ataki-1848464708.html

Российский танкист рассказал о наглых атаках украинских войск

Российский танкист рассказал о наглых атаках украинских войск - РИА Новости, 30.01.2023

Российский танкист рассказал о наглых атаках украинских войск

Украинские войска атакуют нагло и по шаблону, рассказал РИА Новости командир танкового подразделения с позывным Арцах. РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T16:32

2023-01-30T16:32

2023-01-30T17:54

специальная военная операция на украине

украина

россия

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

донбасс

владимир путин

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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 30 янв — РИА Новости. Украинские войска атакуют нагло и по шаблону, рассказал РИА Новости командир танкового подразделения с позывным Арцах.Говоря о тактике ведения танкового боя, он уточнил, что противник ведет себя более однотипно, чем российские военнослужащие.Танкист подчеркнул, что российским бойцам приходится принимать нешаблонные решения, чтобы удивить и запутать украинскую сторону.Как отметил собеседник РИА Новости, россияне, в отличие от противника, заботятся о своих сослуживцах.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230124/terminator-1846995464.html

https://ria.ru/20230130/spetsoperatsiya-1848441613.html

украина

россия

донбасс

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украина, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, донбасс, владимир путин