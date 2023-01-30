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Российский танкист рассказал о наглых атаках украинских войск - РИА Новости, 30.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230130/ataki-1848464708.html
Российский танкист рассказал о наглых атаках украинских войск
Российский танкист рассказал о наглых атаках украинских войск - РИА Новости, 30.01.2023
Российский танкист рассказал о наглых атаках украинских войск
Украинские войска атакуют нагло и по шаблону, рассказал РИА Новости командир танкового подразделения с позывным Арцах. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T16:32
2023-01-30T17:54
специальная военная операция на украине
украина
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
донбасс
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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 30 янв — РИА Новости. Украинские войска атакуют нагло и по шаблону, рассказал РИА Новости командир танкового подразделения с позывным Арцах.Говоря о тактике ведения танкового боя, он уточнил, что противник ведет себя более однотипно, чем российские военнослужащие.Танкист подчеркнул, что российским бойцам приходится принимать нешаблонные решения, чтобы удивить и запутать украинскую сторону.Как отметил собеседник РИА Новости, россияне, в отличие от противника, заботятся о своих сослуживцах.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230124/terminator-1846995464.html
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украина
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украина, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, донбасс, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Донбасс, Владимир Путин
16:32 30.01.2023 (обновлено: 17:54 30.01.2023)
 
Российский танкист рассказал о наглых атаках украинских войск

Командир танкового подразделения с позывным Арцах рассказал об атаках украинских войск

© РИА Новости / Перейти в медиабанкБоец у одного из танков Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции
Боец у одного из танков Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
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Боец у одного из танков Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции. Архивное фото
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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 30 янв — РИА Новости. Украинские войска атакуют нагло и по шаблону, рассказал РИА Новости командир танкового подразделения с позывным Арцах.

"Они (подразделения ВСУ. — Прим. ред.) очень близко подъезжают, не жалеют ни технику, ни людей", пояснил собеседник агентства.

Говоря о тактике ведения танкового боя, он уточнил, что противник ведет себя более однотипно, чем российские военнослужащие.
Танкист подчеркнул, что российским бойцам приходится принимать нешаблонные решения, чтобы удивить и запутать украинскую сторону.
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Как отметил собеседник РИА Новости, россияне, в отличие от противника, заботятся о своих сослуживцах.

"Меня всегда учили: в первую очередь личный состав, на втором месте вооружение, на третьем — секретные документы. Танки — это техника, ее можно заменить, а человеческую жизнь не вернуть", — добавил Арцах.

С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.01.2023
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныДонбассВладимир Путин
 
 
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