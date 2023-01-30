https://ria.ru/20230130/ataka-1848478235.html

Иран подозревает Украину в причастности к атаке на Исфахан, пишут СМИ

Иран подозревает Украину в причастности к атаке на Исфахан, пишут СМИ - РИА Новости, 30.01.2023

Иран подозревает Украину в причастности к атаке на Исфахан, пишут СМИ

Иран рассматривает Украину в качестве потенциального виновника атаки на Исфахан, сообщает посвященный странам Персидского залива информационный портал... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T17:08

2023-01-30T17:08

2023-01-30T17:08

в мире

иран

украина

исфахан

михаил подоляк

хосейн амир абдоллахиан

дмитрий песков

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Иран рассматривает Украину в качестве потенциального виновника атаки на Исфахан, сообщает посвященный странам Персидского залива информационный портал Amwaj.media. Ранее агентство Tasnim передавало, что временный поверенный в делах Украины в Тегеране Евгений Кравченко вызван в МИД Ирана в связи с заявлением советника президента Украины Михаила Подоляка о косвенной причастности Киева к недавней атаке дронов на объект минобороны Ирана в городе Исфахан. Подоляк в своем Twitter дал понять, что атака дронов на объект минобороны в Исфахане и взрыв на предприятии в Азаршахре могут иметь отношение к событиям на Украине и предполагаемой помощью России со стороны Ирана, написав, что "Украина вас предупредила". "Украина фигурирует в числе потенциальных виновников", - говорится в сообщении портала, который ссылается на пожелавшего остаться неизвестным высокопоставленного источника в Тегеране. В ночь на 29 января в городе Исфахан в центральной части Ирана прогремел сильный взрыв. Позже минобороны страны сообщило о безуспешной попытке атаковать с помощью квадрокоптеров со взрывчаткой один из своих военных объектов с вооружением. Один из дронов был сбит, два других попали в оборонительные ловушки и взорвались. В ту же ночь на северо-западе страны произошел взрыв и последовавший за ним пожар на предприятии по производству моторного масла. Страны Запада утверждают, что Иран якобы в настоящее время поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения не раз опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявлял, что Тегеран поставлял РФ беспилотники, но за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине. Иран в ответ также расширил свои санкции против Евросоюза. Министр иностранных дел Ирана называл информацию о поставках ракет в Россию "полностью ложной". В Кремле также отмечали, что не располагают данными об иранском вооружении - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что "используется российская техника, с российскими наименованиями".

https://ria.ru/20230130/iran-1848443438.html

https://ria.ru/20230130/iran-1848415582.html

иран

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в мире, иран, украина, исфахан, михаил подоляк, хосейн амир абдоллахиан, дмитрий песков