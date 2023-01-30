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Власти ДНР определились со стоимостью оперативного запуска "Артемсоли" - РИА Новости, 30.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230130/artemsol-1848327697.html
Власти ДНР определились со стоимостью оперативного запуска "Артемсоли"
Власти ДНР определились со стоимостью оперативного запуска "Артемсоли" - РИА Новости, 30.01.2023
Власти ДНР определились со стоимостью оперативного запуска "Артемсоли"
Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что у руководства республики уже есть понимание, какой объем средств понадобится для оперативного запуска предприятия... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T10:36
2023-01-30T10:36
специальная военная операция на украине
экономика
соледар
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
артемсоль
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что у руководства республики уже есть понимание, какой объем средств понадобится для оперативного запуска предприятия "Артемсоль" в Соледаре. "Рабочие места там будут, "Артемсоль" будет работать, это востребовано. У нас уже есть даже понимание ориентировочное по финансовой составляющей, которая потребуется для достаточно оперативного запуска данного предприятия", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Минобороны РФ 13 января сообщило, что освобождение Соледара, которое было завершено вечером 12 января, важно в плане развития наступательных действий, позволяет отрезать от снабжения украинские войска в Артемовске и затем взять их в "котел". Соляные шахты Соледара начали работу в конце XIX века, запасы оцениваются в 13 миллиардов тонн. При СССР здесь добывалось до 40% соли в стране. До начала конфликта на востоке Украины продукция компании "Артемсоль" поставлялась в 22 страны мира. Добыча соли ведется на глубине 200-300 метров. За время работы предприятия под землей оказалась система выработок протяженностью в 300 километров.
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экономика, соледар, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, артемсоль, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Соледар, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, Артемсоль, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:36 30.01.2023
 
Власти ДНР определились со стоимостью оперативного запуска "Артемсоли"

Пушилин: власти ДНР понимают, сколько денег нужно для оперативного запуска "Артемсоли"

© Pixabay / mostafa_meraji Поваренная соль
Поваренная соль - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© Pixabay / mostafa_meraji
Поваренная соль. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что у руководства республики уже есть понимание, какой объем средств понадобится для оперативного запуска предприятия "Артемсоль" в Соледаре.
"Рабочие места там будут, "Артемсоль" будет работать, это востребовано. У нас уже есть даже понимание ориентировочное по финансовой составляющей, которая потребуется для достаточно оперативного запуска данного предприятия", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Минобороны РФ 13 января сообщило, что освобождение Соледара, которое было завершено вечером 12 января, важно в плане развития наступательных действий, позволяет отрезать от снабжения украинские войска в Артемовске и затем взять их в "котел".
Соляные шахты Соледара начали работу в конце XIX века, запасы оцениваются в 13 миллиардов тонн. При СССР здесь добывалось до 40% соли в стране. До начала конфликта на востоке Украины продукция компании "Артемсоль" поставлялась в 22 страны мира. Добыча соли ведется на глубине 200-300 метров. За время работы предприятия под землей оказалась система выработок протяженностью в 300 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаСоледарДонецкая Народная РеспубликаРоссияДенис ПушилинАртемсольСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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