https://ria.ru/20230130/arteldoc-1848486949.html

Питчинг молодых документалистов пройдет на смотре "aRTel.doc: Время героев"

Питчинг молодых документалистов пройдет на смотре "aRTel.doc: Время героев" - РИА Новости, 30.01.2023

Питчинг молодых документалистов пройдет на смотре "aRTel.doc: Время героев"

Питчинг молодых документалистов пройдет в ходе I Международного фестиваля документального кино "aRTel.doc: Время героев", сообщили организаторы мероприятия. РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T17:38

2023-01-30T17:38

2023-01-30T17:38

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Питчинг молодых документалистов пройдет в ходе I Международного фестиваля документального кино "aRTel.doc: Время героев", сообщили организаторы мероприятия. Заявки для участия принимаются по 5 февраля включительно на официальном сайте фестиваля. Заявки рассмотрит экспертная комиссия, в которую войдут авторы и режиссеры документального канала RT. Главный критерий отбора – интересная и актуальная история на любую тему, где главный герой — человек. "По итогам отбора, 15 авторов самых интересных идей представят свои проекты 26 февраля в ЦДП на фестивале "aRTel.doc: Время героев". Победитель будет объявлен в этот же день на церемонии закрытия фестиваля. Принять участие может любой желающий старше 18 лет", — уточнили в пресс-службе. Победитель отбора совместно с каналом документального кино RTDoc снимет фильм, который будет представлен на онлайн-площадках канала, а также на фестивале aRTel.doc в следующем году. Кроме того, участники смогут побороться за обучение в университете "Синергия" — эксперты и преподаватели факультета кино и телевидения университета выберут документалиста, который получит возможность бесплатно получить профессиональное образование. аRTel.doc — платформа RTDoc по обмену опытом с профессионалами RT, а также мастер-классов и лекций от лучших документалистов мира. В рамках проекта аRTel.doc, помимо фестиваля, работает школа неигрового кино и киноклуб. Круглосуточный документальный телеканал RTDoc выпустил свыше 1000 документальных фильмов. Многие из них были удостоены престижных международных премий, в частности, New York Festivals, Telly Awards и OMNI Intermedia Awards.Первый международный фестиваль документального кино "aRTel.doc: Время героев" состоится в Москве 24-26 февраля, в его программе 25 фильмов о героях специальной военной операции (СВО). Входящие в медиагруппу "Россия сегодня" РИА Новости и радио Sputnik, а также программа "Изолента live" выступают информационными партнерами фестиваля.

https://ria.ru/20230124/arteldoc-1847065129.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы