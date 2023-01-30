https://ria.ru/20230130/arteldoc-1848486949.html
Питчинг молодых документалистов пройдет на смотре "aRTel.doc: Время героев"
Питчинг молодых документалистов пройдет на смотре "aRTel.doc: Время героев" - РИА Новости, 30.01.2023
Питчинг молодых документалистов пройдет на смотре "aRTel.doc: Время героев"
Питчинг молодых документалистов пройдет в ходе I Международного фестиваля документального кино "aRTel.doc: Время героев", сообщили организаторы мероприятия. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T17:38
2023-01-30T17:38
2023-01-30T17:38
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Питчинг молодых документалистов пройдет в ходе I Международного фестиваля документального кино "aRTel.doc: Время героев", сообщили организаторы мероприятия. Заявки для участия принимаются по 5 февраля включительно на официальном сайте фестиваля. Заявки рассмотрит экспертная комиссия, в которую войдут авторы и режиссеры документального канала RT. Главный критерий отбора – интересная и актуальная история на любую тему, где главный герой — человек. "По итогам отбора, 15 авторов самых интересных идей представят свои проекты 26 февраля в ЦДП на фестивале "aRTel.doc: Время героев". Победитель будет объявлен в этот же день на церемонии закрытия фестиваля. Принять участие может любой желающий старше 18 лет", — уточнили в пресс-службе. Победитель отбора совместно с каналом документального кино RTDoc снимет фильм, который будет представлен на онлайн-площадках канала, а также на фестивале aRTel.doc в следующем году. Кроме того, участники смогут побороться за обучение в университете "Синергия" — эксперты и преподаватели факультета кино и телевидения университета выберут документалиста, который получит возможность бесплатно получить профессиональное образование. аRTel.doc — платформа RTDoc по обмену опытом с профессионалами RT, а также мастер-классов и лекций от лучших документалистов мира. В рамках проекта аRTel.doc, помимо фестиваля, работает школа неигрового кино и киноклуб. Круглосуточный документальный телеканал RTDoc выпустил свыше 1000 документальных фильмов. Многие из них были удостоены престижных международных премий, в частности, New York Festivals, Telly Awards и OMNI Intermedia Awards.Первый международный фестиваль документального кино "aRTel.doc: Время героев" состоится в Москве 24-26 февраля, в его программе 25 фильмов о героях специальной военной операции (СВО). Входящие в медиагруппу "Россия сегодня" РИА Новости и радио Sputnik, а также программа "Изолента live" выступают информационными партнерами фестиваля.
https://ria.ru/20230124/arteldoc-1847065129.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы
Питчинг молодых документалистов пройдет на смотре "aRTel.doc: Время героев"
Питчинг молодых документалистов пройдет 26 февраля на фестивале "aRTel.doc: Время героев"
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Питчинг молодых документалистов пройдет в ходе I Международного фестиваля документального кино "aRTel.doc: Время героев", сообщили организаторы мероприятия.
Заявки для участия принимаются по 5 февраля включительно на официальном сайте фестиваля. Заявки рассмотрит экспертная комиссия, в которую войдут авторы и режиссеры документального канала RT. Главный критерий отбора – интересная и актуальная история на любую тему, где главный герой — человек.
"По итогам отбора, 15 авторов самых интересных идей представят свои проекты 26 февраля в ЦДП на фестивале "aRTel.doc: Время героев". Победитель будет объявлен в этот же день на церемонии закрытия фестиваля. Принять участие может любой желающий старше 18 лет", — уточнили в пресс-службе.
Победитель отбора совместно с каналом документального кино RTDoc снимет фильм, который будет представлен на онлайн-площадках канала, а также на фестивале aRTel.doc в следующем году. Кроме того, участники смогут побороться за обучение в университете "Синергия" — эксперты и преподаватели факультета кино и телевидения университета выберут документалиста, который получит возможность бесплатно получить профессиональное образование.
аRTel.doc — платформа RTDoc по обмену опытом с профессионалами RT, а также мастер-классов и лекций от лучших документалистов мира. В рамках проекта аRTel.doc, помимо фестиваля, работает школа неигрового кино и киноклуб.
Круглосуточный документальный телеканал RTDoc выпустил свыше 1000 документальных фильмов. Многие из них были удостоены престижных международных премий, в частности, New York Festivals, Telly Awards и OMNI Intermedia Awards.
Первый международный фестиваль документального кино "aRTel.doc: Время героев" состоится в Москве 24-26 февраля, в его программе 25 фильмов о героях специальной военной операции (СВО).
Входящие в медиагруппу "Россия сегодня" РИА Новости и радио Sputnik, а также программа "Изолента live" выступают информационными партнерами фестиваля.