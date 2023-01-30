https://ria.ru/20230130/armiya-1848507435.html

Сунак ответил на заявление генерала США о слабости британской армии

Сунак ответил на заявление генерала США о слабости британской армии - РИА Новости, 30.01.2023

Сунак ответил на заявление генерала США о слабости британской армии

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак считает, что армия его страны по-прежнему остается "боевой силой высшего уровня", несмотря на недавнее заявление... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T18:41

2023-01-30T18:41

2023-01-30T18:54

в мире

великобритания

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бен уоллес

риши сунак

тобиас эллвуд

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак считает, что армия его страны по-прежнему остается "боевой силой высшего уровня", несмотря на недавнее заявление генерала США об обратном, сообщил в понедельник телеканал Sky News со ссылкой на Даунинг-стрит. Ранее телеканал со ссылкой на источники в оборонной сфере сообщил, что некий "высокопоставленный американский генерал" в частном порядке заявил министру обороны Британии Бену Уоллесу, что британская армия больше не считается боевой силой высшего уровня. По словам генерала, британские ВС едва дотягивают до второго уровня. Отвечая на вопрос прессы о том, считает ли Сунак британскую армию боевой силой высшего уровня, официальный представитель премьер-министра ответил "Да". Он также заявил, что правительство Великобритании обеспечивает вооруженные силы снаряжением и возможностями, необходимыми для отражения будущих угроз, в том числе и посредством полностью финансируемого десятилетнего плана на сумму 242 миллиарда фунтов стерлингов. "Премьер-министру абсолютно очевидно, что мы должны сделать все возможное для защиты наших людей. Именно поэтому Великобритания имеет самый большой оборонный бюджет в Европе", - добавил официальный представитель премьера. В понедельник руководитель британского парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд также заявил, что британская армия находится в крайне плачевном состоянии, несмотря на многомиллиардные инвестиции на протяжении двух десятилетий.

https://ria.ru/20230127/zapad-1847718208.html

https://ria.ru/20230123/vtorzhenie-1846621703.html

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в мире, великобритания, сша, бен уоллес, риши сунак, тобиас эллвуд