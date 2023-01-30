https://ria.ru/20230130/armiya-1848431972.html

В Британии признали плачевное состояние армии

В Британии признали плачевное состояние армии - РИА Новости, 30.01.2023

В Британии признали плачевное состояние армии

Британская армия находится в крайне плачевном состоянии, несмотря на многомиллиардные инвестиции на протяжении двух десятилетий, заявил в понедельник... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T15:03

2023-01-30T15:03

2023-01-30T15:03

в мире

великобритания

тобиас эллвуд

европа

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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Британская армия находится в крайне плачевном состоянии, несмотря на многомиллиардные инвестиции на протяжении двух десятилетий, заявил в понедельник руководитель британского парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд. По словам Эллвуда, Великобритания на протяжении многих лет вкладывала "огромные средства" в развитие военно-морских возможностей, строительство авианосцев, поставку на вооружение больше истребителей, однако количество танков, например, значительно сократилось. Пару десятилетий назад Британия имела на вооружении 900 танков, а сейчас – только 148, добавил он. В связи с этим правительство должно быть "очень обеспокоено", особенно на фоне конфликта на Украине. Необходимо не только инвестировать в новейшие отрасли, такие как кибербезопасность и космос, но и делать это без ущерба для сухопутных подразделений вооруженных сил, сказал Эллвуд. Глава комитета отметил, что расходы на оборону Великобритании действительно превышают показатели любой другой страны в Европе, в частности, в связи с поддержанием ядерного потенциала и активной модернизацией армии. Однако новые модели техники поступят на вооружение только через несколько лет, и в настоящий момент численность армии слишком мала, учитывая, что вооруженные силы зачастую задействуются во время кризиса в стране. Ранее телеканал Sky News со ссылкой на источники в оборонной сфере сообщил, что некий "высокопоставленный американский генерал" в частном порядке заявил министру обороны Британии Бену Уоллесу, что британская армия больше не считается боевой силой высшего уровня. По словам генерала, британские ВС едва дотягивают до второго уровня.

https://ria.ru/20230130/rossiya-1848397104.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, великобритания, тобиас эллвуд, европа