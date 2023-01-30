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В Британии признали плачевное состояние армии - РИА Новости, 30.01.2023
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В Британии признали плачевное состояние армии
В Британии признали плачевное состояние армии - РИА Новости, 30.01.2023
В Британии признали плачевное состояние армии
Британская армия находится в крайне плачевном состоянии, несмотря на многомиллиардные инвестиции на протяжении двух десятилетий, заявил в понедельник... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T15:03
2023-01-30T15:03
в мире
великобритания
тобиас эллвуд
европа
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Британская армия находится в крайне плачевном состоянии, несмотря на многомиллиардные инвестиции на протяжении двух десятилетий, заявил в понедельник руководитель британского парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд. По словам Эллвуда, Великобритания на протяжении многих лет вкладывала "огромные средства" в развитие военно-морских возможностей, строительство авианосцев, поставку на вооружение больше истребителей, однако количество танков, например, значительно сократилось. Пару десятилетий назад Британия имела на вооружении 900 танков, а сейчас – только 148, добавил он. В связи с этим правительство должно быть "очень обеспокоено", особенно на фоне конфликта на Украине. Необходимо не только инвестировать в новейшие отрасли, такие как кибербезопасность и космос, но и делать это без ущерба для сухопутных подразделений вооруженных сил, сказал Эллвуд. Глава комитета отметил, что расходы на оборону Великобритании действительно превышают показатели любой другой страны в Европе, в частности, в связи с поддержанием ядерного потенциала и активной модернизацией армии. Однако новые модели техники поступят на вооружение только через несколько лет, и в настоящий момент численность армии слишком мала, учитывая, что вооруженные силы зачастую задействуются во время кризиса в стране. Ранее телеканал Sky News со ссылкой на источники в оборонной сфере сообщил, что некий "высокопоставленный американский генерал" в частном порядке заявил министру обороны Британии Бену Уоллесу, что британская армия больше не считается боевой силой высшего уровня. По словам генерала, британские ВС едва дотягивают до второго уровня.
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в мире, великобритания, тобиас эллвуд, европа
В мире, Великобритания, Тобиас Эллвуд, Европа
15:03 30.01.2023
 
В Британии признали плачевное состояние армии

Глава комитета по обороне Эллвуд: британская армия находится в крайне плачевном состоянии

© Фото : British Army/FacebookВоеннослужащие в Британии
Военнослужащие в Британии - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© Фото : British Army/Facebook
Военнослужащие в Британии. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Британская армия находится в крайне плачевном состоянии, несмотря на многомиллиардные инвестиции на протяжении двух десятилетий, заявил в понедельник руководитель британского парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд.
"Сухопутные войска находятся в крайне плачевном состоянии. Есть три основных компонента ведения боевых действий на суше – это танки, основные боевые танки, бронированные боевые машины и разведывательные машины. У нас есть (танки) Challenger 2, (БМП) Warrior и (разведмашины) Scimitar, и им всем более 20, 30 и 50 лет без какой-либо модернизации", - сказал он в эфире телеканала Sky News.
По словам Эллвуда, Великобритания на протяжении многих лет вкладывала "огромные средства" в развитие военно-морских возможностей, строительство авианосцев, поставку на вооружение больше истребителей, однако количество танков, например, значительно сократилось. Пару десятилетий назад Британия имела на вооружении 900 танков, а сейчас – только 148, добавил он.
В связи с этим правительство должно быть "очень обеспокоено", особенно на фоне конфликта на Украине. Необходимо не только инвестировать в новейшие отрасли, такие как кибербезопасность и космос, но и делать это без ущерба для сухопутных подразделений вооруженных сил, сказал Эллвуд.
Глава комитета отметил, что расходы на оборону Великобритании действительно превышают показатели любой другой страны в Европе, в частности, в связи с поддержанием ядерного потенциала и активной модернизацией армии. Однако новые модели техники поступят на вооружение только через несколько лет, и в настоящий момент численность армии слишком мала, учитывая, что вооруженные силы зачастую задействуются во время кризиса в стране.
Ранее телеканал Sky News со ссылкой на источники в оборонной сфере сообщил, что некий "высокопоставленный американский генерал" в частном порядке заявил министру обороны Британии Бену Уоллесу, что британская армия больше не считается боевой силой высшего уровня. По словам генерала, британские ВС едва дотягивают до второго уровня.
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