В Британии признали плачевное состояние армии
Глава комитета по обороне Эллвуд: британская армия находится в крайне плачевном состоянии
Военнослужащие в Британии. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Британская армия находится в крайне плачевном состоянии, несмотря на многомиллиардные инвестиции на протяжении двух десятилетий, заявил в понедельник руководитель британского парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд.
"Сухопутные войска находятся в крайне плачевном состоянии. Есть три основных компонента ведения боевых действий на суше – это танки, основные боевые танки, бронированные боевые машины и разведывательные машины. У нас есть (танки) Challenger 2, (БМП) Warrior и (разведмашины) Scimitar, и им всем более 20, 30 и 50 лет без какой-либо модернизации", - сказал он в эфире телеканала Sky News.
По словам Эллвуда, Великобритания на протяжении многих лет вкладывала "огромные средства" в развитие военно-морских возможностей, строительство авианосцев, поставку на вооружение больше истребителей, однако количество танков, например, значительно сократилось. Пару десятилетий назад Британия имела на вооружении 900 танков, а сейчас – только 148, добавил он.
В связи с этим правительство должно быть "очень обеспокоено", особенно на фоне конфликта на Украине. Необходимо не только инвестировать в новейшие отрасли, такие как кибербезопасность и космос, но и делать это без ущерба для сухопутных подразделений вооруженных сил, сказал Эллвуд.
Глава комитета отметил, что расходы на оборону Великобритании действительно превышают показатели любой другой страны в Европе, в частности, в связи с поддержанием ядерного потенциала и активной модернизацией армии. Однако новые модели техники поступят на вооружение только через несколько лет, и в настоящий момент численность армии слишком мала, учитывая, что вооруженные силы зачастую задействуются во время кризиса в стране.
Ранее телеканал Sky News со ссылкой на источники в оборонной сфере сообщил, что некий "высокопоставленный американский генерал" в частном порядке заявил министру обороны Британии Бену Уоллесу, что британская армия больше не считается боевой силой высшего уровня. По словам генерала, британские ВС едва дотягивают до второго уровня.