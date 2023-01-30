https://ria.ru/20230130/armeniya-1848286765.html

В Армении сообщили о тяжелом ранении солдата в воинской части

В Армении сообщили о тяжелом ранении солдата в воинской части - РИА Новости, 30.01.2023

В Армении сообщили о тяжелом ранении солдата в воинской части

Министерство обороны Армении сообщило о тяжелом ранении в воскресенье военнослужащего одной из воинских частей, причиной инцидента, предварительно, является... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T01:26

2023-01-30T01:26

2023-01-30T02:17

в мире

армения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149966/56/1499665654_21:0:1017:560_1920x0_80_0_0_d67165a26b39ad2eca9461d97b2752ba.jpg

ЕРЕВАН, 30 янв - РИА Новости. Министерство обороны Армении сообщило о тяжелом ранении в воскресенье военнослужащего одной из воинских частей, причиной инцидента, предварительно, является нарушение правил обращения с оружием. По его словам, ведется следствие для выяснения обстоятельств произошедшего. Другие подробности он не привел.

https://ria.ru/20230128/sluzhba-1848061072.html

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, армения