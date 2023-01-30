https://ria.ru/20230130/armeniya-1848286765.html
В Армении сообщили о тяжелом ранении солдата в воинской части
В Армении сообщили о тяжелом ранении солдата в воинской части - РИА Новости, 30.01.2023
В Армении сообщили о тяжелом ранении солдата в воинской части
Министерство обороны Армении сообщило о тяжелом ранении в воскресенье военнослужащего одной из воинских частей, причиной инцидента, предварительно, является... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T01:26
2023-01-30T01:26
2023-01-30T02:17
в мире
армения
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ЕРЕВАН, 30 янв - РИА Новости. Министерство обороны Армении сообщило о тяжелом ранении в воскресенье военнослужащего одной из воинских частей, причиной инцидента, предварительно, является нарушение правил обращения с оружием. По его словам, ведется следствие для выяснения обстоятельств произошедшего. Другие подробности он не привел.
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в мире, армения
01:26 30.01.2023 (обновлено: 02:17 30.01.2023)
В Армении сообщили о тяжелом ранении солдата в воинской части
Министерство обороны Армении сообщило о тяжелом ранении военнослужащего