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В Армении сообщили о тяжелом ранении солдата в воинской части - РИА Новости, 30.01.2023
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В Армении сообщили о тяжелом ранении солдата в воинской части
В Армении сообщили о тяжелом ранении солдата в воинской части - РИА Новости, 30.01.2023
В Армении сообщили о тяжелом ранении солдата в воинской части
Министерство обороны Армении сообщило о тяжелом ранении в воскресенье военнослужащего одной из воинских частей, причиной инцидента, предварительно, является... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T01:26
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ЕРЕВАН, 30 янв - РИА Новости. Министерство обороны Армении сообщило о тяжелом ранении в воскресенье военнослужащего одной из воинских частей, причиной инцидента, предварительно, является нарушение правил обращения с оружием. По его словам, ведется следствие для выяснения обстоятельств произошедшего. Другие подробности он не привел.
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в мире, армения
В мире, Армения
01:26 30.01.2023 (обновлено: 02:17 30.01.2023)
 
В Армении сообщили о тяжелом ранении солдата в воинской части

Министерство обороны Армении сообщило о тяжелом ранении военнослужащего

© Sputnik / Асатур ЕсаянцАвтомобили скорой помощи и полиции в Армении
Автомобили скорой помощи и полиции в Армении - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© Sputnik / Асатур Есаянц
Автомобили скорой помощи и полиции в Армении. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 30 янв - РИА Новости. Министерство обороны Армении сообщило о тяжелом ранении в воскресенье военнослужащего одной из воинских частей, причиной инцидента, предварительно, является нарушение правил обращения с оружием.
"Двадцать девятого января, по предварительным данным, в результате нарушения правил обращения с оружием, огнестрельное ранение получил военнослужащий воинской части минобороны. Состояние военнослужащего оценивается как крайне тяжелое", - сообщил в соцсетях пресс-секретарь ведомства Арам Торосян.
По его словам, ведется следствие для выяснения обстоятельств произошедшего.
Другие подробности он не привел.
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