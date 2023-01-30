https://ria.ru/20230130/apple-1848440482.html
Российская "дочка" Apple сменила гендиректора
Российская "дочка" Apple сменила гендиректора - РИА Новости, 30.01.2023
Российская "дочка" Apple сменила гендиректора
Российская дочерняя компания американской Apple ООО "Эппл Рус" сменила гендиректора, им стал Александр Котилевский, следует из данных ЕГРЮЛ. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T15:18
2023-01-30T15:18
2023-01-30T15:18
экономика
apple
технологии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102348/13/1023481309_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_9fa6e58c2b6f5cfbf482dea855ecb805.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Российская дочерняя компания американской Apple ООО "Эппл Рус" сменила гендиректора, им стал Александр Котилевский, следует из данных ЕГРЮЛ. Соответствующая запись появилась 27 января. Котилевский сменил на этом посту Виталия Морозько, возглавлявшего компанию с конца 2017 года. В открытом доступе информации о новом гендиректоре нет. РИА Новости направило запрос в Apple. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.
https://ria.ru/20230130/unilever-1848360554.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102348/13/1023481309_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_34a0cfe50dfa0255a823e977a5e1b823.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, apple, технологии, россия
Экономика, Apple, Технологии, Россия
Российская "дочка" Apple сменила гендиректора
Котилевский стал гендиректором российской дочерней компании американской Apple "Эппл Рус"
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Российская дочерняя компания американской Apple ООО "Эппл Рус" сменила гендиректора, им стал Александр Котилевский, следует из данных ЕГРЮЛ.
Соответствующая запись появилась 27 января. Котилевский сменил на этом посту Виталия Морозько, возглавлявшего компанию с конца 2017 года.
В открытом доступе информации о новом гендиректоре нет. РИА Новости направило запрос в Apple.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.