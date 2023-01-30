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Российская "дочка" Apple сменила гендиректора - РИА Новости, 30.01.2023
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Российская "дочка" Apple сменила гендиректора
Российская "дочка" Apple сменила гендиректора - РИА Новости, 30.01.2023
Российская "дочка" Apple сменила гендиректора
Российская дочерняя компания американской Apple ООО "Эппл Рус" сменила гендиректора, им стал Александр Котилевский, следует из данных ЕГРЮЛ. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T15:18
2023-01-30T15:18
экономика
apple
технологии
россия
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Российская дочерняя компания американской Apple ООО "Эппл Рус" сменила гендиректора, им стал Александр Котилевский, следует из данных ЕГРЮЛ. Соответствующая запись появилась 27 января. Котилевский сменил на этом посту Виталия Морозько, возглавлявшего компанию с конца 2017 года. В открытом доступе информации о новом гендиректоре нет. РИА Новости направило запрос в Apple. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.
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экономика, apple, технологии, россия
Экономика, Apple, Технологии, Россия
15:18 30.01.2023
 
Российская "дочка" Apple сменила гендиректора

Котилевский стал гендиректором российской дочерней компании американской Apple "Эппл Рус"

© AP Photo / Mark LennihanЛоготип компании Apple над входом в здание в Нью-Йорке, США
Логотип компании Apple над входом в здание в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© AP Photo / Mark Lennihan
Логотип компании Apple над входом в здание в Нью-Йорке, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Российская дочерняя компания американской Apple ООО "Эппл Рус" сменила гендиректора, им стал Александр Котилевский, следует из данных ЕГРЮЛ.
Соответствующая запись появилась 27 января. Котилевский сменил на этом посту Виталия Морозько, возглавлявшего компанию с конца 2017 года.
В открытом доступе информации о новом гендиректоре нет. РИА Новости направило запрос в Apple.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.
Офис компании Unilever - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
Вчера, 12:11
Unilever назначила нового гендиректора
 
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