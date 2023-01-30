https://ria.ru/20230130/apple-1848440482.html

Российская "дочка" Apple сменила гендиректора

Российская "дочка" Apple сменила гендиректора - РИА Новости, 30.01.2023

Российская "дочка" Apple сменила гендиректора

Российская дочерняя компания американской Apple ООО "Эппл Рус" сменила гендиректора, им стал Александр Котилевский, следует из данных ЕГРЮЛ. РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T15:18

2023-01-30T15:18

2023-01-30T15:18

экономика

apple

технологии

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102348/13/1023481309_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_9fa6e58c2b6f5cfbf482dea855ecb805.jpg

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Российская дочерняя компания американской Apple ООО "Эппл Рус" сменила гендиректора, им стал Александр Котилевский, следует из данных ЕГРЮЛ. Соответствующая запись появилась 27 января. Котилевский сменил на этом посту Виталия Морозько, возглавлявшего компанию с конца 2017 года. В открытом доступе информации о новом гендиректоре нет. РИА Новости направило запрос в Apple. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.

https://ria.ru/20230130/unilever-1848360554.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, apple, технологии, россия