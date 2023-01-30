Европа столкнулась с серьезной нехваткой антибиотиков, пишут СМИ
Pais: Европа столкнулась с самой серьезной нехваткой антибиотиков для детей за десятилетие
© Depositphotos.com / uvaduf68@gmail.comДевушка с таблетками и кружкой воды
© Depositphotos.com / uvaduf68@gmail.com
Девушка с таблетками и кружкой воды. Архивное фото
МАДРИД, 30 янв - РИА Новости. Европа столкнулась с самыми серьезными за последнее десятилетие проблемами с поставками антибиотиков, это вынудило континент принять чрезвычайные меры, сообщает газета Pais.
"Самые серьезные за последние десятилетия проблемы с поставками антибиотиков в Европу... заставили весь континент принять чрезвычайные меры для обеспечения безопасности цепочек поставок и доступа пациентов к необходимым им противомикробным препаратам", - говорится в сообщении издания.
Особенно остро ситуация ощущается с антибиотиками для лечения детей.
Как отмечает газета, в ноябре 2022 года министерство здравоохранения Испании разрешило аптекам продавать взрослым амоксициллин по 500 миллиграммов, чтобы делить таблетки на 250 миллиграммовые дозы для детей.
"Это были трудные месяцы с серьезными проблемами с поставками. Работа фармацевтов имеет большое значение для поддержания минимально необходимых запасов и предоставления информации семьям о том, как действовать при лечении несовершеннолетних", - цитирует издание вице-президента генерального совета ассоциаций фармацевтов Хуана Педро Рискеса.
По данным газеты, практически все страны Европы стали свидетелями того, как сократились поставки антибиотиков.
Согласно информации руководителя филиала фармацевтической компании Norgine в Испании и Португалии Хосе Гарсии Карраско, которого цитирует издание, Европа "переживает ключевой момент адаптации".
Ранее газета Politico сообщала, что международная и одна из крупнейших в Европе фармацевтических компаний - Sandoz сообщила о "напряженной ситуации с поставками". Как отмечалось, повышенный спрос, инфляция и энергетический кризис сказываются на фармацевтических компаниях, влияя на поставки.