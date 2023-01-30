https://ria.ru/20230130/antibiotiki-1848414009.html

Европа столкнулась с серьезной нехваткой антибиотиков, пишут СМИ

Европа столкнулась с серьезной нехваткой антибиотиков, пишут СМИ - РИА Новости, 30.01.2023

Европа столкнулась с серьезной нехваткой антибиотиков, пишут СМИ

Европа столкнулась с самыми серьезными за последнее десятилетие проблемами с поставками антибиотиков, это вынудило континент принять чрезвычайные меры, сообщает РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T14:35

2023-01-30T14:35

2023-01-30T14:35

в мире

европа

испания

португалия

китай

индия

лекарства

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МАДРИД, 30 янв - РИА Новости. Европа столкнулась с самыми серьезными за последнее десятилетие проблемами с поставками антибиотиков, это вынудило континент принять чрезвычайные меры, сообщает газета Pais. Особенно остро ситуация ощущается с антибиотиками для лечения детей. Как отмечает газета, в ноябре 2022 года министерство здравоохранения Испании разрешило аптекам продавать взрослым амоксициллин по 500 миллиграммов, чтобы делить таблетки на 250 миллиграммовые дозы для детей. "Это были трудные месяцы с серьезными проблемами с поставками. Работа фармацевтов имеет большое значение для поддержания минимально необходимых запасов и предоставления информации семьям о том, как действовать при лечении несовершеннолетних", - цитирует издание вице-президента генерального совета ассоциаций фармацевтов Хуана Педро Рискеса. По данным газеты, практически все страны Европы стали свидетелями того, как сократились поставки антибиотиков. Согласно информации руководителя филиала фармацевтической компании Norgine в Испании и Португалии Хосе Гарсии Карраско, которого цитирует издание, Европа "переживает ключевой момент адаптации". "Политика экономии и поиск компаниями конкурентных преимуществ привели к перемещению большей части производства в такие страны, как Китай и Индия. Эта модель вошла в кризис с пандемией и всем, что за ней последовало", - добавил Карраско. Ранее газета Politico сообщала, что международная и одна из крупнейших в Европе фармацевтических компаний - Sandoz сообщила о "напряженной ситуации с поставками". Как отмечалось, повышенный спрос, инфляция и энергетический кризис сказываются на фармацевтических компаниях, влияя на поставки.

https://ria.ru/20230130/sandoz-1848322318.html

https://ria.ru/20230129/frantsiya-1848236254.html

европа

испания

португалия

китай

индия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, европа, испания, португалия, китай, индия, лекарства