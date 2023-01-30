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Европа столкнулась с серьезной нехваткой антибиотиков, пишут СМИ - РИА Новости, 30.01.2023
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Европа столкнулась с серьезной нехваткой антибиотиков, пишут СМИ
Европа столкнулась с серьезной нехваткой антибиотиков, пишут СМИ - РИА Новости, 30.01.2023
Европа столкнулась с серьезной нехваткой антибиотиков, пишут СМИ
Европа столкнулась с самыми серьезными за последнее десятилетие проблемами с поставками антибиотиков, это вынудило континент принять чрезвычайные меры, сообщает РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T14:35
2023-01-30T14:35
в мире
европа
испания
португалия
китай
индия
лекарства
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МАДРИД, 30 янв - РИА Новости. Европа столкнулась с самыми серьезными за последнее десятилетие проблемами с поставками антибиотиков, это вынудило континент принять чрезвычайные меры, сообщает газета Pais. Особенно остро ситуация ощущается с антибиотиками для лечения детей. Как отмечает газета, в ноябре 2022 года министерство здравоохранения Испании разрешило аптекам продавать взрослым амоксициллин по 500 миллиграммов, чтобы делить таблетки на 250 миллиграммовые дозы для детей. "Это были трудные месяцы с серьезными проблемами с поставками. Работа фармацевтов имеет большое значение для поддержания минимально необходимых запасов и предоставления информации семьям о том, как действовать при лечении несовершеннолетних", - цитирует издание вице-президента генерального совета ассоциаций фармацевтов Хуана Педро Рискеса. По данным газеты, практически все страны Европы стали свидетелями того, как сократились поставки антибиотиков. Согласно информации руководителя филиала фармацевтической компании Norgine в Испании и Португалии Хосе Гарсии Карраско, которого цитирует издание, Европа "переживает ключевой момент адаптации". "Политика экономии и поиск компаниями конкурентных преимуществ привели к перемещению большей части производства в такие страны, как Китай и Индия. Эта модель вошла в кризис с пандемией и всем, что за ней последовало", - добавил Карраско. Ранее газета Politico сообщала, что международная и одна из крупнейших в Европе фармацевтических компаний - Sandoz сообщила о "напряженной ситуации с поставками". Как отмечалось, повышенный спрос, инфляция и энергетический кризис сказываются на фармацевтических компаниях, влияя на поставки.
https://ria.ru/20230130/sandoz-1848322318.html
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в мире, европа, испания, португалия, китай, индия, лекарства
В мире, Европа, Испания, Португалия, Китай, Индия, Лекарства
14:35 30.01.2023
 
Европа столкнулась с серьезной нехваткой антибиотиков, пишут СМИ

Pais: Европа столкнулась с самой серьезной нехваткой антибиотиков для детей за десятилетие

© Depositphotos.com / uvaduf68@gmail.comДевушка с таблетками и кружкой воды
Девушка с таблетками и кружкой воды - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© Depositphotos.com / uvaduf68@gmail.com
Девушка с таблетками и кружкой воды. Архивное фото
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МАДРИД, 30 янв - РИА Новости. Европа столкнулась с самыми серьезными за последнее десятилетие проблемами с поставками антибиотиков, это вынудило континент принять чрезвычайные меры, сообщает газета Pais.
"Самые серьезные за последние десятилетия проблемы с поставками антибиотиков в Европу... заставили весь континент принять чрезвычайные меры для обеспечения безопасности цепочек поставок и доступа пациентов к необходимым им противомикробным препаратам", - говорится в сообщении издания.
Особенно остро ситуация ощущается с антибиотиками для лечения детей.
Как отмечает газета, в ноябре 2022 года министерство здравоохранения Испании разрешило аптекам продавать взрослым амоксициллин по 500 миллиграммов, чтобы делить таблетки на 250 миллиграммовые дозы для детей.
"Это были трудные месяцы с серьезными проблемами с поставками. Работа фармацевтов имеет большое значение для поддержания минимально необходимых запасов и предоставления информации семьям о том, как действовать при лечении несовершеннолетних", - цитирует издание вице-президента генерального совета ассоциаций фармацевтов Хуана Педро Рискеса.
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По данным газеты, практически все страны Европы стали свидетелями того, как сократились поставки антибиотиков.
Согласно информации руководителя филиала фармацевтической компании Norgine в Испании и Португалии Хосе Гарсии Карраско, которого цитирует издание, Европа "переживает ключевой момент адаптации".
"Политика экономии и поиск компаниями конкурентных преимуществ привели к перемещению большей части производства в такие страны, как Китай и Индия. Эта модель вошла в кризис с пандемией и всем, что за ней последовало", - добавил Карраско.
Ранее газета Politico сообщала, что международная и одна из крупнейших в Европе фармацевтических компаний - Sandoz сообщила о "напряженной ситуации с поставками". Как отмечалось, повышенный спрос, инфляция и энергетический кризис сказываются на фармацевтических компаниях, влияя на поставки.
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