Рейтинг@Mail.ru
Суд в Латвии сократил срок наказания журналисту Алексееву - РИА Новости, 30.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230130/alekseev-1848517809.html
Суд в Латвии сократил срок наказания журналисту Алексееву
Суд в Латвии сократил срок наказания журналисту Алексееву - РИА Новости, 30.01.2023
Суд в Латвии сократил срок наказания журналисту Алексееву
Рижский районный суд рассмотрел жалобу журналиста Юрия Алексеева, осужденного осенью 2021 года на один год и два месяца лишения свободы, и постановил оправдать... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T19:38
2023-01-30T19:38
латвия
рига
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733259151_0:162:3001:1850_1920x0_80_0_0_c9c6c5570a88771767042529eb5fe9a8.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Рижский районный суд рассмотрел жалобу журналиста Юрия Алексеева, осужденного осенью 2021 года на один год и два месяца лишения свободы, и постановил оправдать его по статье о незаконном хранении боеприпасов и сократить ему срок наказания на месяц, сообщило в понедельник агентство LETA со ссылкой на решение суда. Пардаугавский суд Риги в октябре 2021 года приговорил Алексеева к году и двум месяцам лишения свободы после того, как прокуратура Латвии выдвинула в отношении него обвинения по трем уголовным статьям. Его обвинили в разжигании национальной розни, незаконном хранении боеприпасов и распространении детской порнографии. Алексеев опроверг все обвинения и назвал их политически мотивированными. В течение месяца он подал апелляцию на решение суда. "Сегодня районный суд рассмотрел жалобу Алексеева на приговор Пардаугавского суда города Риги, который приговорил его к одному году и двум месяцам лишения свободы... В связи с отсутствием состава преступления суд постановил оправдать Алексеева в части обвинения о незаконном приобретении и хранении патронов к огнестрельному оружию. В остальной части обвинения обвиняемого признали виновным, назначив окончательный приговор на один месяц меньше указанного в приговоре суда первой инстанции", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220919/gorinov-1817876100.html
латвия
рига
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733259151_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_f3559e986e76bfd873d59f30426f6127.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
латвия, рига, в мире
Латвия, Рига, В мире
19:38 30.01.2023
 
Суд в Латвии сократил срок наказания журналисту Алексееву

Рижский районный суд сократил срок наказания журналисту Алексееву на месяц

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Рижский районный суд рассмотрел жалобу журналиста Юрия Алексеева, осужденного осенью 2021 года на один год и два месяца лишения свободы, и постановил оправдать его по статье о незаконном хранении боеприпасов и сократить ему срок наказания на месяц, сообщило в понедельник агентство LETA со ссылкой на решение суда.
Пардаугавский суд Риги в октябре 2021 года приговорил Алексеева к году и двум месяцам лишения свободы после того, как прокуратура Латвии выдвинула в отношении него обвинения по трем уголовным статьям. Его обвинили в разжигании национальной розни, незаконном хранении боеприпасов и распространении детской порнографии. Алексеев опроверг все обвинения и назвал их политически мотивированными. В течение месяца он подал апелляцию на решение суда.
"Сегодня районный суд рассмотрел жалобу Алексеева на приговор Пардаугавского суда города Риги, который приговорил его к одному году и двум месяцам лишения свободы... В связи с отсутствием состава преступления суд постановил оправдать Алексеева в части обвинения о незаконном приобретении и хранении патронов к огнестрельному оружию. В остальной части обвинения обвиняемого признали виновным, назначив окончательный приговор на один месяц меньше указанного в приговоре суда первой инстанции", - говорится в сообщении.
Муниципальный депутат Алексей Горинов
19 сентября 2022, 15:07
Суд сократил на месяц семилетний срок мундепу Горинову
 
ЛатвияРигаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала