Суд в Латвии сократил срок наказания журналисту Алексееву
Рижский районный суд сократил срок наказания журналисту Алексееву на месяц
Молоток судьи. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Рижский районный суд рассмотрел жалобу журналиста Юрия Алексеева, осужденного осенью 2021 года на один год и два месяца лишения свободы, и постановил оправдать его по статье о незаконном хранении боеприпасов и сократить ему срок наказания на месяц, сообщило в понедельник агентство LETA со ссылкой на решение суда.
Пардаугавский суд Риги в октябре 2021 года приговорил Алексеева к году и двум месяцам лишения свободы после того, как прокуратура Латвии выдвинула в отношении него обвинения по трем уголовным статьям. Его обвинили в разжигании национальной розни, незаконном хранении боеприпасов и распространении детской порнографии. Алексеев опроверг все обвинения и назвал их политически мотивированными. В течение месяца он подал апелляцию на решение суда.
"Сегодня районный суд рассмотрел жалобу Алексеева на приговор Пардаугавского суда города Риги, который приговорил его к одному году и двум месяцам лишения свободы... В связи с отсутствием состава преступления суд постановил оправдать Алексеева в части обвинения о незаконном приобретении и хранении патронов к огнестрельному оружию. В остальной части обвинения обвиняемого признали виновным, назначив окончательный приговор на один месяц меньше указанного в приговоре суда первой инстанции", - говорится в сообщении.
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