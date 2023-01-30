https://ria.ru/20230130/alekseev-1848517809.html

Суд в Латвии сократил срок наказания журналисту Алексееву

Суд в Латвии сократил срок наказания журналисту Алексееву - РИА Новости, 30.01.2023

Суд в Латвии сократил срок наказания журналисту Алексееву

Рижский районный суд рассмотрел жалобу журналиста Юрия Алексеева, осужденного осенью 2021 года на один год и два месяца лишения свободы, и постановил оправдать... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T19:38

2023-01-30T19:38

2023-01-30T19:38

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Рижский районный суд рассмотрел жалобу журналиста Юрия Алексеева, осужденного осенью 2021 года на один год и два месяца лишения свободы, и постановил оправдать его по статье о незаконном хранении боеприпасов и сократить ему срок наказания на месяц, сообщило в понедельник агентство LETA со ссылкой на решение суда. Пардаугавский суд Риги в октябре 2021 года приговорил Алексеева к году и двум месяцам лишения свободы после того, как прокуратура Латвии выдвинула в отношении него обвинения по трем уголовным статьям. Его обвинили в разжигании национальной розни, незаконном хранении боеприпасов и распространении детской порнографии. Алексеев опроверг все обвинения и назвал их политически мотивированными. В течение месяца он подал апелляцию на решение суда. "Сегодня районный суд рассмотрел жалобу Алексеева на приговор Пардаугавского суда города Риги, который приговорил его к одному году и двум месяцам лишения свободы... В связи с отсутствием состава преступления суд постановил оправдать Алексеева в части обвинения о незаконном приобретении и хранении патронов к огнестрельному оружию. В остальной части обвинения обвиняемого признали виновным, назначив окончательный приговор на один месяц меньше указанного в приговоре суда первой инстанции", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220919/gorinov-1817876100.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

латвия, рига, в мире