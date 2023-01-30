https://ria.ru/20230130/alchevsk-1848295960.html
Украинские войска обстреляли Алчевск
Украинские войска обстреляли Алчевск - РИА Новости, 30.01.2023
Украинские войска обстреляли Алчевск
Украинские войска в 03.10 выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Алчевску, сообщается в Telegram-канале представительства Луганской Народной Республики в... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T05:34
2023-01-30T05:34
2023-01-30T06:38
специальная военная операция на украине
происшествия
алчевск
луганская народная республика
украина
сцкк
россия
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Украинские войска в 03.10 выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Алчевску, сообщается в Telegram-канале представительства Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230130/tyulpan-1848295044.html
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происшествия, алчевск, луганская народная республика, украина, сцкк, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Алчевск, Луганская Народная Республика, Украина, СЦКК, Россия
05:34 30.01.2023 (обновлено: 06:38 30.01.2023)
Украинские войска обстреляли Алчевск
Украинские войска выпустили по Алчевску две ракеты из HIMARS