https://ria.ru/20230130/alchevsk-1848295960.html

Украинские войска обстреляли Алчевск

Украинские войска обстреляли Алчевск - РИА Новости, 30.01.2023

Украинские войска обстреляли Алчевск

Украинские войска в 03.10 выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Алчевску, сообщается в Telegram-канале представительства Луганской Народной Республики в... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T05:34

2023-01-30T05:34

2023-01-30T06:38

специальная военная операция на украине

происшествия

алчевск

луганская народная республика

украина

сцкк

россия

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Украинские войска в 03.10 выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Алчевску, сообщается в Telegram-канале представительства Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230130/tyulpan-1848295044.html

алчевск

луганская народная республика

украина

россия

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происшествия, алчевск, луганская народная республика, украина, сцкк, россия