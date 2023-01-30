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Украинские войска обстреляли Алчевск - РИА Новости, 30.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли Алчевск
Украинские войска обстреляли Алчевск - РИА Новости, 30.01.2023
Украинские войска обстреляли Алчевск
Украинские войска в 03.10 выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Алчевску, сообщается в Telegram-канале представительства Луганской Народной Республики в... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T05:34
2023-01-30T06:38
специальная военная операция на украине
происшествия
алчевск
луганская народная республика
украина
сцкк
россия
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Украинские войска в 03.10 выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Алчевску, сообщается в Telegram-канале представительства Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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алчевск
луганская народная республика
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происшествия, алчевск, луганская народная республика, украина, сцкк, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Алчевск, Луганская Народная Республика, Украина, СЦКК, Россия
05:34 30.01.2023 (обновлено: 06:38 30.01.2023)
 
Украинские войска обстреляли Алчевск

Украинские войска выпустили по Алчевску две ракеты из HIMARS

© РИА Новости / Таисия ЛисковецРазбитое стекло в окне жилого дома
Разбитое стекло в окне жилого дома - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Разбитое стекло в окне жилого дома. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Украинские войска в 03.10 выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Алчевску, сообщается в Telegram-канале представительства Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 03.10 по населенному пункту Алчевск с применением РСЗО HIMARS (две ракеты)", — говорится в публикации.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияАлчевскЛуганская Народная РеспубликаУкраинаСЦККРоссия
 
 
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