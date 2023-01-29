17:42 29.01.2023 (обновлено: 22:27 29.01.2023)
"Путин не дурак". В США назвали план Зеленского безумием
TAC: план Зеленского по захвату Крыма невыполним, но может привести к третьей мировой
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. План президента Украины Владимира Зеленского по захвату Крыма невыполним, но может спровоцировать третью мировую войну, написал старший редактор журнала American Conservative Род Дрехер.
"Россия никогда не отпустит ни Крым, ни Донбасс. Безумие для Киева думать, что он сможет их вернуть, — но такова политика Зеленского, и США ее поддерживают", — подчеркнул он.
Кроме того, именно Соединенные Штаты нарушили красные линии, объявив о намерении принять Украину в НАТО в 2008 году, напомнил обозреватель.
"Путин не святой, но и не дурак", — заявил Дрехер, отметив, что действия России в отношении Украины обусловлены ее важным стратегическим значением для Москвы.
По словам журналиста, киевский режим страдает от нехватки солдат, поэтому нельзя исключать, что Вашингтон решится на отправку американского контингента на помощь ВСУ. При этом автор полагает, что результатом такого решения станет официальное объявление войны России.
"Эскалация конфликта не отвечает интересам простых американцев и европейцев, поскольку он может легко перейти в ядерный. И если люди начнут думать о том, что происходит и какие могут быть последствия, они перестанут поддерживать политику войны, проводимую от их имени", — подытожил Дрехер.
Накануне советник офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что, договорившись о поставках танков, киевские власти ведут переговоры о поставках ракет повышенной дальности и авиации для ударов по Крыму. Как подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, линию ВСУ на то, чтобы "забрать полуостров", постигнет неудача.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.