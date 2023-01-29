Рейтинг@Mail.ru
Погранслужба Украины рассказала, кого касается запрет на выезд за границу - РИА Новости, 29.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230129/zapret-1848209524.html
Погранслужба Украины рассказала, кого касается запрет на выезд за границу
Погранслужба Украины рассказала, кого касается запрет на выезд за границу - РИА Новости, 29.01.2023
Погранслужба Украины рассказала, кого касается запрет на выезд за границу
Запрет на выезд за границу украинским госслужащим касается и лиц, которые непригодны к военной службе, сообщил в воскресенье спикер государственной пограничной... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T13:30
2023-01-29T13:30
в мире
здоровье - общество
украина
андрей демченко
денис шмыгаль
владимир зеленский
служба безопасности украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770800279_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d87e39ba4a3957640ad9defe9061e635.jpg
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Запрет на выезд за границу украинским госслужащим касается и лиц, которые непригодны к военной службе, сообщил в воскресенье спикер государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко. В пятницу премьер страны Денис Шмыгаль сообщил, что украинский кабмин принял постановление о запрете выезда чиновников за границу без уважительных причин. Среди них - служебные поездки, поездки в медицинских целях или для ухода за несовершеннолетними детьми. "Надо понимать, что это (выезд за границу – ред.) касается четкого перечня должностных лиц, в частности, руководящего звена, народных депутатов, судей, прокуроров, а также работников, забронированных за органами госвласти на период мобилизации. Лица, не годные к военной службе, не могут покидать Украину, если есть в списках, предоставленных ГПСУ органами, указанными выше", - приводит слова Демченко издание "Украинская правда". На этой неделе власти Украины запретили ряду чиновников и правоохранителей выезд за рубеж без служебной цели. Согласно указу, запрет на выезд из страны распространяется на министров и их заместителей, депутатов парламента, руководителей центральных органов власти и заместителей, главу офиса Владимира Зеленского и его заместителей, глав СБУ, Нацбанка и заместителей, омбудсмена и представителей, глав других органов власти и руководителей структурных подразделений госорганов. Также запрет касается судей, прокуроров и всех чиновников, кто имеет бронь от мобилизации.
https://ria.ru/20230128/granitsa-1848138572.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770800279_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_62f031dbdc449990b63aa0d086c3ac46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, здоровье - общество, украина, андрей демченко, денис шмыгаль, владимир зеленский, служба безопасности украины
В мире, Здоровье - Общество, Украина, Андрей Демченко, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Служба безопасности Украины
13:30 29.01.2023
 
Погранслужба Украины рассказала, кого касается запрет на выезд за границу

Демченко: на Украине запрет на выезд касается и чиновников, непригодных к службе

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские пограничники
Украинские пограничники - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские пограничники. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Запрет на выезд за границу украинским госслужащим касается и лиц, которые непригодны к военной службе, сообщил в воскресенье спикер государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко.
В пятницу премьер страны Денис Шмыгаль сообщил, что украинский кабмин принял постановление о запрете выезда чиновников за границу без уважительных причин. Среди них - служебные поездки, поездки в медицинских целях или для ухода за несовершеннолетними детьми.
"Надо понимать, что это (выезд за границу – ред.) касается четкого перечня должностных лиц, в частности, руководящего звена, народных депутатов, судей, прокуроров, а также работников, забронированных за органами госвласти на период мобилизации. Лица, не годные к военной службе, не могут покидать Украину, если есть в списках, предоставленных ГПСУ органами, указанными выше", - приводит слова Демченко издание "Украинская правда".
На этой неделе власти Украины запретили ряду чиновников и правоохранителей выезд за рубеж без служебной цели. Согласно указу, запрет на выезд из страны распространяется на министров и их заместителей, депутатов парламента, руководителей центральных органов власти и заместителей, главу офиса Владимира Зеленского и его заместителей, глав СБУ, Нацбанка и заместителей, омбудсмена и представителей, глав других органов власти и руководителей структурных подразделений госорганов. Также запрет касается судей, прокуроров и всех чиновников, кто имеет бронь от мобилизации.
Сотрудник пограничной службы Белоруссии на белорусско-украинской границе. Кадр из видео
28 января, 20:53
Глава Погранкомитета Белоруссии рассказал о ситуации на границе с Украиной
 
В миреЗдоровье - ОбществоУкраинаАндрей ДемченкоДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала