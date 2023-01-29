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Погранслужба Украины рассказала, кого касается запрет на выезд за границу
Погранслужба Украины рассказала, кого касается запрет на выезд за границу - РИА Новости, 29.01.2023
Погранслужба Украины рассказала, кого касается запрет на выезд за границу
Запрет на выезд за границу украинским госслужащим касается и лиц, которые непригодны к военной службе, сообщил в воскресенье спикер государственной пограничной... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T13:30
2023-01-29T13:30
2023-01-29T13:30
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украина
андрей демченко
денис шмыгаль
владимир зеленский
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Запрет на выезд за границу украинским госслужащим касается и лиц, которые непригодны к военной службе, сообщил в воскресенье спикер государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко. В пятницу премьер страны Денис Шмыгаль сообщил, что украинский кабмин принял постановление о запрете выезда чиновников за границу без уважительных причин. Среди них - служебные поездки, поездки в медицинских целях или для ухода за несовершеннолетними детьми. "Надо понимать, что это (выезд за границу – ред.) касается четкого перечня должностных лиц, в частности, руководящего звена, народных депутатов, судей, прокуроров, а также работников, забронированных за органами госвласти на период мобилизации. Лица, не годные к военной службе, не могут покидать Украину, если есть в списках, предоставленных ГПСУ органами, указанными выше", - приводит слова Демченко издание "Украинская правда". На этой неделе власти Украины запретили ряду чиновников и правоохранителей выезд за рубеж без служебной цели. Согласно указу, запрет на выезд из страны распространяется на министров и их заместителей, депутатов парламента, руководителей центральных органов власти и заместителей, главу офиса Владимира Зеленского и его заместителей, глав СБУ, Нацбанка и заместителей, омбудсмена и представителей, глав других органов власти и руководителей структурных подразделений госорганов. Также запрет касается судей, прокуроров и всех чиновников, кто имеет бронь от мобилизации.
https://ria.ru/20230128/granitsa-1848138572.html
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в мире, здоровье - общество, украина, андрей демченко, денис шмыгаль, владимир зеленский, служба безопасности украины
В мире, Здоровье - Общество, Украина, Андрей Демченко, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Служба безопасности Украины
Погранслужба Украины рассказала, кого касается запрет на выезд за границу
Демченко: на Украине запрет на выезд касается и чиновников, непригодных к службе