https://ria.ru/20230129/zapret-1848209524.html

Погранслужба Украины рассказала, кого касается запрет на выезд за границу

Погранслужба Украины рассказала, кого касается запрет на выезд за границу - РИА Новости, 29.01.2023

Погранслужба Украины рассказала, кого касается запрет на выезд за границу

Запрет на выезд за границу украинским госслужащим касается и лиц, которые непригодны к военной службе, сообщил в воскресенье спикер государственной пограничной... РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T13:30

2023-01-29T13:30

2023-01-29T13:30

в мире

здоровье - общество

украина

андрей демченко

денис шмыгаль

владимир зеленский

служба безопасности украины

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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Запрет на выезд за границу украинским госслужащим касается и лиц, которые непригодны к военной службе, сообщил в воскресенье спикер государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко. В пятницу премьер страны Денис Шмыгаль сообщил, что украинский кабмин принял постановление о запрете выезда чиновников за границу без уважительных причин. Среди них - служебные поездки, поездки в медицинских целях или для ухода за несовершеннолетними детьми. "Надо понимать, что это (выезд за границу – ред.) касается четкого перечня должностных лиц, в частности, руководящего звена, народных депутатов, судей, прокуроров, а также работников, забронированных за органами госвласти на период мобилизации. Лица, не годные к военной службе, не могут покидать Украину, если есть в списках, предоставленных ГПСУ органами, указанными выше", - приводит слова Демченко издание "Украинская правда". На этой неделе власти Украины запретили ряду чиновников и правоохранителей выезд за рубеж без служебной цели. Согласно указу, запрет на выезд из страны распространяется на министров и их заместителей, депутатов парламента, руководителей центральных органов власти и заместителей, главу офиса Владимира Зеленского и его заместителей, глав СБУ, Нацбанка и заместителей, омбудсмена и представителей, глав других органов власти и руководителей структурных подразделений госорганов. Также запрет касается судей, прокуроров и всех чиновников, кто имеет бронь от мобилизации.

https://ria.ru/20230128/granitsa-1848138572.html

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в мире, здоровье - общество, украина, андрей демченко, денис шмыгаль, владимир зеленский, служба безопасности украины