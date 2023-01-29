https://ria.ru/20230129/zapad-1848210339.html

В Совфеде усомнились в разумности западных политиков из-за Украины

В Совфеде усомнились в разумности западных политиков из-за Украины - РИА Новости, 29.01.2023

В Совфеде усомнились в разумности западных политиков из-за Украины

Американские и европейские политики делают все, чтобы прокси-война Запада "украинскими руками с западным оружием" стала более масштабной, считает вице-спикер... РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T13:35

2023-01-29T13:35

2023-01-29T13:35

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

константин косачев

нато

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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Американские и европейские политики делают все, чтобы прокси-война Запада "украинскими руками с западным оружием" стала более масштабной, считает вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев. "Делается все для того, чтобы прокси-война Запада украинскими руками с западным оружием перестала быть прокси. При том, что имеется просто идеальный "расходный материал", готовый гибнуть за чужие интересы в этой войне – а именно так видят на Западе украинцев", - написал сенатор в своем телеграм-канале. Косачев напомнил, что в свое время отнюдь не лучший друг СССР президент США Джон Кеннеди пошел на договоренность с советским лидером, прекрасно понимая, что он несет ответственность перед страной и миром за риски ядерного конфликта. "Тот случай, когда бояться не стыдно", - написал российский политик. Однако если "решения о безграничном расширении участия в конфликте с ядерной державой окажутся в руках фанатиков, приверженных очередному "единственно верному" учению, это может привести к фатальным последствиям", считает законодатель. Что, по словам Косачева, особенно опасно в условиях тотальной деградации плюрализма и свободы слова на Западе, где нормой стали абсолютно оруэлловские формулировки, типа "сначала "Леопарды", теперь "Абрамсы"; мир в Европе все ближе", о чем говорил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий. "Пространство для умных или хотя бы осторожных политиков на Западе критически сузилось. И это прямая угроза для всего мира", - уверен Косачев. Комментируя заявление председателя военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, что альянс готов к прямой конфронтации с Россией, сенатор отметил, что здесь в принципе ничего нового, для этого блок и создавался. "А сейчас, что называется, раскрывается во всей своей антироссийской "красе". В прошлом остались нелепые пояснения из серии "расширение НАТО не против России" или "европейская ПРО не угрожает России, и создается только против иранских ракет" и тому подобное", - написал политик. "Однако участившиеся высказывания на тему прямой конфронтации с Россией не могут не вызывать опасений. Даже при том, что параллельно на самом высоком уровне делаются настойчивые заявления, что ни в коем случае это не война НАТО с Россией, и ее, дескать, нельзя допустить", - подчеркнул Косачев. По словам законодателя, на деле же делается прямо противоположное: постепенное повышение градуса участия НАТО в украинском конфликте – по тактике "варить лягушку на медленном огне". "Любой разумный человек понимает, что такие игры с ядерной державой крайне опасны. Однако здесь мы подходим к самой главной проблеме – к разумности тех, кто принимает решения на Западе", - заключил он.

https://ria.ru/20230129/nato-1848188515.html

https://ria.ru/20230127/zapad-1847718208.html

https://ria.ru/20230123/vtorzhenie-1846621703.html

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, константин косачев, нато