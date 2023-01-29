https://ria.ru/20230129/vzyatka-1848231006.html

Во Владивостоке полицейского заподозрили в попытке получить крупную взятку

Во Владивостоке полицейского заподозрили в попытке получить крупную взятку - РИА Новости, 29.01.2023

Во Владивостоке полицейского заподозрили в попытке получить крупную взятку

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на получение взятки в 1,5 миллиона рублей в отношении начальника одного из подразделений отдела экономической... РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T15:49

2023-01-29T15:49

2023-01-29T17:11

происшествия

владивосток

приморский край

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 29 янв – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на получение взятки в 1,5 миллиона рублей в отношении начальника одного из подразделений отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Владивостоку, он задержан и арестован, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. "Следственными органами... возбуждено уголовное дело в отношении начальника отделения... отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Владивостоку, (подозреваемого)...по ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки)", - говорится в сообщении. По версии следствия, в октябре 2022 года фигурант заручился согласием посредника двух граждан получить взятку в размере 1,5 миллиона рублей за то, чтобы ускорить раскрытие преступления о разбойном нападении на клиентов посредника, договорившись об этом за деньги с сотрудниками уголовного розыска. Но правоохранители задержали посредника, не дав реализовать задуманное. "По ходатайству следователя СК суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу", - добавляют в СУСК. Как позже уточнил РИА Новости представитель ведомства, дело рассматривалось в Первомайском суде Владивостока, полицейского "арестовали на два месяца".По информации пресс-службы УМВД региона, которая приводится в сообщении, фигурант бы задержан сотрудниками ОРЧ собственной безопасности краевого УМВД совместно с коллегами УФСБ Приморья. "Руководством УМВД России по Приморскому краю назначено проведение служебной проверки.... В случае установления вины полицейского, он будет уволен в связи с совершением проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника ОВД, и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством. Его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - сообщают в полиции.

https://ria.ru/20221111/arest-1830882392.html

https://ria.ru/20220808/vzyatka-1808048968.html

https://ria.ru/20220801/vzyatka-1806429234.html

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приморский край

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, владивосток, приморский край, следственный комитет россии (ск рф)