https://ria.ru/20230129/vzyatka-1848231006.html
Во Владивостоке полицейского заподозрили в попытке получить крупную взятку
Во Владивостоке полицейского заподозрили в попытке получить крупную взятку - РИА Новости, 29.01.2023
Во Владивостоке полицейского заподозрили в попытке получить крупную взятку
Следователи возбудили уголовное дело о покушении на получение взятки в 1,5 миллиона рублей в отношении начальника одного из подразделений отдела экономической... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T15:49
2023-01-29T15:49
2023-01-29T17:11
происшествия
владивосток
приморский край
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 29 янв – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на получение взятки в 1,5 миллиона рублей в отношении начальника одного из подразделений отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Владивостоку, он задержан и арестован, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. "Следственными органами... возбуждено уголовное дело в отношении начальника отделения... отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Владивостоку, (подозреваемого)...по ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки)", - говорится в сообщении. По версии следствия, в октябре 2022 года фигурант заручился согласием посредника двух граждан получить взятку в размере 1,5 миллиона рублей за то, чтобы ускорить раскрытие преступления о разбойном нападении на клиентов посредника, договорившись об этом за деньги с сотрудниками уголовного розыска. Но правоохранители задержали посредника, не дав реализовать задуманное. "По ходатайству следователя СК суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу", - добавляют в СУСК. Как позже уточнил РИА Новости представитель ведомства, дело рассматривалось в Первомайском суде Владивостока, полицейского "арестовали на два месяца".По информации пресс-службы УМВД региона, которая приводится в сообщении, фигурант бы задержан сотрудниками ОРЧ собственной безопасности краевого УМВД совместно с коллегами УФСБ Приморья. "Руководством УМВД России по Приморскому краю назначено проведение служебной проверки.... В случае установления вины полицейского, он будет уволен в связи с совершением проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника ОВД, и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством. Его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - сообщают в полиции.
https://ria.ru/20221111/arest-1830882392.html
https://ria.ru/20220808/vzyatka-1808048968.html
https://ria.ru/20220801/vzyatka-1806429234.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владивосток, приморский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Владивосток, Приморский край, Следственный комитет России (СК РФ)
15:49 29.01.2023 (обновлено: 17:11 29.01.2023)
Во Владивостоке полицейского заподозрили в попытке получить крупную взятку
СК заподозрил полицейского во Владивостоке в попытке получить взятку 1,5 миллиона рублей
ВЛАДИВОСТОК, 29 янв – РИА Новости.
Следователи возбудили уголовное дело о покушении на получение взятки в 1,5 миллиона рублей в отношении начальника одного из подразделений отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Владивостоку, он задержан и арестован, сообщает
СУСК РФ по Приморскому краю.
"Следственными органами... возбуждено уголовное дело в отношении начальника отделения... отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Владивостоку, (подозреваемого)...по ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в октябре 2022 года фигурант заручился согласием посредника двух граждан получить взятку в размере 1,5 миллиона рублей за то, чтобы ускорить раскрытие преступления о разбойном нападении на клиентов посредника, договорившись об этом за деньги с сотрудниками уголовного розыска. Но правоохранители задержали посредника, не дав реализовать задуманное.
"По ходатайству следователя СК
суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу", - добавляют в СУСК.
Как позже уточнил РИА Новости представитель ведомства, дело рассматривалось в Первомайском суде Владивостока, полицейского "арестовали на два месяца".
По информации пресс-службы УМВД региона, которая приводится в сообщении, фигурант бы задержан сотрудниками ОРЧ собственной безопасности краевого УМВД совместно с коллегами УФСБ Приморья.
"Руководством УМВД России по Приморскому краю назначено проведение служебной проверки.... В случае установления вины полицейского, он будет уволен в связи с совершением проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника ОВД, и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством. Его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - сообщают в полиции.