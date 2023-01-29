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Exit poll: выступающая против санкций FPÖ стала второй на выборах в ландтаг - РИА Новости, 29.01.2023
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Exit poll: выступающая против санкций FPÖ стала второй на выборах в ландтаг
Exit poll: выступающая против санкций FPÖ стала второй на выборах в ландтаг - РИА Новости, 29.01.2023
Exit poll: выступающая против санкций FPÖ стала второй на выборах в ландтаг
Правая Австрийская партия свободы (FPÖ), которая выступает за снятие санкций с РФ, предварительно, занимает 2 место на выборах в ландтаг Нижней Австрии с 25,4%... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T19:19
2023-01-29T20:24
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австрия
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ВЕНА, 29 янв - РИА Новости. Правая Австрийская партия свободы (FPÖ), которая выступает за снятие санкций с РФ, предварительно, занимает 2 место на выборах в ландтаг Нижней Австрии с 25,4% голосов, такие данные приводит exit poll телеканала ORF.На первом месте - правящая в республике Австрийская народная партия (ÖVP) c 39,7% голосов. Это исторически худший результат партии в регионе. По сравнению с итогами предыдущих выборов партия теряет 9,9% голосов.На третьем месте предварительно - Социал-демократическая партия (SPÖ) с 25,2% голосов. Также в новый ландтаг предварительно проходят партии "Зеленые" (7,3%) и NEOS (6,3%).На предыдущих выборах в Нижней Австрии в 2018 году ÖVP получила 49,63% голосов, Социал-демократическая партия Австрии (SPÖ) - 23,92%, правая FPÖ - 14,76%. В земельный парламент прошли также "Зеленые" (6,43%) и либеральная партия NEOS (5,15%).Правящая Австрийская народная партия (ÖVP) потеряет голоса на выборах в земельный парламент (ландтаг) Нижней Австрии, которые пройдут в воскресенье, 29 января, на второе место по итогам голосования претендует правая Австрийская свободная партия (FPÖ), лидеры которой выступают за снятие антироссийских санкций. Такие данные были ранее приведены в соцопросах, опубликованных в начале текущей недели.Самой важной темой этих выборов, которую назвали опрошенные жители крупнейшей по площади федеральной земли Австрии, стала стоимость энергии. Об этом заявили более 70% опрошенных. На втором месте и третьем месте, соответственно, инфляция (61% опрошенных) и система здравоохранения (54%).
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россия, в мире, австрия
Россия, В мире, Австрия
19:19 29.01.2023 (обновлено: 20:24 29.01.2023)
 
Exit poll: выступающая против санкций FPÖ стала второй на выборах в ландтаг

Exit poll: требующая снять санкции с России FPÖ стала второй на выборах в Нижней Австрии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЗдание парламента Австрии на улице Рингштрассе в Вене
Здание парламента Австрии на улице Рингштрассе в Вене - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание парламента Австрии на улице Рингштрассе в Вене. Архивное фото
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ВЕНА, 29 янв - РИА Новости. Правая Австрийская партия свободы (FPÖ), которая выступает за снятие санкций с РФ, предварительно, занимает 2 место на выборах в ландтаг Нижней Австрии с 25,4% голосов, такие данные приводит exit poll телеканала ORF.
На первом месте - правящая в республике Австрийская народная партия (ÖVP) c 39,7% голосов. Это исторически худший результат партии в регионе. По сравнению с итогами предыдущих выборов партия теряет 9,9% голосов.
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На третьем месте предварительно - Социал-демократическая партия (SPÖ) с 25,2% голосов. Также в новый ландтаг предварительно проходят партии "Зеленые" (7,3%) и NEOS (6,3%).
На предыдущих выборах в Нижней Австрии в 2018 году ÖVP получила 49,63% голосов, Социал-демократическая партия Австрии (SPÖ) - 23,92%, правая FPÖ - 14,76%. В земельный парламент прошли также "Зеленые" (6,43%) и либеральная партия NEOS (5,15%).
Правящая Австрийская народная партия (ÖVP) потеряет голоса на выборах в земельный парламент (ландтаг) Нижней Австрии, которые пройдут в воскресенье, 29 января, на второе место по итогам голосования претендует правая Австрийская свободная партия (FPÖ), лидеры которой выступают за снятие антироссийских санкций. Такие данные были ранее приведены в соцопросах, опубликованных в начале текущей недели.
Самой важной темой этих выборов, которую назвали опрошенные жители крупнейшей по площади федеральной земли Австрии, стала стоимость энергии. Об этом заявили более 70% опрошенных. На втором месте и третьем месте, соответственно, инфляция (61% опрошенных) и система здравоохранения (54%).
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