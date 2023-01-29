Президент Палестины встретился с директором ЦРУ
ВАФА: президент Палестины Аббас встретился в Рамаллахе с директором ЦРУ Бернсом
Президент Палестины Махмуд Аббас . Архивное фото
ГАЗА, 29 янв - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас встретился в городе Рамаллах с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, передает палестинское агентство ВАФА.
Ранее сообщалось, что Бернс прибыл в регион для проведения переговоров с руководством Израиля и Палестины на фоне обострения напряженности на Западном берегу. Поездка Бернса состоялась в преддверии визита госсекретаря США Энтони Блинкена.
"Президент Палестины Махмуд Аббас встретился сегодня вечером (в воскресенье – ред.) в городе Рамаллах с директором американского Центрального разведывательного управления Уильямом Бернсом", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что в ходе встречи с директором ЦРУ палестинский лидер заявил о важности срочного вмешательства для оказания давления на израильское правительство, чтобы оно прекратило односторонние действия и соблюдало все подписанные соглашения.
В ночь на пятницу Израиль и сектор Газа обменялись ракетными ударами. Это произошло вследствие столкновений между палестинцами и израильскими военнослужащими в городе Дженин на Западном берегу, в результате которых погибли по меньшей мере 10 палестинцев.