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Президент Палестины встретился с директором ЦРУ - РИА Новости, 29.01.2023
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Президент Палестины встретился с директором ЦРУ
Президент Палестины встретился с директором ЦРУ - РИА Новости, 29.01.2023
Президент Палестины встретился с директором ЦРУ
Президент Палестины Махмуд Аббас встретился в городе Рамаллах с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, передает палестинское агентство ВАФА. РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T23:19
2023-01-29T23:19
в мире
цены на нефть
палестина
рамаллах
израиль
махмуд аббас
уильям бернс
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ГАЗА, 29 янв - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас встретился в городе Рамаллах с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, передает палестинское агентство ВАФА. Ранее сообщалось, что Бернс прибыл в регион для проведения переговоров с руководством Израиля и Палестины на фоне обострения напряженности на Западном берегу. Поездка Бернса состоялась в преддверии визита госсекретаря США Энтони Блинкена. Отмечается, что в ходе встречи с директором ЦРУ палестинский лидер заявил о важности срочного вмешательства для оказания давления на израильское правительство, чтобы оно прекратило односторонние действия и соблюдало все подписанные соглашения. В ночь на пятницу Израиль и сектор Газа обменялись ракетными ударами. Это произошло вследствие столкновений между палестинцами и израильскими военнослужащими в городе Дженин на Западном берегу, в результате которых погибли по меньшей мере 10 палестинцев.
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в мире, цены на нефть, палестина, рамаллах, израиль, махмуд аббас, уильям бернс, энтони блинкен
В мире, Цены на нефть, Палестина, Рамаллах, Израиль, Махмуд Аббас, Уильям Бернс, Энтони Блинкен
23:19 29.01.2023
 
Президент Палестины встретился с директором ЦРУ

ВАФА: президент Палестины Аббас встретился в Рамаллахе с директором ЦРУ Бернсом

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанк Президент Палестины Махмуд Аббас
Президент Палестины Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Палестины Махмуд Аббас . Архивное фото
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ГАЗА, 29 янв - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас встретился в городе Рамаллах с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, передает палестинское агентство ВАФА.
Ранее сообщалось, что Бернс прибыл в регион для проведения переговоров с руководством Израиля и Палестины на фоне обострения напряженности на Западном берегу. Поездка Бернса состоялась в преддверии визита госсекретаря США Энтони Блинкена.
"Президент Палестины Махмуд Аббас встретился сегодня вечером (в воскресенье – ред.) в городе Рамаллах с директором американского Центрального разведывательного управления Уильямом Бернсом", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что в ходе встречи с директором ЦРУ палестинский лидер заявил о важности срочного вмешательства для оказания давления на израильское правительство, чтобы оно прекратило односторонние действия и соблюдало все подписанные соглашения.
В ночь на пятницу Израиль и сектор Газа обменялись ракетными ударами. Это произошло вследствие столкновений между палестинцами и израильскими военнослужащими в городе Дженин на Западном берегу, в результате которых погибли по меньшей мере 10 палестинцев.
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В миреЦены на нефтьПалестинаРамаллахИзраильМахмуд АббасУильям БернсЭнтони Блинкен
 
 
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