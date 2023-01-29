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Президент Палестины встретился с директором ЦРУ

Президент Палестины встретился с директором ЦРУ - РИА Новости, 29.01.2023

Президент Палестины встретился с директором ЦРУ

Президент Палестины Махмуд Аббас встретился в городе Рамаллах с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, передает палестинское агентство ВАФА. РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T23:19

2023-01-29T23:19

2023-01-29T23:19

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ГАЗА, 29 янв - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас встретился в городе Рамаллах с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, передает палестинское агентство ВАФА. Ранее сообщалось, что Бернс прибыл в регион для проведения переговоров с руководством Израиля и Палестины на фоне обострения напряженности на Западном берегу. Поездка Бернса состоялась в преддверии визита госсекретаря США Энтони Блинкена. Отмечается, что в ходе встречи с директором ЦРУ палестинский лидер заявил о важности срочного вмешательства для оказания давления на израильское правительство, чтобы оно прекратило односторонние действия и соблюдало все подписанные соглашения. В ночь на пятницу Израиль и сектор Газа обменялись ракетными ударами. Это произошло вследствие столкновений между палестинцами и израильскими военнослужащими в городе Дженин на Западном берегу, в результате которых погибли по меньшей мере 10 палестинцев.

https://ria.ru/20230129/konflikt-1848258893.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, цены на нефть, палестина, рамаллах, израиль, махмуд аббас, уильям бернс, энтони блинкен