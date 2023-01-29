https://ria.ru/20230129/voyna-1848199665.html

Канцлер ФРГ заступился за главу МИД после ее слов о войне против России

Канцлер ФРГ заступился за главу МИД после ее слов о войне против России - РИА Новости, 29.01.2023

Канцлер ФРГ заступился за главу МИД после ее слов о войне против России

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заступился за главу МИД Анналену Бербок после ее слов о войне против РФ, за которые она подверглась критике депутатов и партий. РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T12:12

2023-01-29T12:12

2023-01-29T12:12

специальная военная операция на украине

в мире

германия

россия

олаф шольц

анналена бербок

нато

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БЕРЛИН, 29 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заступился за главу МИД Анналену Бербок после ее слов о войне против РФ, за которые она подверглась критике депутатов и партий. Бербок во время заседания ПАСЕ 24 января заявила, что страны Европы "ведут войну против России", и призвала европейские государства вместе делать больше для Украины, а не искать виновных среди своих. После этого она подверглась жесткой критике со стороны депутатов и партий, некоторые призвали ее уйти в отставку. "Между НАТО и Россией нет войны. Мы не допустим такой эскалации. Мы в федеральном правительстве полностью согласны с этим, и министр иностранных дел тоже так считает", - сказал Шольц в интервью немецкой газете Tagesspiegel.

https://ria.ru/20230129/pushkov-1848153475.html

германия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

в мире, германия, россия, олаф шольц, анналена бербок, нато