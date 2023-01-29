https://ria.ru/20230129/voyna-1848199665.html
Канцлер ФРГ заступился за главу МИД после ее слов о войне против России
Канцлер ФРГ заступился за главу МИД после ее слов о войне против России - РИА Новости, 29.01.2023
Канцлер ФРГ заступился за главу МИД после ее слов о войне против России
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заступился за главу МИД Анналену Бербок после ее слов о войне против РФ, за которые она подверглась критике депутатов и партий. РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T12:12
2023-01-29T12:12
2023-01-29T12:12
специальная военная операция на украине
в мире
германия
россия
олаф шольц
анналена бербок
нато
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БЕРЛИН, 29 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заступился за главу МИД Анналену Бербок после ее слов о войне против РФ, за которые она подверглась критике депутатов и партий. Бербок во время заседания ПАСЕ 24 января заявила, что страны Европы "ведут войну против России", и призвала европейские государства вместе делать больше для Украины, а не искать виновных среди своих. После этого она подверглась жесткой критике со стороны депутатов и партий, некоторые призвали ее уйти в отставку. "Между НАТО и Россией нет войны. Мы не допустим такой эскалации. Мы в федеральном правительстве полностью согласны с этим, и министр иностранных дел тоже так считает", - сказал Шольц в интервью немецкой газете Tagesspiegel.
https://ria.ru/20230129/pushkov-1848153475.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Россия, Олаф Шольц, Анналена Бербок, НАТО
Канцлер ФРГ заступился за главу МИД после ее слов о войне против России
Канцлер ФРГ Шольц заступился за главу МИД Бербок после слов о войне Европы против России