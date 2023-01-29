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Канцлер ФРГ заступился за главу МИД после ее слов о войне против России - РИА Новости, 29.01.2023
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Канцлер ФРГ заступился за главу МИД после ее слов о войне против России
Канцлер ФРГ заступился за главу МИД после ее слов о войне против России - РИА Новости, 29.01.2023
Канцлер ФРГ заступился за главу МИД после ее слов о войне против России
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заступился за главу МИД Анналену Бербок после ее слов о войне против РФ, за которые она подверглась критике депутатов и партий. РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T12:12
2023-01-29T12:12
специальная военная операция на украине
в мире
германия
россия
олаф шольц
анналена бербок
нато
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БЕРЛИН, 29 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заступился за главу МИД Анналену Бербок после ее слов о войне против РФ, за которые она подверглась критике депутатов и партий. Бербок во время заседания ПАСЕ 24 января заявила, что страны Европы "ведут войну против России", и призвала европейские государства вместе делать больше для Украины, а не искать виновных среди своих. После этого она подверглась жесткой критике со стороны депутатов и партий, некоторые призвали ее уйти в отставку. "Между НАТО и Россией нет войны. Мы не допустим такой эскалации. Мы в федеральном правительстве полностью согласны с этим, и министр иностранных дел тоже так считает", - сказал Шольц в интервью немецкой газете Tagesspiegel.
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в мире, германия, россия, олаф шольц, анналена бербок, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Россия, Олаф Шольц, Анналена Бербок, НАТО
12:12 29.01.2023
 
Канцлер ФРГ заступился за главу МИД после ее слов о войне против России

Канцлер ФРГ Шольц заступился за главу МИД Бербок после слов о войне Европы против России

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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БЕРЛИН, 29 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заступился за главу МИД Анналену Бербок после ее слов о войне против РФ, за которые она подверглась критике депутатов и партий.
Бербок во время заседания ПАСЕ 24 января заявила, что страны Европы "ведут войну против России", и призвала европейские государства вместе делать больше для Украины, а не искать виновных среди своих. После этого она подверглась жесткой критике со стороны депутатов и партий, некоторые призвали ее уйти в отставку.
"Между НАТО и Россией нет войны. Мы не допустим такой эскалации. Мы в федеральном правительстве полностью согласны с этим, и министр иностранных дел тоже так считает", - сказал Шольц в интервью немецкой газете Tagesspiegel.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
Вчера, 00:41
Пушков поговоркой ответил на слова Бербок о войне с Россией
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияРоссияОлаф ШольцАнналена БербокНАТО
 
 
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