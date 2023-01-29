https://ria.ru/20230129/volodin-1848183156.html

Володин назвал свидетельства участия США в боевых действиях на Украине

Володин назвал свидетельства участия США в боевых действиях на Украине - РИА Новости, 29.01.2023

Володин назвал свидетельства участия США в боевых действиях на Украине

Поставки тяжелых вооружений Киеву свидетельствуют о прямом участии Вашингтона в боевых действиях на Украине, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T09:49

2023-01-29T09:49

2023-01-29T10:55

украина

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вячеслав володин

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госдума рф

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Поставки тяжелых вооружений Киеву свидетельствуют о прямом участии Вашингтона в боевых действиях на Украине, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Там находятся американские инструкторы, наемники. Для спасения киевского режима начали поставлять тяжелые вооружения. Все это говорит о прямом участии Вашингтона в боевых действиях, страхе потерять свою колонию", - написал он в телеграм-канале.Парламентарий также заявил, что Украина сегодня является полигоном НАТО и США "для испытания своего оружия и обкатки новых способов ведения войны".Спецоперация РФ на Украине, добавил Володин, стала освободительной "для граждан Украины и славянских земель от американских колонизаторов". "Янки, вон с Украины!" - резюмировал спикер ГД.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230129/krym-1848180871.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

украина, сша, вячеслав володин, россия, сергей лавров, дмитрий песков, нато, госдума рф, в мире