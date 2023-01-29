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Специалисты из Бурятии построят новый водовод в Старобешевском районе ДНР - РИА Новости, 29.01.2023
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Специалисты из Бурятии построят новый водовод в Старобешевском районе ДНР
Специалисты из Бурятии построят новый водовод в Старобешевском районе ДНР - РИА Новости, 29.01.2023
Специалисты из Бурятии построят новый водовод в Старобешевском районе ДНР
Новый водовод мощностью 4,5 тысячи кубов в час строит Бурятия в подшефном Старобешевском районе ДНР, его открытие планируется на июнь 2023 года, сообщил зампред РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T22:53
2023-01-29T22:53
донецкая народная республика
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УЛАН-УДЭ, 30 янв - РИА Новости. Новый водовод мощностью 4,5 тысячи кубов в час строит Бурятия в подшефном Старобешевском районе ДНР, его открытие планируется на июнь 2023 года, сообщил зампред правительства республики Евгений Луковников в своем телеграм-канале. По его словам, сейчас для жителей Старобешево вода подается по графику. Из-за износа водовода наблюдаются большие потери воды: из 250 кубов в час, которые поднимаются из скважины, до потребителя доходят всего 150. При этом вода не питьевая. Известно, что Луковников находится с рабочей поездкой в Старобешевском районе ДНР. На 2023 год Бурятия запланировала отремонтировать 62 объекта в подшефном районе - это школы, детские сады, спортивные площадки, поликлиники, больницы, дороги, сети водоснабжения, водоотведения, канализации. На сегодняшний день, отмечает зампред правительства Бурятии, заключены контракты на проектные работы по 13 объектам на сумму 6 миллионов рублей.
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донецкая народная республика, жкх
Донецкая Народная Республика, ЖКХ
22:53 29.01.2023
 
Специалисты из Бурятии построят новый водовод в Старобешевском районе ДНР

Луковников: Бурятия построит новый мощный водовод в Старобешевском районе ДНР до июня

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкСтроительство водовода
Строительство водовода - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Строительство водовода . Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 30 янв - РИА Новости. Новый водовод мощностью 4,5 тысячи кубов в час строит Бурятия в подшефном Старобешевском районе ДНР, его открытие планируется на июнь 2023 года, сообщил зампред правительства республики Евгений Луковников в своем телеграм-канале.
По его словам, сейчас для жителей Старобешево вода подается по графику. Из-за износа водовода наблюдаются большие потери воды: из 250 кубов в час, которые поднимаются из скважины, до потребителя доходят всего 150. При этом вода не питьевая.
"Строительство завершится в июне этого года. С этого момента жители смогут без ограничений пользоваться водой. Мощность нового водовода 4,5 тысяч кубов в час, это пять насосных станций, две из которых будут находиться в резерве", - говорится в сообщении.
Известно, что Луковников находится с рабочей поездкой в Старобешевском районе ДНР. На 2023 год Бурятия запланировала отремонтировать 62 объекта в подшефном районе - это школы, детские сады, спортивные площадки, поликлиники, больницы, дороги, сети водоснабжения, водоотведения, канализации. На сегодняшний день, отмечает зампред правительства Бурятии, заключены контракты на проектные работы по 13 объектам на сумму 6 миллионов рублей.
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