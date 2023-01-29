https://ria.ru/20230129/vodovod-1848277086.html

Специалисты из Бурятии построят новый водовод в Старобешевском районе ДНР

Специалисты из Бурятии построят новый водовод в Старобешевском районе ДНР - РИА Новости, 29.01.2023

Специалисты из Бурятии построят новый водовод в Старобешевском районе ДНР

Новый водовод мощностью 4,5 тысячи кубов в час строит Бурятия в подшефном Старобешевском районе ДНР, его открытие планируется на июнь 2023 года, сообщил зампред РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T22:53

2023-01-29T22:53

2023-01-29T22:53

донецкая народная республика

жкх

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УЛАН-УДЭ, 30 янв - РИА Новости. Новый водовод мощностью 4,5 тысячи кубов в час строит Бурятия в подшефном Старобешевском районе ДНР, его открытие планируется на июнь 2023 года, сообщил зампред правительства республики Евгений Луковников в своем телеграм-канале. По его словам, сейчас для жителей Старобешево вода подается по графику. Из-за износа водовода наблюдаются большие потери воды: из 250 кубов в час, которые поднимаются из скважины, до потребителя доходят всего 150. При этом вода не питьевая. Известно, что Луковников находится с рабочей поездкой в Старобешевском районе ДНР. На 2023 год Бурятия запланировала отремонтировать 62 объекта в подшефном районе - это школы, детские сады, спортивные площадки, поликлиники, больницы, дороги, сети водоснабжения, водоотведения, канализации. На сегодняшний день, отмечает зампред правительства Бурятии, заключены контракты на проектные работы по 13 объектам на сумму 6 миллионов рублей.

https://ria.ru/20230128/sotsgarantii-1848086776.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

донецкая народная республика, жкх