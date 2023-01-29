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Вильфанд рассказал, какими в Москве будут традиционно холодные дни - РИА Новости, 29.01.2023
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Вильфанд рассказал, какими в Москве будут традиционно холодные дни
Вильфанд рассказал, какими в Москве будут традиционно холодные дни - РИА Новости, 29.01.2023
Вильфанд рассказал, какими в Москве будут традиционно холодные дни
Традиционно самые холодные дни зимы в Москве - 31 января и 1 февраля - в этом году будут очень тёплыми, температура ожидается на 5-6 градусов выше нормы,... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T03:29
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россия
москва
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Традиционно самые холодные дни зимы в Москве - 31 января и 1 февраля - в этом году будут очень тёплыми, температура ожидается на 5-6 градусов выше нормы, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, температура воздуха в эти дни будет на 5-6 градусов выше климатической нормы. По данным сайта Гидрометцентра России, днем 31 января ожидается от -2 до 0 градусов, днем 1 февраля - от -3 до +2 градусов.
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россия, москва, роман вильфанд, гидрометцентр, общество
Россия, Москва, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Общество
03:29 29.01.2023 (обновлено: 03:53 29.01.2023)
 
Вильфанд рассказал, какими в Москве будут традиционно холодные дни

Вильфанд: традиционно самые холодные дни зимы в Москве в этом году будут очень тёплыми

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Традиционно самые холодные дни зимы в Москве - 31 января и 1 февраля - в этом году будут очень тёплыми, температура ожидается на 5-6 градусов выше нормы, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Парадокс заключается в том, что именно 31 января и 1 февраля являются по климату самыми холодными днями. Если "осреднить" температуру за истекшие 30 лет, это самые холодные дни, а они будут очень тёплыми", - сказал Вильфанд.
По его словам, температура воздуха в эти дни будет на 5-6 градусов выше климатической нормы.
По данным сайта Гидрометцентра России, днем 31 января ожидается от -2 до 0 градусов, днем 1 февраля - от -3 до +2 градусов.
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