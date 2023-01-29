https://ria.ru/20230129/vilfand-1848159925.html

Вильфанд рассказал, какими в Москве будут традиционно холодные дни

Вильфанд рассказал, какими в Москве будут традиционно холодные дни - РИА Новости, 29.01.2023

Вильфанд рассказал, какими в Москве будут традиционно холодные дни

Традиционно самые холодные дни зимы в Москве - 31 января и 1 февраля - в этом году будут очень тёплыми, температура ожидается на 5-6 градусов выше нормы,... РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T03:29

2023-01-29T03:29

2023-01-29T03:53

россия

москва

роман вильфанд

гидрометцентр

общество

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Традиционно самые холодные дни зимы в Москве - 31 января и 1 февраля - в этом году будут очень тёплыми, температура ожидается на 5-6 градусов выше нормы, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, температура воздуха в эти дни будет на 5-6 градусов выше климатической нормы. По данным сайта Гидрометцентра России, днем 31 января ожидается от -2 до 0 градусов, днем 1 февраля - от -3 до +2 градусов.

https://ria.ru/20230117/moskva-1847121229.html

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россия, москва, роман вильфанд, гидрометцентр, общество