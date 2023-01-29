https://ria.ru/20230129/vilfand-1848159925.html
Вильфанд рассказал, какими в Москве будут традиционно холодные дни
Вильфанд рассказал, какими в Москве будут традиционно холодные дни - РИА Новости, 29.01.2023
Вильфанд рассказал, какими в Москве будут традиционно холодные дни
Традиционно самые холодные дни зимы в Москве - 31 января и 1 февраля - в этом году будут очень тёплыми, температура ожидается на 5-6 градусов выше нормы,... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T03:29
2023-01-29T03:29
2023-01-29T03:53
россия
москва
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843585633_0:316:3079:2048_1920x0_80_0_0_12744105a0a1310b23515d0d09fa6e50.jpg
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Традиционно самые холодные дни зимы в Москве - 31 января и 1 февраля - в этом году будут очень тёплыми, температура ожидается на 5-6 градусов выше нормы, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, температура воздуха в эти дни будет на 5-6 градусов выше климатической нормы. По данным сайта Гидрометцентра России, днем 31 января ожидается от -2 до 0 градусов, днем 1 февраля - от -3 до +2 градусов.
https://ria.ru/20230117/moskva-1847121229.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843585633_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_c4a0b11394ef6fdb1421dbda6b3b6cb8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, роман вильфанд, гидрометцентр, общество
Россия, Москва, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Общество
03:29 29.01.2023 (обновлено: 03:53 29.01.2023)
Вильфанд рассказал, какими в Москве будут традиционно холодные дни
Вильфанд: традиционно самые холодные дни зимы в Москве в этом году будут очень тёплыми