https://ria.ru/20230129/ukrainka-1848162955.html

Шокировавшую британцев беженку с Украины потребовали выслать

Шокировавшую британцев беженку с Украины потребовали выслать - РИА Новости, 29.01.2023

Шокировавшую британцев беженку с Украины потребовали выслать

Зрители британского телеканала Channel 4 обрушились с критикой на украинскую беженку, пожаловавшуюся на слишком большое количество мусульман в Бирмингеме. Свое... РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T06:00

2023-01-29T06:00

2023-01-29T12:20

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украина

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беженцы

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Зрители британского телеканала Channel 4 обрушились с критикой на украинскую беженку, пожаловавшуюся на слишком большое количество мусульман в Бирмингеме. Свое мнение они выразили в комментариях к сюжету, опубликованному в социальной сети.Ранее стало известно, что жительница Бирмингема по имени Андреа решила разместить у себя украинку и ее сына в рамках программы "Дома для Украины". По словам британки, которая живет в районе, где много представителей разных национальностей, она не всегда "принимала во внимание культурные различия", однако после заселения украинка заявила, что "в этом районе слишком много мусульман". В результате Андреа и ее гостья решили разорвать соглашение о проживании по обоюдному согласию."Она всегда может вернуться на Украину", — написал Ashley 'Treasure' Theophne."Отправьте ее обратно... Дома она будет в большей безопасности...", — считает Rosemeen Khalpey Parkar."Она покидает раздираемую войной страну и имеет наглость жаловаться... удачи ей", — поддержала предыдущего комментатора Tania Amaning."Держу пари, они будут в большем ужасе, узнав, кто является нынешним премьер-министром Великобритании", — заметил Mohd Aidil Kamarudin."Посмотрите, насколько они закоренелые расисты, иногда раньше эти люди разыгрывали карту жертвы, теперь показали себя во всей красе", — резюмировал Yasmee Suhaib.В марте прошлого года власти Великобритании запустили программу "Дома для Украины", позволяющую частным лицам, благотворительным организациям, общественным группам и предприятиям предоставлять временное и бесплатное жилье беженцам, за что британцам выплачивались компенсации. Как писали местные СМИ, власти постепенно сворачивают программу.

https://ria.ru/20230123/bezhentsy-1846677987.html

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в мире, бирмингем, украина, великобритания, беженцы