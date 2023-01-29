https://ria.ru/20230129/ukrainka-1848162955.html
Шокировавшую британцев беженку с Украины потребовали выслать
Шокировавшую британцев беженку с Украины потребовали выслать - РИА Новости, 29.01.2023
Шокировавшую британцев беженку с Украины потребовали выслать
Зрители британского телеканала Channel 4 обрушились с критикой на украинскую беженку, пожаловавшуюся на слишком большое количество мусульман в Бирмингеме. Свое... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T06:00
2023-01-29T06:00
2023-01-29T12:20
в мире
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беженцы
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Зрители британского телеканала Channel 4 обрушились с критикой на украинскую беженку, пожаловавшуюся на слишком большое количество мусульман в Бирмингеме. Свое мнение они выразили в комментариях к сюжету, опубликованному в социальной сети.Ранее стало известно, что жительница Бирмингема по имени Андреа решила разместить у себя украинку и ее сына в рамках программы "Дома для Украины". По словам британки, которая живет в районе, где много представителей разных национальностей, она не всегда "принимала во внимание культурные различия", однако после заселения украинка заявила, что "в этом районе слишком много мусульман". В результате Андреа и ее гостья решили разорвать соглашение о проживании по обоюдному согласию."Она всегда может вернуться на Украину", — написал Ashley 'Treasure' Theophne."Отправьте ее обратно... Дома она будет в большей безопасности...", — считает Rosemeen Khalpey Parkar."Она покидает раздираемую войной страну и имеет наглость жаловаться... удачи ей", — поддержала предыдущего комментатора Tania Amaning."Держу пари, они будут в большем ужасе, узнав, кто является нынешним премьер-министром Великобритании", — заметил Mohd Aidil Kamarudin."Посмотрите, насколько они закоренелые расисты, иногда раньше эти люди разыгрывали карту жертвы, теперь показали себя во всей красе", — резюмировал Yasmee Suhaib.В марте прошлого года власти Великобритании запустили программу "Дома для Украины", позволяющую частным лицам, благотворительным организациям, общественным группам и предприятиям предоставлять временное и бесплатное жилье беженцам, за что британцам выплачивались компенсации. Как писали местные СМИ, власти постепенно сворачивают программу.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, бирмингем, украина, великобритания, беженцы
В мире, Бирмингем, Украина, Великобритания, Беженцы
06:00 29.01.2023 (обновлено: 12:20 29.01.2023)
Шокировавшую британцев беженку с Украины потребовали выслать
Зрители Channel 4 потребовали выслать украинку, шокировавшую жительницу Бирмингема
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Зрители британского телеканала Channel 4 обрушились с критикой на украинскую беженку, пожаловавшуюся на слишком большое количество мусульман в Бирмингеме. Свое мнение они выразили в комментариях к сюжету, опубликованному в социальной сети.
Ранее стало известно, что жительница Бирмингема по имени Андреа решила разместить у себя украинку и ее сына в рамках программы "Дома для Украины". По словам британки, которая живет в районе, где много представителей разных национальностей, она не всегда "принимала во внимание культурные различия", однако после заселения украинка заявила, что "в этом районе слишком много мусульман". В результате Андреа и ее гостья решили разорвать соглашение о проживании по обоюдному согласию.
"Она всегда может вернуться на Украину", — написал Ashley 'Treasure' Theophne.
"Отправьте ее обратно... Дома она будет в большей безопасности...", — считает Rosemeen Khalpey Parkar.
"Она покидает раздираемую войной страну и имеет наглость жаловаться... удачи ей", — поддержала предыдущего комментатора Tania Amaning.
"Держу пари, они будут в большем ужасе, узнав, кто является нынешним премьер-министром Великобритании", — заметил Mohd Aidil Kamarudin.
"Посмотрите, насколько они закоренелые расисты, иногда раньше эти люди разыгрывали карту жертвы, теперь показали себя во всей красе", — резюмировал Yasmee Suhaib.
В марте прошлого года власти Великобритании
запустили программу "Дома для Украины", позволяющую частным лицам, благотворительным организациям, общественным группам и предприятиям предоставлять временное и бесплатное жилье беженцам, за что британцам выплачивались компенсации. Как писали местные СМИ, власти постепенно сворачивают программу.