Рейтинг@Mail.ru
Шокировавшую британцев беженку с Украины потребовали выслать - РИА Новости, 29.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230129/ukrainka-1848162955.html
Шокировавшую британцев беженку с Украины потребовали выслать
Шокировавшую британцев беженку с Украины потребовали выслать - РИА Новости, 29.01.2023
Шокировавшую британцев беженку с Украины потребовали выслать
Зрители британского телеканала Channel 4 обрушились с критикой на украинскую беженку, пожаловавшуюся на слишком большое количество мусульман в Бирмингеме. Свое... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T06:00
2023-01-29T12:20
в мире
бирмингем
украина
великобритания
беженцы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800037310_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6c324dd1e3480c415b3d287244d7e8b1.jpg
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Зрители британского телеканала Channel 4 обрушились с критикой на украинскую беженку, пожаловавшуюся на слишком большое количество мусульман в Бирмингеме. Свое мнение они выразили в комментариях к сюжету, опубликованному в социальной сети.Ранее стало известно, что жительница Бирмингема по имени Андреа решила разместить у себя украинку и ее сына в рамках программы "Дома для Украины". По словам британки, которая живет в районе, где много представителей разных национальностей, она не всегда "принимала во внимание культурные различия", однако после заселения украинка заявила, что "в этом районе слишком много мусульман". В результате Андреа и ее гостья решили разорвать соглашение о проживании по обоюдному согласию."Она всегда может вернуться на Украину", — написал Ashley 'Treasure' Theophne."Отправьте ее обратно... Дома она будет в большей безопасности...", — считает Rosemeen Khalpey Parkar."Она покидает раздираемую войной страну и имеет наглость жаловаться... удачи ей", — поддержала предыдущего комментатора Tania Amaning."Держу пари, они будут в большем ужасе, узнав, кто является нынешним премьер-министром Великобритании", — заметил Mohd Aidil Kamarudin."Посмотрите, насколько они закоренелые расисты, иногда раньше эти люди разыгрывали карту жертвы, теперь показали себя во всей красе", — резюмировал Yasmee Suhaib.В марте прошлого года власти Великобритании запустили программу "Дома для Украины", позволяющую частным лицам, благотворительным организациям, общественным группам и предприятиям предоставлять временное и бесплатное жилье беженцам, за что британцам выплачивались компенсации. Как писали местные СМИ, власти постепенно сворачивают программу.
https://ria.ru/20230123/bezhentsy-1846677987.html
бирмингем
украина
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800037310_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_6e9894e2dba178c7b9fd629d635b93ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бирмингем, украина, великобритания, беженцы
В мире, Бирмингем, Украина, Великобритания, Беженцы
06:00 29.01.2023 (обновлено: 12:20 29.01.2023)
 
Шокировавшую британцев беженку с Украины потребовали выслать

Зрители Channel 4 потребовали выслать украинку, шокировавшую жительницу Бирмингема

© AP Photo / Alberto PezzaliДевушка с плакатом "Беженцам всегда рады" на улице Лондона, Великобритания
Девушка с плакатом Беженцам всегда рады на улице Лондона, Великобритания - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© AP Photo / Alberto Pezzali
Девушка с плакатом "Беженцам всегда рады" на улице Лондона, Великобритания. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Зрители британского телеканала Channel 4 обрушились с критикой на украинскую беженку, пожаловавшуюся на слишком большое количество мусульман в Бирмингеме. Свое мнение они выразили в комментариях к сюжету, опубликованному в социальной сети.
Ранее стало известно, что жительница Бирмингема по имени Андреа решила разместить у себя украинку и ее сына в рамках программы "Дома для Украины". По словам британки, которая живет в районе, где много представителей разных национальностей, она не всегда "принимала во внимание культурные различия", однако после заселения украинка заявила, что "в этом районе слишком много мусульман". В результате Андреа и ее гостья решили разорвать соглашение о проживании по обоюдному согласию.
"Она всегда может вернуться на Украину", — написал Ashley 'Treasure' Theophne.
"Отправьте ее обратно... Дома она будет в большей безопасности...", — считает Rosemeen Khalpey Parkar.
"Она покидает раздираемую войной страну и имеет наглость жаловаться... удачи ей", — поддержала предыдущего комментатора Tania Amaning.
"Держу пари, они будут в большем ужасе, узнав, кто является нынешним премьер-министром Великобритании", — заметил Mohd Aidil Kamarudin.
"Посмотрите, насколько они закоренелые расисты, иногда раньше эти люди разыгрывали карту жертвы, теперь показали себя во всей красе", — резюмировал Yasmee Suhaib.
Девушка в ободке с лентами в цвет флага Украины - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
23 января, 06:11
Украинские беженцы рассказали, что их заставило разочароваться в Британии
В марте прошлого года власти Великобритании запустили программу "Дома для Украины", позволяющую частным лицам, благотворительным организациям, общественным группам и предприятиям предоставлять временное и бесплатное жилье беженцам, за что британцам выплачивались компенсации. Как писали местные СМИ, власти постепенно сворачивают программу.
 
В миреБирмингемУкраинаВеликобританияБеженцы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала