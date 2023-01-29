https://ria.ru/20230129/ukraina-1848266358.html

"Все кончено". В США раскрыли тайный смысл послания Зеленского Западу

"Все кончено". В США раскрыли тайный смысл послания Зеленского Западу - РИА Новости, 29.01.2023

"Все кончено". В США раскрыли тайный смысл послания Зеленского Западу

Слова Владимира Зеленского о запоздалых поставках американских танков Abrams Киеву говорят о том, что украинское руководство осведомлено о печальном положении... РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T20:52

2023-01-29T20:52

2023-01-29T22:32

в мире

украина

скотт риттер

валерий залужный

владимир зеленский

вооруженные силы украины

сша

m1 abrams

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Слова Владимира Зеленского о запоздалых поставках американских танков Abrams Киеву говорят о том, что украинское руководство осведомлено о печальном положении ВСУ на поле боя, сказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.В интервью британскому телеканалу Sky News Зеленский заявил, что прибытие американских танков M1 Abrams на Украину к августу будет слишком запоздалым."А что значит слишком поздно? Это значит, что все кончено, и Зеленский это знает. Как и Валерий Залужный (генерал ВСУ. — Прим. ред.), как и все украинцы. Киев проиграет, если только не получит огромное число техники и оружия, а он не получит", — объяснил Риттер.Не уверены в победе Украины и западные страны, поэтому они отправляют ВСУ "оборудование, которое не будет работать", отметил американский военный.На этой неделе немецкое правительство после долгих обсуждений согласилось передать Украине танки Leopard 2. Планируется сформировать два батальона, а на первом этапе это будет рота из 14 машин из запасов бундесвера. По словам министра обороны Бориса Писториуса, танки могут прибыть на Украину в конце марта.При этом президент США Джо Байден со своей стороны пообещал Киеву три десятка Abrams. Но позже в Белом доме уточнили, что это займет много месяцев — возможно, до конца года.В Киеве же утверждают, что ВСУ нужны сотни танков. По словам Зеленского, количество боевых машин и сроки поставок играют важнейшую роль.Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230129/sholts-1848238508.html

https://ria.ru/20230129/zelenskiy-1848246302.html

https://ria.ru/20230127/zapad-1847718208.html

украина

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, скотт риттер, валерий залужный, владимир зеленский, вооруженные силы украины, сша, m1 abrams