20:52 29.01.2023 (обновлено: 22:32 29.01.2023)
"Все кончено". В США раскрыли тайный смысл послания Зеленского Западу
Офицер США Риттер назвал слова Зеленского о танках сигналом Западу о скором поражении ВСУ
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Слова Владимира Зеленского о запоздалых поставках американских танков Abrams Киеву говорят о том, что украинское руководство осведомлено о печальном положении ВСУ на поле боя, сказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
В интервью британскому телеканалу Sky News Зеленский заявил, что прибытие американских танков M1 Abrams на Украину к августу будет слишком запоздалым.
"А что значит слишком поздно? Это значит, что все кончено, и Зеленский это знает. Как и Валерий Залужный (генерал ВСУ. — Прим. ред.), как и все украинцы. Киев проиграет, если только не получит огромное число техники и оружия, а он не получит", — объяснил Риттер.
Не уверены в победе Украины и западные страны, поэтому они отправляют ВСУ "оборудование, которое не будет работать", отметил американский военный.
На этой неделе немецкое правительство после долгих обсуждений согласилось передать Украине танки Leopard 2. Планируется сформировать два батальона, а на первом этапе это будет рота из 14 машин из запасов бундесвера. По словам министра обороны Бориса Писториуса, танки могут прибыть на Украину в конце марта.
При этом президент США Джо Байден со своей стороны пообещал Киеву три десятка Abrams. Но позже в Белом доме уточнили, что это займет много месяцев — возможно, до конца года.
В Киеве же утверждают, что ВСУ нужны сотни танков. По словам Зеленского, количество боевых машин и сроки поставок играют важнейшую роль.
Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.