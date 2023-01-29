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"Все кончено". В США раскрыли тайный смысл послания Зеленского Западу - РИА Новости, 29.01.2023
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"Все кончено". В США раскрыли тайный смысл послания Зеленского Западу
"Все кончено". В США раскрыли тайный смысл послания Зеленского Западу - РИА Новости, 29.01.2023
"Все кончено". В США раскрыли тайный смысл послания Зеленского Западу
Слова Владимира Зеленского о запоздалых поставках американских танков Abrams Киеву говорят о том, что украинское руководство осведомлено о печальном положении... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T20:52
2023-01-29T22:32
в мире
украина
скотт риттер
валерий залужный
владимир зеленский
вооруженные силы украины
сша
m1 abrams
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Слова Владимира Зеленского о запоздалых поставках американских танков Abrams Киеву говорят о том, что украинское руководство осведомлено о печальном положении ВСУ на поле боя, сказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.В интервью британскому телеканалу Sky News Зеленский заявил, что прибытие американских танков M1 Abrams на Украину к августу будет слишком запоздалым."А что значит слишком поздно? Это значит, что все кончено, и Зеленский это знает. Как и Валерий Залужный (генерал ВСУ. — Прим. ред.), как и все украинцы. Киев проиграет, если только не получит огромное число техники и оружия, а он не получит", — объяснил Риттер.Не уверены в победе Украины и западные страны, поэтому они отправляют ВСУ "оборудование, которое не будет работать", отметил американский военный.На этой неделе немецкое правительство после долгих обсуждений согласилось передать Украине танки Leopard 2. Планируется сформировать два батальона, а на первом этапе это будет рота из 14 машин из запасов бундесвера. По словам министра обороны Бориса Писториуса, танки могут прибыть на Украину в конце марта.При этом президент США Джо Байден со своей стороны пообещал Киеву три десятка Abrams. Но позже в Белом доме уточнили, что это займет много месяцев — возможно, до конца года.В Киеве же утверждают, что ВСУ нужны сотни танков. По словам Зеленского, количество боевых машин и сроки поставок играют важнейшую роль.Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230129/sholts-1848238508.html
https://ria.ru/20230129/zelenskiy-1848246302.html
https://ria.ru/20230127/zapad-1847718208.html
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в мире, украина, скотт риттер, валерий залужный, владимир зеленский, вооруженные силы украины, сша, m1 abrams
В мире, Украина, Скотт Риттер, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, США, M1 Abrams
20:52 29.01.2023 (обновлено: 22:32 29.01.2023)
 
"Все кончено". В США раскрыли тайный смысл послания Зеленского Западу

Офицер США Риттер назвал слова Зеленского о танках сигналом Западу о скором поражении ВСУ

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Слова Владимира Зеленского о запоздалых поставках американских танков Abrams Киеву говорят о том, что украинское руководство осведомлено о печальном положении ВСУ на поле боя, сказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
В интервью британскому телеканалу Sky News Зеленский заявил, что прибытие американских танков M1 Abrams на Украину к августу будет слишком запоздалым.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
Вчера, 16:32
"Не наш конфликт". Немцы поддержали неожиданное заявление Шольца о Путине
"А что значит слишком поздно? Это значит, что все кончено, и Зеленский это знает. Как и Валерий Залужный (генерал ВСУ. — Прим. ред.), как и все украинцы. Киев проиграет, если только не получит огромное число техники и оружия, а он не получит", — объяснил Риттер.
Не уверены в победе Украины и западные страны, поэтому они отправляют ВСУ "оборудование, которое не будет работать", отметил американский военный.
На этой неделе немецкое правительство после долгих обсуждений согласилось передать Украине танки Leopard 2. Планируется сформировать два батальона, а на первом этапе это будет рота из 14 машин из запасов бундесвера. По словам министра обороны Бориса Писториуса, танки могут прибыть на Украину в конце марта.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
Вчера, 17:42Специальная военная операция на Украине
"Путин не дурак". В США назвали план Зеленского безумием
При этом президент США Джо Байден со своей стороны пообещал Киеву три десятка Abrams. Но позже в Белом доме уточнили, что это займет много месяцев — возможно, до конца года.
В Киеве же утверждают, что ВСУ нужны сотни танков. По словам Зеленского, количество боевых машин и сроки поставок играют важнейшую роль.
Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Американский танк M1 Abrams во время учений в Польше - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
27 января, 08:00Специальная военная операция на Украине
Наращивая военную помощь Киеву, Запад попал в собственную ловушку
 
В миреУкраинаСкотт РиттерВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныСШАM1 Abrams
 
 
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