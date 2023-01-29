https://ria.ru/20230129/ukraina-1848229744.html

В США заявили о печальном будущем Украины из-за сговора в НАТО

В США заявили о печальном будущем Украины из-за сговора в НАТО - РИА Новости, 29.01.2023

В США заявили о печальном будущем Украины из-за сговора в НАТО

Западные страны решили намеренно растянуть поставки натовской техники Украине, чтобы создать видимость поддержки киевских властей, заявил офицер разведки... РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T15:44

2023-01-29T15:44

2023-01-29T16:11

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владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Западные страны решили намеренно растянуть поставки натовской техники Украине, чтобы создать видимость поддержки киевских властей, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."НАТО и их союзники чрезвычайно разобщены, и вы знаете, что есть страны, которые прямо говорят, что они не вмешиваются в это. Другие страны только делают вид, что участвуют, предоставляя оборудование, которое не будет работать. Но самое главное, <…> никто из них не верит, что Украина может выиграть в конфликте, никто", — почеркнул он.Об этом говорит нежелание Запада поставлять вооружения в том объеме, который якобы необходим для победы ВСУ. Несмотря на последние заявления о передаче танков, их итоговое количество не будет достигать и половины от того, что запросил генерал ВСУ Валерий Залужный в декабре прошлого года, пояснил военный."Кроме того, поставки будут осуществлять постепенно в соответствии с определенным графиком. Это значит, что обещанное вооружение никогда не будет передано в полном объеме, а военные не получат должной подготовки для его использования. Не стоит забывать и про логистические проблемы. Все это гарантирует поражение Украины", — отметил Риттер.НАТО с помощью поставок техники ВСУ создает себе политический имидж, якобы альянс делает все возможное, чтобы помочь киевскому режиму одержать победу. Но в итоге всю вину за поражение переложат на самого президента Владимира Зеленского, подытожил он.На этой неделе правительство Германии объявило о намерении передать украинским войскам танки Leopard 2. На первом этапе это будет рота из 14 машин из запасов бундесвера. Белый дом, в свою очередь, пообещал отправить на Украину три десятка Abrams. Позже в американской администрации уточнили, что на это уйдет много месяцев, поставки ожидается к концу года.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.

https://ria.ru/20230129/ukraina-1848218210.html

https://ria.ru/20230129/ukraina-1848180196.html

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