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В Германии жестко высказались об интересах Украины - РИА Новости, 29.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230129/ukraina-1848226319.html
В Германии жестко высказались об интересах Украины
В Германии жестко высказались об интересах Украины - РИА Новости, 29.01.2023
В Германии жестко высказались об интересах Украины
Западные страны не должны выстраивать свои стратегии только на основе интересов Украины, пишет журналист Николас Буссе для немецкой газеты Frankfurter... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T15:26
2023-01-29T15:59
в мире
украина
германия
киев
вооруженные силы украины
m1 abrams
специальная военная операция на украине
сша
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Западные страны не должны выстраивать свои стратегии только на основе интересов Украины, пишет журналист Николас Буссе для немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung. "Нет ничего удивительного в том, что вслед за танками Украина начала требовать от Запада боевые самолеты. Но сначала союзникам киевского режима следует подождать и посмотреть, какой эффект возымеют на поле боя те боевые машины, которые он получит", — говорится в публикации. Автор также обратил внимание, что президент США, говоря о поставках ВСУ танков Abrams, призвал не воспринимать этот шаг как угрозу в адрес России. Это показывает, что колебания Байдена имели под собой не только технические и логистические причины, отметил Буссе.В среду Белый дом пообещал отправить на Украину три десятка танков Abrams, уточнив, что этот процесс займет много месяцев. В тот же день правительство Германии объявило о передаче ВСУ танков Leopard 2. На первом этапе украинским войскам предоставят роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера.В прошлом году Россия направила государствам Североатлантического альянса ноту из-за поставок оружия для ВСУ. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат военную технику и боеприпасы для Украины, станут законной целью российских ВКС.
https://ria.ru/20230129/ukraina-1848180196.html
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в мире, украина, германия, киев, вооруженные силы украины, m1 abrams, сша
В мире, Украина, Германия, Киев, Вооруженные силы Украины, M1 Abrams, Специальная военная операция на Украине, США
15:26 29.01.2023 (обновлено: 15:59 29.01.2023)
 
В Германии жестко высказались об интересах Украины

FAZ: Запад не должен выстраивать свою стратегию только на основе интересов Украины

© AP Photo / Michael SohnТанк Leopard 2
Танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© AP Photo / Michael Sohn
Танк Leopard 2. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Западные страны не должны выстраивать свои стратегии только на основе интересов Украины, пишет журналист Николас Буссе для немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Нет ничего удивительного в том, что вслед за танками Украина начала требовать от Запада боевые самолеты. Но сначала союзникам киевского режима следует подождать и посмотреть, какой эффект возымеют на поле боя те боевые машины, которые он получит", — говорится в публикации.
Танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
Вчера, 09:30
WP раскрыла созданное США "прикрытие" для поставок Германией танков Украине
Автор также обратил внимание, что президент США, говоря о поставках ВСУ танков Abrams, призвал не воспринимать этот шаг как угрозу в адрес России. Это показывает, что колебания Байдена имели под собой не только технические и логистические причины, отметил Буссе.

В среду Белый дом пообещал отправить на Украину три десятка танков Abrams, уточнив, что этот процесс займет много месяцев. В тот же день правительство Германии объявило о передаче ВСУ танков Leopard 2. На первом этапе украинским войскам предоставят роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера.
В прошлом году Россия направила государствам Североатлантического альянса ноту из-за поставок оружия для ВСУ. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат военную технику и боеприпасы для Украины, станут законной целью российских ВКС.
Поставки западных танков на УкраинуПоставки западных танков на Украину
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияКиевВооруженные силы УкраиныM1 AbramsСША
 
 
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