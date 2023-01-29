15:26 29.01.2023 (обновлено: 15:59 29.01.2023)
В Германии жестко высказались об интересах Украины
FAZ: Запад не должен выстраивать свою стратегию только на основе интересов Украины
© AP Photo / Michael SohnТанк Leopard 2
© AP Photo / Michael Sohn
Танк Leopard 2. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Западные страны не должны выстраивать свои стратегии только на основе интересов Украины, пишет журналист Николас Буссе для немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Нет ничего удивительного в том, что вслед за танками Украина начала требовать от Запада боевые самолеты. Но сначала союзникам киевского режима следует подождать и посмотреть, какой эффект возымеют на поле боя те боевые машины, которые он получит", — говорится в публикации.
"Нет ничего удивительного в том, что вслед за танками Украина начала требовать от Запада боевые самолеты. Но сначала союзникам киевского режима следует подождать и посмотреть, какой эффект возымеют на поле боя те боевые машины, которые он получит", — говорится в публикации.
Автор также обратил внимание, что президент США, говоря о поставках ВСУ танков Abrams, призвал не воспринимать этот шаг как угрозу в адрес России. Это показывает, что колебания Байдена имели под собой не только технические и логистические причины, отметил Буссе.
В среду Белый дом пообещал отправить на Украину три десятка танков Abrams, уточнив, что этот процесс займет много месяцев. В тот же день правительство Германии объявило о передаче ВСУ танков Leopard 2. На первом этапе украинским войскам предоставят роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера.
В среду Белый дом пообещал отправить на Украину три десятка танков Abrams, уточнив, что этот процесс займет много месяцев. В тот же день правительство Германии объявило о передаче ВСУ танков Leopard 2. На первом этапе украинским войскам предоставят роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера.
В прошлом году Россия направила государствам Североатлантического альянса ноту из-за поставок оружия для ВСУ. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат военную технику и боеприпасы для Украины, станут законной целью российских ВКС.
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