Рейтинг@Mail.ru
Итальянский политик заявил о неоднозначном отношении в ЕС к Украине - РИА Новости, 29.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230129/ukraina-1848217400.html
Итальянский политик заявил о неоднозначном отношении в ЕС к Украине
Итальянский политик заявил о неоднозначном отношении в ЕС к Украине - РИА Новости, 29.01.2023
Итальянский политик заявил о неоднозначном отношении в ЕС к Украине
Несмотря на общеевропейское согласие оказывать поддержку Украине, каждая страна имеет свое мнение по поводу конфликта и его завершения, написал в статье для Il... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T14:21
2023-01-29T18:03
в мире
украина
сша
россия
романо проди
нато
евросоюз
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148638/19/1486381906_0:128:2730:1664_1920x0_80_0_0_a5821fe3717c9f202ca0c187c345e768.jpg
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Несмотря на общеевропейское согласие оказывать поддержку Украине, каждая страна имеет свое мнение по поводу конфликта и его завершения, написал в статье для Il Messaggero бывший премьер-министр Италии Романо Проди."Для отдельных стран, таких как Германия и Франция, преобладает цель сохранить, насколько это возможно, целостность Украины, ограничив продвижение российских войск. В то же время Польша, Прибалтика и США стремятся помочь Киеву победить, невзирая на возможное количество человеческих потерь", — пояснил политик.Он также раскритиковал решение западных стран передать украинской армии танки, отметив, что поставки тяжелой техники только затягивают противостояние. Конфликты, по мнению Проди, следует решать путем мирных переговоров, а отправка вооружения только приближает возможность прямого столкновения России и НАТО."История учит нас, что любой конфликт всегда сопровождается дипломатической работой, но в случае с Украиной этот аспект настолько маргинальный, что даже не удалось установить рождественское перемирие", — подытожил бывший итальянский премьер. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва не раз предупреждала, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230129/krozetto-1848217868.html
https://ria.ru/20230128/italiya-1848072617.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148638/19/1486381906_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_53e41a779c8324ebe33a2494cf5788d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, романо проди, нато, евросоюз
В мире, Украина, США, Россия, Романо Проди, НАТО, Евросоюз, Специальная военная операция на Украине
14:21 29.01.2023 (обновлено: 18:03 29.01.2023)
 
Итальянский политик заявил о неоднозначном отношении в ЕС к Украине

Экс-премьер Италии Проди заявил об отсутствии единства в ЕС по отношению к Украине

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкБывший председатель Совета министров Италии Романо Проди
Бывший председатель Совета министров Италии Романо Проди - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Бывший председатель Совета министров Италии Романо Проди. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Несмотря на общеевропейское согласие оказывать поддержку Украине, каждая страна имеет свое мнение по поводу конфликта и его завершения, написал в статье для Il Messaggero бывший премьер-министр Италии Романо Проди.
"Для отдельных стран, таких как Германия и Франция, преобладает цель сохранить, насколько это возможно, целостность Украины, ограничив продвижение российских войск. В то же время Польша, Прибалтика и США стремятся помочь Киеву победить, невзирая на возможное количество человеческих потерь", — пояснил политик.
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
Вчера, 14:25
Глава Минобороны Италии рассказал об отношении к России
Он также раскритиковал решение западных стран передать украинской армии танки, отметив, что поставки тяжелой техники только затягивают противостояние. Конфликты, по мнению Проди, следует решать путем мирных переговоров, а отправка вооружения только приближает возможность прямого столкновения России и НАТО.
"История учит нас, что любой конфликт всегда сопровождается дипломатической работой, но в случае с Украиной этот аспект настолько маргинальный, что даже не удалось установить рождественское перемирие", — подытожил бывший итальянский премьер.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва не раз предупреждала, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
28 января, 11:43
Италия и Франция предоставят Украине систему ПВО, сообщили СМИ
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияРомано ПродиНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала