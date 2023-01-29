14:21 29.01.2023 (обновлено: 18:03 29.01.2023)
Итальянский политик заявил о неоднозначном отношении в ЕС к Украине
Экс-премьер Италии Проди заявил об отсутствии единства в ЕС по отношению к Украине
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкБывший председатель Совета министров Италии Романо Проди
Бывший председатель Совета министров Италии Романо Проди. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Несмотря на общеевропейское согласие оказывать поддержку Украине, каждая страна имеет свое мнение по поводу конфликта и его завершения, написал в статье для Il Messaggero бывший премьер-министр Италии Романо Проди.
"Для отдельных стран, таких как Германия и Франция, преобладает цель сохранить, насколько это возможно, целостность Украины, ограничив продвижение российских войск. В то же время Польша, Прибалтика и США стремятся помочь Киеву победить, невзирая на возможное количество человеческих потерь", — пояснил политик.
Он также раскритиковал решение западных стран передать украинской армии танки, отметив, что поставки тяжелой техники только затягивают противостояние. Конфликты, по мнению Проди, следует решать путем мирных переговоров, а отправка вооружения только приближает возможность прямого столкновения России и НАТО.
"История учит нас, что любой конфликт всегда сопровождается дипломатической работой, но в случае с Украиной этот аспект настолько маргинальный, что даже не удалось установить рождественское перемирие", — подытожил бывший итальянский премьер.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва не раз предупреждала, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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