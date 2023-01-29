https://ria.ru/20230129/ukraina-1848217400.html

Итальянский политик заявил о неоднозначном отношении в ЕС к Украине

Итальянский политик заявил о неоднозначном отношении в ЕС к Украине - РИА Новости, 29.01.2023

Итальянский политик заявил о неоднозначном отношении в ЕС к Украине

Несмотря на общеевропейское согласие оказывать поддержку Украине, каждая страна имеет свое мнение по поводу конфликта и его завершения, написал в статье для Il... РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T14:21

2023-01-29T14:21

2023-01-29T18:03

в мире

украина

сша

россия

романо проди

нато

евросоюз

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Несмотря на общеевропейское согласие оказывать поддержку Украине, каждая страна имеет свое мнение по поводу конфликта и его завершения, написал в статье для Il Messaggero бывший премьер-министр Италии Романо Проди."Для отдельных стран, таких как Германия и Франция, преобладает цель сохранить, насколько это возможно, целостность Украины, ограничив продвижение российских войск. В то же время Польша, Прибалтика и США стремятся помочь Киеву победить, невзирая на возможное количество человеческих потерь", — пояснил политик.Он также раскритиковал решение западных стран передать украинской армии танки, отметив, что поставки тяжелой техники только затягивают противостояние. Конфликты, по мнению Проди, следует решать путем мирных переговоров, а отправка вооружения только приближает возможность прямого столкновения России и НАТО."История учит нас, что любой конфликт всегда сопровождается дипломатической работой, но в случае с Украиной этот аспект настолько маргинальный, что даже не удалось установить рождественское перемирие", — подытожил бывший итальянский премьер. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва не раз предупреждала, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230129/krozetto-1848217868.html

https://ria.ru/20230128/italiya-1848072617.html

украина

сша

россия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, украина, сша, россия, романо проди, нато, евросоюз