https://ria.ru/20230129/ukraina-1848207616.html
МИД оценил идеи Запада о трибунале над Россией по Украине
МИД оценил идеи Запада о трибунале над Россией по Украине - РИА Новости, 29.01.2023
МИД оценил идеи Запада о трибунале над Россией по Украине
Запад носится с идеями незаконного "трибунала" против России, но не говорит о суде над Киевом, это попытка отвлечь внимание от собственной ответственности и... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T13:13
2023-01-29T13:13
2023-01-29T13:14
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826198253_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c38f1b2640eeed68034f88a767f26664.jpg
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Запад носится с идеями незаконного "трибунала" против России, но не говорит о суде над Киевом, это попытка отвлечь внимание от собственной ответственности и двойные стандарты, говорится в заявлении МИД РФ об обстреле больниц в Новоайдаре и Новой Каховке."Налицо откровенные двойные стандарты. Страны Запада вместе с Киевом устраивали истерики в связи с провокационными инсценировками "преступлений" российской армии в Буче и Ирпене, которых на самом деле не было, но упорно не замечают вопиющие варварские действия нацистского киевского режима, убивающего мирных людей из американского, британского, французского и германского оружия. Они носятся с идеями создания незаконного "трибунала" против России, но ничего не говорят о необходимости суда над украинским руководством и военными за их очевидные по сути каждодневные преступления. За подобной неуклюжей тактикой видна явная попытка отвлечь внимание от собственной ответственности за их свершение", - говорится в заявлении МИД РФ.В министерстве отметили, что "западники и Киев не имеют ни формального, ни морального права на упомянутые вздорные обвинения в наш адрес".
https://ria.ru/20230119/tribunal-1846061228.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826198253_154:0:2883:2047_1920x0_80_0_0_9c007c276942ddd4c5b6668710ac1852.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
13:13 29.01.2023 (обновлено: 13:14 29.01.2023)
МИД оценил идеи Запада о трибунале над Россией по Украине
МИД: Запад носится с идеями трибунала над Россией, но не говорит о суде над Киевом