https://ria.ru/20230129/ukraina-1848207616.html

МИД оценил идеи Запада о трибунале над Россией по Украине

МИД оценил идеи Запада о трибунале над Россией по Украине - РИА Новости, 29.01.2023

МИД оценил идеи Запада о трибунале над Россией по Украине

Запад носится с идеями незаконного "трибунала" против России, но не говорит о суде над Киевом, это попытка отвлечь внимание от собственной ответственности и... РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T13:13

2023-01-29T13:13

2023-01-29T13:14

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

вооруженные силы украины

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826198253_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c38f1b2640eeed68034f88a767f26664.jpg

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Запад носится с идеями незаконного "трибунала" против России, но не говорит о суде над Киевом, это попытка отвлечь внимание от собственной ответственности и двойные стандарты, говорится в заявлении МИД РФ об обстреле больниц в Новоайдаре и Новой Каховке."Налицо откровенные двойные стандарты. Страны Запада вместе с Киевом устраивали истерики в связи с провокационными инсценировками "преступлений" российской армии в Буче и Ирпене, которых на самом деле не было, но упорно не замечают вопиющие варварские действия нацистского киевского режима, убивающего мирных людей из американского, британского, французского и германского оружия. Они носятся с идеями создания незаконного "трибунала" против России, но ничего не говорят о необходимости суда над украинским руководством и военными за их очевидные по сути каждодневные преступления. За подобной неуклюжей тактикой видна явная попытка отвлечь внимание от собственной ответственности за их свершение", - говорится в заявлении МИД РФ.В министерстве отметили, что "западники и Киев не имеют ни формального, ни морального права на упомянутые вздорные обвинения в наш адрес".

https://ria.ru/20230119/tribunal-1846061228.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)