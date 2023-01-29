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МИД оценил идеи Запада о трибунале над Россией по Украине - РИА Новости, 29.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230129/ukraina-1848207616.html
МИД оценил идеи Запада о трибунале над Россией по Украине
МИД оценил идеи Запада о трибунале над Россией по Украине - РИА Новости, 29.01.2023
МИД оценил идеи Запада о трибунале над Россией по Украине
Запад носится с идеями незаконного "трибунала" против России, но не говорит о суде над Киевом, это попытка отвлечь внимание от собственной ответственности и... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T13:13
2023-01-29T13:14
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Запад носится с идеями незаконного "трибунала" против России, но не говорит о суде над Киевом, это попытка отвлечь внимание от собственной ответственности и двойные стандарты, говорится в заявлении МИД РФ об обстреле больниц в Новоайдаре и Новой Каховке."Налицо откровенные двойные стандарты. Страны Запада вместе с Киевом устраивали истерики в связи с провокационными инсценировками "преступлений" российской армии в Буче и Ирпене, которых на самом деле не было, но упорно не замечают вопиющие варварские действия нацистского киевского режима, убивающего мирных людей из американского, британского, французского и германского оружия. Они носятся с идеями создания незаконного "трибунала" против России, но ничего не говорят о необходимости суда над украинским руководством и военными за их очевидные по сути каждодневные преступления. За подобной неуклюжей тактикой видна явная попытка отвлечь внимание от собственной ответственности за их свершение", - говорится в заявлении МИД РФ.В министерстве отметили, что "западники и Киев не имеют ни формального, ни морального права на упомянутые вздорные обвинения в наш адрес".
https://ria.ru/20230119/tribunal-1846061228.html
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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
13:13 29.01.2023 (обновлено: 13:14 29.01.2023)
 
МИД оценил идеи Запада о трибунале над Россией по Украине

МИД: Запад носится с идеями трибунала над Россией, но не говорит о суде над Киевом

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Запад носится с идеями незаконного "трибунала" против России, но не говорит о суде над Киевом, это попытка отвлечь внимание от собственной ответственности и двойные стандарты, говорится в заявлении МИД РФ об обстреле больниц в Новоайдаре и Новой Каховке.
"Налицо откровенные двойные стандарты. Страны Запада вместе с Киевом устраивали истерики в связи с провокационными инсценировками "преступлений" российской армии в Буче и Ирпене, которых на самом деле не было, но упорно не замечают вопиющие варварские действия нацистского киевского режима, убивающего мирных людей из американского, британского, французского и германского оружия. Они носятся с идеями создания незаконного "трибунала" против России, но ничего не говорят о необходимости суда над украинским руководством и военными за их очевидные по сути каждодневные преступления. За подобной неуклюжей тактикой видна явная попытка отвлечь внимание от собственной ответственности за их свершение", - говорится в заявлении МИД РФ.
В министерстве отметили, что "западники и Киев не имеют ни формального, ни морального права на упомянутые вздорные обвинения в наш адрес".
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
19 января, 17:43
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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