https://ria.ru/20230129/ukraina-1848201988.html

В Испании раскрыли судьбу России в случае победы Украины

В Испании раскрыли судьбу России в случае победы Украины - РИА Новости, 29.01.2023

В Испании раскрыли судьбу России в случае победы Украины

Американская элита спровоцировала конфликт на Украине, чтобы расчленить Россию и заполучить доступ к ее ресурсам, пишет Иджинио Поло в статье для Rebelion. РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T12:30

2023-01-29T12:30

2023-01-29T21:28

россия

украина

москва

нато

министерство обороны сша

политика

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Американская элита спровоцировала конфликт на Украине, чтобы расчленить Россию и заполучить доступ к ее ресурсам, пишет Иджинио Поло в статье для Rebelion."Американские бизнесмены, прикрываясь генералами Пентагона, спекулируют на теме Украины, чтобы захватить еще один огромный кусок в Восточной Европе. Они мечтают о разделе России, чтобы разграбить ее богатые нефтяные и газовые месторождения", — считает автор.Он отмечает, что Запад готовился к войне годами, намеренно отправляя инструкторов и наемников обучать украинских солдат, поскольку "увидел в украинском вопросе хороший повод для осуществления своего злого умысла по расчленению России"."НАТО во главе с Пентагоном в последние годы не только обучали украинских военных для подготовки почвы, но и организовали мощную проукраинскую пропаганду, направленную на защиту истинных зачинщиков войны, опуская тот факт, что гражданская война на Украине была организована киевской хунтой, установленной в 2014 году. А правительство Зеленского стало необходимым инструментом этой марионеточной войны. Тридцать стран НАТО нашли хитрый предлог и выступили единым фронтом против России. Теперь мы знаем, что Вашингтон и Брюссель много лет готовились к эскалации", — заявил обозреватель.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230129/krym-1848180871.html

россия

украина

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

россия, украина, москва, нато, министерство обороны сша, политика