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В Испании раскрыли судьбу России в случае победы Украины - РИА Новости, 29.01.2023
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В Испании раскрыли судьбу России в случае победы Украины
В Испании раскрыли судьбу России в случае победы Украины - РИА Новости, 29.01.2023
В Испании раскрыли судьбу России в случае победы Украины
Американская элита спровоцировала конфликт на Украине, чтобы расчленить Россию и заполучить доступ к ее ресурсам, пишет Иджинио Поло в статье для Rebelion. РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T12:30
2023-01-29T21:28
россия
украина
москва
нато
министерство обороны сша
политика
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Американская элита спровоцировала конфликт на Украине, чтобы расчленить Россию и заполучить доступ к ее ресурсам, пишет Иджинио Поло в статье для Rebelion."Американские бизнесмены, прикрываясь генералами Пентагона, спекулируют на теме Украины, чтобы захватить еще один огромный кусок в Восточной Европе. Они мечтают о разделе России, чтобы разграбить ее богатые нефтяные и газовые месторождения", — считает автор.Он отмечает, что Запад готовился к войне годами, намеренно отправляя инструкторов и наемников обучать украинских солдат, поскольку "увидел в украинском вопросе хороший повод для осуществления своего злого умысла по расчленению России"."НАТО во главе с Пентагоном в последние годы не только обучали украинских военных для подготовки почвы, но и организовали мощную проукраинскую пропаганду, направленную на защиту истинных зачинщиков войны, опуская тот факт, что гражданская война на Украине была организована киевской хунтой, установленной в 2014 году. А правительство Зеленского стало необходимым инструментом этой марионеточной войны. Тридцать стран НАТО нашли хитрый предлог и выступили единым фронтом против России. Теперь мы знаем, что Вашингтон и Брюссель много лет готовились к эскалации", — заявил обозреватель.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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россия, украина, москва, нато, министерство обороны сша, политика
Россия, Украина, Москва, НАТО, Министерство обороны США, Политика
12:30 29.01.2023 (обновлено: 21:28 29.01.2023)
 
В Испании раскрыли судьбу России в случае победы Украины

Rebelion: американские бизнесмены мечтают расчленить Россию, чтобы заполучить ее ресурсы

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкРубиновая звезда на башне Московского Кремля и главное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
Рубиновая звезда на башне Московского Кремля и главное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Рубиновая звезда на башне Московского Кремля и главное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Американская элита спровоцировала конфликт на Украине, чтобы расчленить Россию и заполучить доступ к ее ресурсам, пишет Иджинио Поло в статье для Rebelion.
"Американские бизнесмены, прикрываясь генералами Пентагона, спекулируют на теме Украины, чтобы захватить еще один огромный кусок в Восточной Европе. Они мечтают о разделе России, чтобы разграбить ее богатые нефтяные и газовые месторождения", — считает автор.
Он отмечает, что Запад готовился к войне годами, намеренно отправляя инструкторов и наемников обучать украинских солдат, поскольку "увидел в украинском вопросе хороший повод для осуществления своего злого умысла по расчленению России".
"НАТО во главе с Пентагоном в последние годы не только обучали украинских военных для подготовки почвы, но и организовали мощную проукраинскую пропаганду, направленную на защиту истинных зачинщиков войны, опуская тот факт, что гражданская война на Украине была организована киевской хунтой, установленной в 2014 году. А правительство Зеленского стало необходимым инструментом этой марионеточной войны. Тридцать стран НАТО нашли хитрый предлог и выступили единым фронтом против России. Теперь мы знаем, что Вашингтон и Брюссель много лет готовились к эскалации", — заявил обозреватель.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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