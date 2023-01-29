https://ria.ru/20230129/ukraina-1848193863.html

На Украине снизили производство энергии после выхода из строя блока ТЭС

На Украине снизили производство энергии после выхода из строя блока ТЭС - РИА Новости, 29.01.2023

На Украине снизили производство энергии после выхода из строя блока ТЭС

Объем произведенной электроэнергии в системе на Украине снизился из-за выхода из строя одного из блоков тепловых электростанций, сообщили в воскресенье в... РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T11:32

2023-01-29T11:32

2023-01-29T11:38

специальная военная операция на украине

в мире

украина

укрэнерго

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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Объем произведенной электроэнергии в системе на Украине снизился из-за выхода из строя одного из блоков тепловых электростанций, сообщили в воскресенье в национальной компании "Укрэнерго". "По техническим причинам в ремонт выведен один из блоков тепловых электростанций, соответственно, объем произведенной электроэнергии в системе снизился. Из-за этого до всех областных энергокомпаний доведены несколько уменьшенные лимиты потребления, которые действуют в течение суток", - говорится в сообщении "Укрэнерго" в Telegram-канале. В компании уточнили, что в воскресенье потребление электроэнергии в стране остается на том же уровне, что и в субботу. Дефицит в энергосистеме все еще значительный. "Укрэнерго" также отметило, что на данный момент продолжаются восстановительные работы на всех объектах энергетической инфраструктуры. Ранее в компании сообщали о повреждении энергообъектов в южном, центральном, юго-западном регионах. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, укрэнерго