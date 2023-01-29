https://ria.ru/20230129/ukraina-1848193863.html
На Украине снизили производство энергии после выхода из строя блока ТЭС
На Украине снизили производство энергии после выхода из строя блока ТЭС - РИА Новости, 29.01.2023
На Украине снизили производство энергии после выхода из строя блока ТЭС
Объем произведенной электроэнергии в системе на Украине снизился из-за выхода из строя одного из блоков тепловых электростанций, сообщили в воскресенье в... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T11:32
2023-01-29T11:32
2023-01-29T11:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
укрэнерго
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Объем произведенной электроэнергии в системе на Украине снизился из-за выхода из строя одного из блоков тепловых электростанций, сообщили в воскресенье в национальной компании "Укрэнерго". "По техническим причинам в ремонт выведен один из блоков тепловых электростанций, соответственно, объем произведенной электроэнергии в системе снизился. Из-за этого до всех областных энергокомпаний доведены несколько уменьшенные лимиты потребления, которые действуют в течение суток", - говорится в сообщении "Укрэнерго" в Telegram-канале. В компании уточнили, что в воскресенье потребление электроэнергии в стране остается на том же уровне, что и в субботу. Дефицит в энергосистеме все еще значительный. "Укрэнерго" также отметило, что на данный момент продолжаются восстановительные работы на всех объектах энергетической инфраструктуры. Ранее в компании сообщали о повреждении энергообъектов в южном, центральном, юго-западном регионах. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, укрэнерго
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Укрэнерго
11:32 29.01.2023 (обновлено: 11:38 29.01.2023)
На Украине снизили производство энергии после выхода из строя блока ТЭС
"Укрэнерго": один из блоков ТЭС вышел из строя, объем производимой электроэнергии снизился
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости.
Объем произведенной электроэнергии в системе на Украине снизился из-за выхода из строя одного из блоков тепловых электростанций, сообщили в воскресенье в национальной компании "Укрэнерго
".
"По техническим причинам в ремонт выведен один из блоков тепловых электростанций, соответственно, объем произведенной электроэнергии в системе снизился. Из-за этого до всех областных энергокомпаний доведены несколько уменьшенные лимиты потребления, которые действуют в течение суток", - говорится в сообщении "Укрэнерго" в Telegram-канале.
В компании уточнили, что в воскресенье потребление электроэнергии в стране остается на том же уровне, что и в субботу. Дефицит в энергосистеме все еще значительный.
"Укрэнерго" также отметило, что на данный момент продолжаются восстановительные работы на всех объектах энергетической инфраструктуры.
Ранее в компании сообщали о повреждении энергообъектов в южном, центральном, юго-западном регионах.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.