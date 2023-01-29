https://ria.ru/20230129/ukraina-1848187751.html

США поддерживают Украину ради одного жизненно важного ресурса, пишут СМИ

США поддерживают Украину ради одного жизненно важного ресурса, пишут СМИ - РИА Новости, 29.01.2023

США поддерживают Украину ради одного жизненно важного ресурса, пишут СМИ

США продолжают поддерживать киевский режим из-за крупных запасов титана на Украине, пишет журнал Newsweek. "Сейчас в США и союзных странах предпринимаются... РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T10:36

2023-01-29T10:36

2023-01-29T15:46

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евросоюз

всмпо-ависма

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. США продолжают поддерживать киевский режим из-за крупных запасов титана на Украине, пишет журнал Newsweek. "Сейчас в США и союзных странах предпринимаются усилия по выявлению, исследованию и использованию огромных ресурсов Украины в виде металла, имеющего решающее значение для разработки самых передовых военных технологий, которые сформируют основу будущего сдерживания России и Китая", — говорится в публикации. В статье отмечается, что Министерство внутренних дел США рассматривает титан как один из 35 полезных ископаемых, жизненно важных для экономической и национальной безопасности страны. При этом более 90 процентов титановой руды Соединенные Штаты импортируют."Поскольку на Западе все чаще ведутся споры о том, почему в наших интересах продолжать поддерживать Украину, я думаю, что это один из аргументов, который вы начнете слышать чаще всего", — сообщил изданию источник.В июле прошлого года газета WSJ сообщала, что ЕС заблокировал предложение ввести санкции против российского ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма" из-за возражений Франции и некоторых других стран. Они опасаются, что Россия прекратит экспорт титана в Евросоюз. Отмечается, что компания должна была попасть в седьмой пакет санкций против Москвы.

https://ria.ru/20221202/titan-1835759533.html

https://ria.ru/20221023/alyuminiy-1825712413.html

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в мире, сша, украина, россия, евросоюз, всмпо-ависма