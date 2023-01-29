10:36 29.01.2023 (обновлено: 15:46 29.01.2023)
США поддерживают Украину ради одного жизненно важного ресурса, пишут СМИ
Newsweek: США поддерживают Киев из-за больших запасов титана на Украине
© AP Photo / Felipe DanaПлощадь Независимости в Киеве, Украина
© AP Photo / Felipe Dana
Площадь Независимости в Киеве, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. США продолжают поддерживать киевский режим из-за крупных запасов титана на Украине, пишет журнал Newsweek.
"Сейчас в США и союзных странах предпринимаются усилия по выявлению, исследованию и использованию огромных ресурсов Украины в виде металла, имеющего решающее значение для разработки самых передовых военных технологий, которые сформируют основу будущего сдерживания России и Китая", — говорится в публикации.
"Сейчас в США и союзных странах предпринимаются усилия по выявлению, исследованию и использованию огромных ресурсов Украины в виде металла, имеющего решающее значение для разработки самых передовых военных технологий, которые сформируют основу будущего сдерживания России и Китая", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что Министерство внутренних дел США рассматривает титан как один из 35 полезных ископаемых, жизненно важных для экономической и национальной безопасности страны. При этом более 90 процентов титановой руды Соединенные Штаты импортируют.
"Поскольку на Западе все чаще ведутся споры о том, почему в наших интересах продолжать поддерживать Украину, я думаю, что это один из аргументов, который вы начнете слышать чаще всего", — сообщил изданию источник.
В июле прошлого года газета WSJ сообщала, что ЕС заблокировал предложение ввести санкции против российского ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма" из-за возражений Франции и некоторых других стран. Они опасаются, что Россия прекратит экспорт титана в Евросоюз. Отмечается, что компания должна была попасть в седьмой пакет санкций против Москвы.
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