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США поддерживают Украину ради одного жизненно важного ресурса, пишут СМИ - РИА Новости, 29.01.2023
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США поддерживают Украину ради одного жизненно важного ресурса, пишут СМИ
США поддерживают Украину ради одного жизненно важного ресурса, пишут СМИ - РИА Новости, 29.01.2023
США поддерживают Украину ради одного жизненно важного ресурса, пишут СМИ
США продолжают поддерживать киевский режим из-за крупных запасов титана на Украине, пишет журнал Newsweek. "Сейчас в США и союзных странах предпринимаются... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T10:36
2023-01-29T15:46
в мире
сша
украина
россия
евросоюз
всмпо-ависма
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. США продолжают поддерживать киевский режим из-за крупных запасов титана на Украине, пишет журнал Newsweek. "Сейчас в США и союзных странах предпринимаются усилия по выявлению, исследованию и использованию огромных ресурсов Украины в виде металла, имеющего решающее значение для разработки самых передовых военных технологий, которые сформируют основу будущего сдерживания России и Китая", — говорится в публикации. В статье отмечается, что Министерство внутренних дел США рассматривает титан как один из 35 полезных ископаемых, жизненно важных для экономической и национальной безопасности страны. При этом более 90 процентов титановой руды Соединенные Штаты импортируют."Поскольку на Западе все чаще ведутся споры о том, почему в наших интересах продолжать поддерживать Украину, я думаю, что это один из аргументов, который вы начнете слышать чаще всего", — сообщил изданию источник.В июле прошлого года газета WSJ сообщала, что ЕС заблокировал предложение ввести санкции против российского ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма" из-за возражений Франции и некоторых других стран. Они опасаются, что Россия прекратит экспорт титана в Евросоюз. Отмечается, что компания должна была попасть в седьмой пакет санкций против Москвы.
https://ria.ru/20221202/titan-1835759533.html
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в мире, сша, украина, россия, евросоюз, всмпо-ависма
В мире, США, Украина, Россия, Евросоюз, ВСМПО-Ависма
10:36 29.01.2023 (обновлено: 15:46 29.01.2023)
 
США поддерживают Украину ради одного жизненно важного ресурса, пишут СМИ

Newsweek: США поддерживают Киев из-за больших запасов титана на Украине

© AP Photo / Felipe DanaПлощадь Независимости в Киеве, Украина
Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Площадь Независимости в Киеве, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. США продолжают поддерживать киевский режим из-за крупных запасов титана на Украине, пишет журнал Newsweek.

"Сейчас в США и союзных странах предпринимаются усилия по выявлению, исследованию и использованию огромных ресурсов Украины в виде металла, имеющего решающее значение для разработки самых передовых военных технологий, которые сформируют основу будущего сдерживания России и Китая", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что Министерство внутренних дел США рассматривает титан как один из 35 полезных ископаемых, жизненно важных для экономической и национальной безопасности страны. При этом более 90 процентов титановой руды Соединенные Штаты импортируют.
"Поскольку на Западе все чаще ведутся споры о том, почему в наших интересах продолжать поддерживать Украину, я думаю, что это один из аргументов, который вы начнете слышать чаще всего", — сообщил изданию источник.
В июле прошлого года газета WSJ сообщала, что ЕС заблокировал предложение ввести санкции против российского ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма" из-за возражений Франции и некоторых других стран. Они опасаются, что Россия прекратит экспорт титана в Евросоюз. Отмечается, что компания должна была попасть в седьмой пакет санкций против Москвы.
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